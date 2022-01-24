Сьогодні важливо зберігати спокій та позитивний настрій, - "слуга народа" Арахамія

Враховуючи поточне ситуацію в Україні важливо зберігати спокій та позитивний настрій.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, ситуація на кордоні України нагадує ту, яка була навесні минулого року.

"З військової точки зору вона (ситуація. - ред.) ні краща, ні гірша. З інформаційної - разів в 10 гірше. Кожного дня відбувається нагнітання", - зазначив голова фракції СН.

Арахамія нагадав, що сьогодні на засіданні фракції СН депутати заслухали міністра оборони Олексія Резнікова та командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

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"Ми отримали всю інформацію… Наші військові знаходяться в стані бойової готовності, вони розгортають усі необхідні ресурси. В принципі, зараз немає ніякої великої загрози", - зауважив нардеп і додав, що ситуація може змінитися, тому що від Росії можна "очікувати будь-яких сюрпризів".