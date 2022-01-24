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Якщо РФ визнає "ЛДНР", Рада засудить це рішення, - Арахамія
Верховна Рада засуджуватиме рішення Держдуми Росії про визнання ДНР та ЛНР, якщо воно буде прийняте.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія.
В той же час він зауважив, що Верховна Рада не може вплинути на рішення Держдуми, тому що "це не пов’язані структури".
"Наскільки я пам’ятаю, Держдума декілька разів намагалася поставити це питання на голосування й проголосувати, але ніколи цього не було", - сказав нардеп.
Топ коментарі
+47 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар24.01.2022 21:33 Посилання
+45 Дмитрий Иванов #445055
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+44 Adrew Warko
показати весь коментар24.01.2022 21:31 Посилання
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Вы полегче там, а то с )(уйла так лапти слептят
Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.
жэбы зналы.
На довічне. В VIP- камерах.
1.Відкликала би посла з рашки та вислала би з країни фашистських дипломатів.
2.Розірвала би всіляких відносини з окупантами.
3. Перекрила би кордон з рашкою.
Прям ***** спать перестанет, если какие-то сраные аниматоры в Украине его будут осуждать.
ви поки парили яйці, путіну світ вже стільки айяяїв насипав що ваш айяяй
йому якось пох....й
Не хотіли "Мова Віра Армія" отримайте "Буковель, Оман, Какая разніца?"
Лізе якась арахамія...
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.