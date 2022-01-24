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Якщо РФ визнає "ЛДНР", Рада засудить це рішення, - Арахамія

Якщо РФ визнає

Верховна Рада засуджуватиме рішення Держдуми Росії про визнання ДНР та ЛНР, якщо воно буде прийняте.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

В той же час він зауважив, що Верховна Рада не може вплинути на рішення Держдуми, тому що "це не пов’язані структури".

"Наскільки я пам’ятаю, Держдума декілька разів намагалася поставити це питання на голосування й проголосувати, але ніколи цього не було", - сказав нардеп.

Читайте: Пропозиція визнати "ЛДНР" - це ще один аргумент РФ в переговорах, - російський опозиціонер Шлосберг

Автор: 

ВР (15021) Держдума (735) росія (65829) Арахамія Давид (1105)


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Топ коментарі
+47
это изречение нужно занести в книгу "Цитаты великих людей"
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24.01.2022 21:33
+45
Вот это ответ.
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24.01.2022 21:30
+44
Ого меры.
Вы полегче там, а то с )(уйла так лапти слептят
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24.01.2022 21:31
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"Якщо РФ визнає "ЛДНР", Рада засудить це рішення, - Арахамія"
_А, да?
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24.01.2022 21:30 Відповісти
это изречение нужно занести в книгу "Цитаты великих людей"
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24.01.2022 21:33 Відповісти
Для будущего дела, мол, за подстрекательство.
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24.01.2022 21:40 Відповісти
очередное зеленое изречение
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24.01.2022 23:10 Відповісти
Вот это ответ.
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24.01.2022 21:30 Відповісти
ППА-тужно !
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24.01.2022 22:20 Відповісти
не, ну не поддержит, это и уже слава Богу
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24.01.2022 23:20 Відповісти
Ого меры.
Вы полегче там, а то с )(уйла так лапти слептят
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24.01.2022 21:31 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/24/7321551/ У понеділок уряд України ухвалив рішення відкликати свій законопроект «Про засади державної політики перехідного періоду» , що передбачав правила реінтеграції окупованих територій; формально - як пояснила віцепрем'єрка І.Верещук, щоб виконати рекомендації Венеційської комісії Ради Європи; документ необхідно змінити у кількох пунктах. За даними співрозмовника УП/ЄП, це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.
Утім, інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стана необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак). На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня. Домовленостей про можливість проведення саміту в форматі "Нормандії", за даними ЄП, наразі немає.
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24.01.2022 21:31 Відповісти
ніжкою туп-туп
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24.01.2022 21:32 Відповісти
Пустой башкой грюк-грюк..
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24.01.2022 22:19 Відповісти
Рада выразит глубокую обеспокоенность.
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24.01.2022 21:32 Відповісти
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24.01.2022 21:32 Відповісти
По сути нихера кацапам это не дает. Просто теперь они официально признают свое присутсвие. Скорее всего это может быть сделано, что бы в открытую поставить там ракетные комплексы или даже ядер.
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24.01.2022 21:32 Відповісти
ну почему не дает?еще как дает.новый виток санкций за эскалацию
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24.01.2022 21:36 Відповісти
Ну да. Полный *******.зм это
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24.01.2022 21:38 Відповісти
Ніхто! Ніхто ще так потужно не задвигав!
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24.01.2022 21:33 Відповісти
а один из величайших лидеров современности??
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24.01.2022 23:12 Відповісти
Макак червонож0пий
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24.01.2022 21:33 Відповісти
Пожалуйста не смейтесь с речей больного на голову
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24.01.2022 21:33 Відповісти
тобто всьо путьом ,бєні 100млрд?а,ми,бл'дь,думали,що вимагатимете пекельних санкцій.НАХ'Р С ПЛЯЖА.ПАДЛИ.
