"Якщо РФ визнає "ЛДНР", Рада засудить це рішення, - Арахамія"

Верховна Рада засуджуватиме рішення Держдуми Росії про визнання ДНР та ЛНР, якщо воно буде прийняте.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

В той же час він зауважив, що Верховна Рада не може вплинути на рішення Держдуми, тому що "це не пов’язані структури".

"Наскільки я пам’ятаю, Держдума декілька разів намагалася поставити це питання на голосування й проголосувати, але ніколи цього не було", - сказав нардеп.

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