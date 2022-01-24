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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Если РФ признает "ЛДНР", Рада осудит это решение, - Арахамия

Если РФ признает

Верховная Рада будет осуждать решение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР, если оно будет принято.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Вместе с тем он отметил, что Верховная Рада не может повлиять на решение Госдумы, потому что "это не связанные структуры".

"Насколько я помню, Госдума несколько раз пыталась поставить этот вопрос на голосование и проголосовать, но никогда этого не было", – сказал нардеп.

Читайте также: Российские депутаты просят Путина "признать "ЛДНР"

Автор: 

ВР (29271) Госдума (1262) россия (96018) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+47
это изречение нужно занести в книгу "Цитаты великих людей"
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24.01.2022 21:33
+45
Вот это ответ.
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24.01.2022 21:30
+44
Ого меры.
Вы полегче там, а то с )(уйла так лапти слептят
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24.01.2022 21:31
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"Якщо РФ визнає "ЛДНР", Рада засудить це рішення, - Арахамія"
_А, да?
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24.01.2022 21:30 Ответить
это изречение нужно занести в книгу "Цитаты великих людей"
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24.01.2022 21:33 Ответить
Для будущего дела, мол, за подстрекательство.
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24.01.2022 21:40 Ответить
очередное зеленое изречение
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24.01.2022 23:10 Ответить
Вот это ответ.
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24.01.2022 21:30 Ответить
ППА-тужно !
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24.01.2022 22:20 Ответить
не, ну не поддержит, это и уже слава Богу
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24.01.2022 23:20 Ответить
Ого меры.
Вы полегче там, а то с )(уйла так лапти слептят
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24.01.2022 21:31 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/24/7321551/ У понеділок уряд України ухвалив рішення відкликати свій законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду» , що передбачав правила реінтеграції окупованих територій; формально - як пояснила віцепрем'єрка І.Верещук, щоб виконати рекомендації Венеційської комісії Ради Європи; документ необхідно змінити у кількох пунктах. За даними співрозмовника УП/ЄП, це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.
Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.
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24.01.2022 21:31 Ответить
ніжкою туп-туп
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24.01.2022 21:32 Ответить
Пустой башкой грюк-грюк..
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24.01.2022 22:19 Ответить
Рада выразит глубокую обеспокоенность.
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24.01.2022 21:32 Ответить
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24.01.2022 21:32 Ответить
По сути нихера кацапам это не дает. Просто теперь они официально признают свое присутсвие. Скорее всего это может быть сделано, что бы в открытую поставить там ракетные комплексы или даже ядер.
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24.01.2022 21:32 Ответить
ну почему не дает?еще как дает.новый виток санкций за эскалацию
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24.01.2022 21:36 Ответить
Ну да. Полный *******.зм это
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24.01.2022 21:38 Ответить
Ніхто! Ніхто ще так потужно не задвигав!
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24.01.2022 21:33 Ответить
а один из величайших лидеров современности??
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24.01.2022 23:12 Ответить
Макак червонож0пий
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24.01.2022 21:33 Ответить
Пожалуйста не смейтесь с речей больного на голову
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24.01.2022 21:33 Ответить
тобто всьо путьом ,бєні 100млрд?а,ми,бл'дь,думали,що вимагатимете пекельних санкцій.НАХ'Р С ПЛЯЖА.ПАДЛИ.
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24.01.2022 21:34 Ответить
и буба начнёт мечтать,шоб тока в одну зенку заглянуть *****...