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24.01.2022 21:34 Відповісти
и буба начнёт мечтать,шоб тока в одну зенку заглянуть *****...
жэбы зналы.
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24.01.2022 21:34 Відповісти
Оце да!? Серйозно, осудить? Бооо, яке кончане!
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24.01.2022 21:34 Відповісти
И, ЧТО, ВОНЮЧИЙ АБХАЗ, ТЫ ПОВЕСИШЬСЯ?
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24.01.2022 21:34 Відповісти
и шо тогда?
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24.01.2022 21:34 Відповісти
Тоді потрібно засудити Арахамію та все квартальне шапіто разом з головним блазнем! З конфіскацією усього нєпосільно нажитого.
На довічне. В VIP- камерах.
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24.01.2022 21:34 Відповісти
Оце так удар ,хана кацапам!
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24.01.2022 21:34 Відповісти
арахамия головного мозга...
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24.01.2022 21:34 Відповісти
згинь.
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24.01.2022 21:37 Відповісти
Я і кажу, уряд, вр, вони не з України, воно засуджує!!!!!! 2014рік, весь світ засуджував агресію мокшанців проти України!!!!!!!!!!
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24.01.2022 21:34 Відповісти
Рада просто засудить це рішення,ну це просто знаменито арохамія це просто чудово,що ви засудете таке рішення,воно завдась неабиякої шкоди мордору,ваше засудження буде якраз в яблучко,куйло дуже боїться вашого засудження.Боже яке воно нікчемне...
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24.01.2022 21:36 Відповісти
мощно... уроды
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24.01.2022 21:37 Відповісти
Лицо кавказской национальности провоцирует(заохачивает) каазлабад это сделать.
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24.01.2022 21:38 Відповісти
А якщо окупує Харків? Висловить занепокоєння?
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24.01.2022 21:39 Відповісти
чую, Воронеж с Харьковом плохо кончат..
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24.01.2022 23:13 Відповісти
Це рішення Держдуми буде означати вихід РФ з мінських домовленостей одноосібно !
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24.01.2022 21:40 Відповісти
а касапи свистять, що вони і не входили. Мовляв, вони - посередники.
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24.01.2022 22:17 Відповісти
Сначала засудять слуг, а затем и их бородатого хозяйку
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24.01.2022 21:40 Відповісти
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24.01.2022 21:41 Відповісти
Ну да и осел будет им платить повышенные пенсии😁
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24.01.2022 21:45 Відповісти
Не, ну теперь я спокоен, чё
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24.01.2022 21:47 Відповісти
А до цього часу не засуджувала? Дебіли! Війна на носі, а вони "засуджувати" будуть.
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24.01.2022 21:47 Відповісти
Дурням закон не писан
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24.01.2022 21:49 Відповісти
"Верховна Рада засуджуватиме рішення Держдуми Росії про визнання ДНР та ЛНР, якщо воно буде прийняте." Джерело: арахимия, таких идиотов не Армения а Г+Г дає! Ну засудить і що далі? ***** повіситься, чи що? Немає альтернативи Карабахському сценарію!!!
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24.01.2022 21:54 Відповісти
PS: Це стосується і Криму...
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24.01.2022 21:56 Відповісти
Що зробила би нормальна влада в цій ситуації?
1.Відкликала би посла з рашки та вислала би з країни фашистських дипломатів.
2.Розірвала би всіляких відносини з окупантами.
3. Перекрила би кордон з рашкою.
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24.01.2022 21:57 Відповісти
Ага. Саме так після кримнашу і було зроблено!
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24.01.2022 22:32 Відповісти
Це треба було робити вісім років тому.
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24.01.2022 23:46 Відповісти
Ну очень-очень осудительно нажмут на кнопочки...ганьба!
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24.01.2022 21:58 Відповісти
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24.01.2022 22:03 Відповісти
А може краще не визнавати ніякі договори з цапами?
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24.01.2022 22:05 Відповісти
Это кто такой вообще ? Откуда он взялся ?
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24.01.2022 22:14 Відповісти
Ржака. Слуши Коломойского осудят РФ.

