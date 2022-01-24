Если РФ признает "ЛДНР", Рада осудит это решение, - Арахамия
Верховная Рада будет осуждать решение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР, если оно будет принято.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Вместе с тем он отметил, что Верховная Рада не может повлиять на решение Госдумы, потому что "это не связанные структуры".
"Насколько я помню, Госдума несколько раз пыталась поставить этот вопрос на голосование и проголосовать, но никогда этого не было", – сказал нардеп.
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+47 Максім ХОЙ #398010
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_А, да?
Вы полегче там, а то с )(уйла так лапти слептят
Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.
жэбы зналы.
На довічне. В VIP- камерах.
1.Відкликала би посла з рашки та вислала би з країни фашистських дипломатів.
2.Розірвала би всіляких відносини з окупантами.
3. Перекрила би кордон з рашкою.
Прям ***** спать перестанет, если какие-то сраные аниматоры в Украине его будут осуждать.
ви поки парили яйці, путіну світ вже стільки айяяїв насипав що ваш айяяй
йому якось пох....й
Не хотіли "Мова Віра Армія" отримайте "Буковель, Оман, Какая разніца?"
Лізе якась арахамія...
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.