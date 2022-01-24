Сьогодні важливо зберігати спокій та позитивний настрій, - "слуга народа" Арахамія
Враховуючи поточне ситуацію в Україні важливо зберігати спокій та позитивний настрій.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, ситуація на кордоні України нагадує ту, яка була навесні минулого року.
"З військової точки зору вона (ситуація. - ред.) ні краща, ні гірша. З інформаційної - разів в 10 гірше. Кожного дня відбувається нагнітання", - зазначив голова фракції СН.
Арахамія нагадав, що сьогодні на засіданні фракції СН депутати заслухали міністра оборони Олексія Резнікова та командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.
"Ми отримали всю інформацію… Наші військові знаходяться в стані бойової готовності, вони розгортають усі необхідні ресурси. В принципі, зараз немає ніякої великої загрози", - зауважив нардеп і додав, що ситуація може змінитися, тому що від Росії можна "очікувати будь-яких сюрпризів".
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Вот когда оружие заряженные,танки и самолёты заправленные всё на готовые тогда да спокойствие.
Только что из этого вы сделали???
Ленка с личинками, папкой и мамкой-Римой остались на Сейшелах
що робити як ...обне 20-30 морозу, неділі 2-3
звідки брати 5 ярдів баксів, тих що ви про...бали на закупках.
чим, ****, стріляти по літаках?
ви ж нікуя не закупили.
а загалом, все забібісь..
вчителі відкладали по 3500 баксів від зарплати, летять в куршавель
а остальні, мільйонів 30 Українців на мальдіви ....банут.
ви ж бідність побороли.
Доречі, дивись як твоє призвіще, абраха, резонує із зільоною жидокодлою.
-ой, а у Вас молоко убежало
Майдан не закінчився ще…