жэбы зналы.
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24.01.2022 21:34 Ответить
Оце да!? Серйозно, осудить? Бооо, яке кончане!
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24.01.2022 21:34 Ответить
И, ЧТО, ВОНЮЧИЙ АБХАЗ, ТЫ ПОВЕСИШЬСЯ?
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24.01.2022 21:34 Ответить
и шо тогда?
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24.01.2022 21:34 Ответить
Тоді потрібно засудити Арахамію та все квартальне шапіто разом з головним блазнем! З конфіскацією усього нєпосільно нажитого.
На довічне. В VIP- камерах.
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24.01.2022 21:34 Ответить
Оце так удар ,хана кацапам!
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24.01.2022 21:34 Ответить
арахамия головного мозга...
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24.01.2022 21:34 Ответить
згинь.
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24.01.2022 21:37 Ответить
Я і кажу, уряд, вр, вони не з України, воно засуджує!!!!!! 2014рік, весь світ засуджував агресію мокшанців проти України!!!!!!!!!!
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24.01.2022 21:34 Ответить
Рада просто засудить це рішення,ну це просто знаменито арохамія це просто чудово,що ви засудете таке рішення,воно завдась неабиякої шкоди мордору,ваше засудження буде якраз в яблучко,куйло дуже боїться вашого засудження.Боже яке воно нікчемне...
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24.01.2022 21:36 Ответить
мощно... уроды
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24.01.2022 21:37 Ответить
Лицо кавказской национальности провоцирует(заохачивает) каазлабад это сделать.
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24.01.2022 21:38 Ответить
А якщо окупує Харків? Висловить занепокоєння?
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24.01.2022 21:39 Ответить
чую, Воронеж с Харьковом плохо кончат..
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24.01.2022 23:13 Ответить
Це рішення Держдуми буде означати вихід РФ з мінських домовленостей одноосібно !
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24.01.2022 21:40 Ответить
а касапи свистять, що вони і не входили. Мовляв, вони - посередники.
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24.01.2022 22:17 Ответить
Сначала засудять слуг, а затем и их бородатого хозяйку
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24.01.2022 21:40 Ответить
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24.01.2022 21:41 Ответить
Ну да и осел будет им платить повышенные пенсии😁
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24.01.2022 21:45 Ответить
Не, ну теперь я спокоен, чё
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24.01.2022 21:47 Ответить
А до цього часу не засуджувала? Дебіли! Війна на носі, а вони "засуджувати" будуть.
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24.01.2022 21:47 Ответить
Дурням закон не писан
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24.01.2022 21:49 Ответить
"Верховна Рада засуджуватиме рішення Держдуми Росії про визнання ДНР та ЛНР, якщо воно буде прийняте." Джерело: арахимия, таких идиотов не Армения а Г+Г дає! Ну засудить і що далі? ***** повіситься, чи що? Немає альтернативи Карабахському сценарію!!!
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24.01.2022 21:54 Ответить
PS: Це стосується і Криму...
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24.01.2022 21:56 Ответить
Що зробила би нормальна влада в цій ситуації?
1.Відкликала би посла з рашки та вислала би з країни фашистських дипломатів.
2.Розірвала би всіляких відносини з окупантами.
3. Перекрила би кордон з рашкою.
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24.01.2022 21:57 Ответить
Ага. Саме так після кримнашу і було зроблено!
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24.01.2022 22:32 Ответить
Це треба було робити вісім років тому.
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24.01.2022 23:46 Ответить
Ну очень-очень осудительно нажмут на кнопочки...ганьба!
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24.01.2022 21:58 Ответить
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24.01.2022 22:03 Ответить
А може краще не визнавати ніякі договори з цапами?
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24.01.2022 22:05 Ответить
Это кто такой вообще ? Откуда он взялся ?
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24.01.2022 22:14 Ответить
Ржака. Слуши Коломойского осудят РФ.

