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8% нардепов фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом, - Арахамия
Во фракции "Слуга народа" COVID-19 болеет восемь процентов депутатов.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"То есть многие. Болезнь прогрессирует. Как нам говорят медики, приближается большая волна", - заметил он.
Арахамия объяснил, что "слуги народа" формируют повестку дня, учитывая это обстоятельство, а также возможное наступление России.
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+17 Имярек
показать весь комментарий24.01.2022 21:39 Ссылка
+10 Don Bessam #359417
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+10 mrSmith
показать весь комментарий24.01.2022 21:42 Ссылка
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не по християнськи, за те правда.
Не вакцинировались?
Маски не носите?
Карантин не соблюдение?
а теперь ещё и ковидом.
Потому что уже неглериазом заболели... Отсюда и такие результаты характерного зебилизма.
Значит ковид передается извращенным половым путем!
По Украине за всё время пандемии заболело менее 10%.