Прям ***** спать перестанет, если какие-то сраные аниматоры в Украине его будут осуждать.
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24.01.2022 22:14 Відповісти
"Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають не росіяни, а партнери України
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24.01.2022 22:15 Відповісти
Тебе арахамідло треба з ківою схрестити. Оце б чудо получилось. Але ви окремо теж нічо так.
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24.01.2022 22:16 Відповісти
сильно сказано. после слов пучеглазого рфия усрется и не будет признавать лугондон.
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24.01.2022 22:18 Відповісти
Та ты шо!!! Какой грозный зебил
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24.01.2022 22:20 Відповісти
це тіпа, зелена шобла проголосує айяйяйййййй путіну?
ви поки парили яйці, путіну світ вже стільки айяяїв насипав що ваш айяяй
йому якось пох....й
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24.01.2022 22:20 Відповісти
"осудим"? и ВСЁ???????
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24.01.2022 22:21 Відповісти
Ара, go home, to, Нагорный Арабабах !
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24.01.2022 22:22 Відповісти
він не ара, він - аблізян із горських євреїв
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24.01.2022 22:34 Відповісти
Одни глубоко озабочены другие только осуждают а за 8 лет так никто и неудосужился даже попыталься освобождать окупироные територии а наоборот сдали без единого выстрела 500кв.км украинских територий вместе из гражданами Украины ,,так званая 30-ти км. разграничение,, которое тут-же была занята сепаратистами.
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24.01.2022 22:24 Відповісти
Тобто висловить свою стурбованість і все? А скоординувати дії на цей випадок зі США та ЄС ні?
Не хотіли "Мова Віра Армія" отримайте "Буковель, Оман, Какая разніца?"
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24.01.2022 22:24 Відповісти
Акуеть какая сильная глупость..
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24.01.2022 22:25 Відповісти
Ну это,шо то типа признать байстрюка.Родила царица в ночь,ни то сына,ни то дочь....Так же и у москалей,выродили якесь непорозумiння та назвали ОРДЛО.Долго не признавали...Теперь если признают,автоматом подпишутся на алименты
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24.01.2022 22:30 Відповісти
Глубоко озаботится и попросит поддержку гепмании в степени озабоченности
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24.01.2022 22:39 Відповісти
КЛоуны...наголосовал 73% ЗЕскот..
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24.01.2022 22:43 Відповісти
І все?
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24.01.2022 22:48 Відповісти
Сильное решение, откуда у вас ещё 13% рейтинг, партия отборнейших имбецилов
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24.01.2022 22:54 Відповісти
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24.01.2022 22:58 Відповісти
А через паркан
Лізе якась арахамія...
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24.01.2022 23:02 Відповісти
Если раша признает лугандонию то орда будет стоять не на границе, а на линии разграничения. Озабоченый наш, знаток корабельных сосен.
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24.01.2022 23:06 Відповісти
давидик - гений, еще призыв к оон и прогрессивному человечеству и строгий протест терану у письменной форме да езе кулебу натравить и у маскалей усе у труханы посыпется
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24.01.2022 23:06 Відповісти
вот это да...Т.е. кацапы включают их в состав россии, вводят туда войска, а рада висловить занепокоєння???? я ничего не перепутал???
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24.01.2022 23:08 Відповісти
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24.01.2022 23:37 Відповісти
Выразим серьёзную озабоченность и обеспокоенность… Агрохимия идите канвы всей фракцией на фронт, вам же там Авакян и таран столько Глоков надарили что есть чем воевать.
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24.01.2022 23:45 Відповісти
Ну что сказать, гений!
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24.01.2022 23:47 Відповісти
а что, можете еще не осудить, серьезно? тогда на всех кто проголосует против осуждения, прямо в зале Рады, на них можно надевать наручники, и везти в "кутузку". напомню, что
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
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24.01.2022 23:59 Відповісти
Потужно, а Порошенко би у відповідь визнав Ічкерію та відкрим посольство цієї країни у Києві
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25.01.2022 00:22 Відповісти
Это сообщение не слова Арахамии. Это пурга шоколадных цензоров.
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25.01.2022 00:44 Відповісти
Але ж ми знаємо що того ніколи не трапиться
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25.01.2022 00:56 Відповісти
Арахамия, ты серьезно?!
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25.01.2022 01:39 Відповісти
Сильный шаг!
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25.01.2022 06:05 Відповісти
Та вже бачили як ви "засуджували" той факт, що рашка роздала більше півмільйона своїх "аусвайсів" в ОРДЛО.
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25.01.2022 07:05 Відповісти
А толку то?
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25.01.2022 07:53 Відповісти
ну и что? осудит, хоть 100 раз а смысл?
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25.01.2022 08:17 Відповісти
 
 