Прям ***** спать перестанет, если какие-то сраные аниматоры в Украине его будут осуждать.
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24.01.2022 22:14 Ответить
"Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають не росіяни, а партнери України
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24.01.2022 22:15 Ответить
Тебе арахамідло треба з ківою схрестити. Оце б чудо получилось. Але ви окремо теж нічо так.
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24.01.2022 22:16 Ответить
сильно сказано. после слов пучеглазого рфия усрется и не будет признавать лугондон.
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24.01.2022 22:18 Ответить
Та ты шо!!! Какой грозный зебил
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24.01.2022 22:20 Ответить
це тіпа, зелена шобла проголосує айяйяйййййй путіну?
ви поки парили яйці, путіну світ вже стільки айяяїв насипав що ваш айяяй
йому якось пох....й
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24.01.2022 22:20 Ответить
"осудим"? и ВСЁ???????
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24.01.2022 22:21 Ответить
Ара, go home, to, Нагорный Арабабах !
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24.01.2022 22:22 Ответить
він не ара, він - аблізян із горських євреїв
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24.01.2022 22:34 Ответить
Одни глубоко озабочены другие только осуждают а за 8 лет так никто и неудосужился даже попыталься освобождать окупироные територии а наоборот сдали без единого выстрела 500кв.км украинских територий вместе из гражданами Украины ,,так званая 30-ти км. разграничение,, которое тут-же была занята сепаратистами.
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24.01.2022 22:24 Ответить
Тобто висловить свою стурбованість і все? А скоординувати дії на цей випадок зі США та ЄС ні?
Не хотіли "Мова Віра Армія" отримайте "Буковель, Оман, Какая разніца?"
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24.01.2022 22:24 Ответить
Акуеть какая сильная глупость..
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24.01.2022 22:25 Ответить
Ну это,шо то типа признать байстрюка.Родила царица в ночь,ни то сына,ни то дочь....Так же и у москалей,выродили якесь непорозумiння та назвали ОРДЛО.Долго не признавали...Теперь если признают,автоматом подпишутся на алименты
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24.01.2022 22:30 Ответить
Глубоко озаботится и попросит поддержку гепмании в степени озабоченности
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24.01.2022 22:39 Ответить
КЛоуны...наголосовал 73% ЗЕскот..
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24.01.2022 22:43 Ответить
І все?
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24.01.2022 22:48 Ответить
Сильное решение, откуда у вас ещё 13% рейтинг, партия отборнейших имбецилов
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24.01.2022 22:54 Ответить
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24.01.2022 22:58 Ответить
А через паркан
Лізе якась арахамія...
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24.01.2022 23:02 Ответить
Если раша признает лугандонию то орда будет стоять не на границе, а на линии разграничения. Озабоченый наш, знаток корабельных сосен.
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24.01.2022 23:06 Ответить
давидик - гений, еще призыв к оон и прогрессивному человечеству и строгий протест терану у письменной форме да езе кулебу натравить и у маскалей усе у труханы посыпется
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24.01.2022 23:06 Ответить
вот это да...Т.е. кацапы включают их в состав россии, вводят туда войска, а рада висловить занепокоєння???? я ничего не перепутал???
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24.01.2022 23:08 Ответить
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24.01.2022 23:37 Ответить
Выразим серьёзную озабоченность и обеспокоенность… Агрохимия идите канвы всей фракцией на фронт, вам же там Авакян и таран столько Глоков надарили что есть чем воевать.
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24.01.2022 23:45 Ответить
Ну что сказать, гений!
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24.01.2022 23:47 Ответить
а что, можете еще не осудить, серьезно? тогда на всех кто проголосует против осуждения, прямо в зале Рады, на них можно надевать наручники, и везти в "кутузку". напомню, что
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
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24.01.2022 23:59 Ответить
Потужно, а Порошенко би у відповідь визнав Ічкерію та відкрим посольство цієї країни у Києві
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25.01.2022 00:22 Ответить
Это сообщение не слова Арахамии. Это пурга шоколадных цензоров.
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25.01.2022 00:44 Ответить
Але ж ми знаємо що того ніколи не трапиться
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25.01.2022 00:56 Ответить
Арахамия, ты серьезно?!
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25.01.2022 01:39 Ответить
Сильный шаг!
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25.01.2022 06:05 Ответить
Та вже бачили як ви "засуджували" той факт, що рашка роздала більше півмільйона своїх "аусвайсів" в ОРДЛО.
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25.01.2022 07:05 Ответить
А толку то?
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25.01.2022 07:53 Ответить
ну и что? осудит, хоть 100 раз а смысл?
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25.01.2022 08:17 Ответить
 
 