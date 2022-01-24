Если РФ признает "ЛДНР", Рада осудит это решение, - Арахамия

Верховная Рада будет осуждать решение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР, если оно будет принято.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Вместе с тем он отметил, что Верховная Рада не может повлиять на решение Госдумы, потому что "это не связанные структуры".

"Насколько я помню, Госдума несколько раз пыталась поставить этот вопрос на голосование и проголосовать, но никогда этого не было", – сказал нардеп.

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