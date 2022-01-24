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Новости Коронавирус и карантин
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8% нардепов фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом, - Арахамия

8% нардепов фракции

Во фракции "Слуга народа" COVID-19 болеет восемь процентов депутатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"То есть многие. Болезнь прогрессирует. Как нам говорят медики, приближается большая волна", - заметил он.

Арахамия объяснил, что "слуги народа" формируют повестку дня, учитывая это обстоятельство, а также возможное наступление России.

Читайте также: Сегодня важно сохранять спокойствие и позитивный настрой, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2633) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
А на голову - 100%
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24.01.2022 21:39
+10
оно даже не понимает,шо любое его появление в сми гробит рейтинг и бубы,и его псевдопартии,,,
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24.01.2022 21:38
+10
Там все смешалось: бараны, наркоманы, аферисты...
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24.01.2022 21:42
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І що ні хто не помер???? А чому????????
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24.01.2022 21:37 Ответить
Нада памочь нєщастным ))
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24.01.2022 21:40 Ответить
оно даже не понимает,шо любое его появление в сми гробит рейтинг и бубы,и его псевдопартии,,,
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24.01.2022 21:38 Ответить
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24.01.2022 21:38 Ответить
А на голову - 100%
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24.01.2022 21:39 Ответить
Там все смешалось: бараны, наркоманы, аферисты...
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24.01.2022 21:42 Ответить
И все как один хворі на ущербность.
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24.01.2022 21:43 Ответить
Скільки можна? Включайте турбіни в режим
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24.01.2022 21:47 Ответить
То мабудь трипер.
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24.01.2022 21:50 Ответить
жалко що не здихають.
не по християнськи, за те правда.
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24.01.2022 22:08 Ответить
От дай таки боже вам такого здоровья шоб вы вас всех таки отпели на цвинтери за ваши дела.
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24.01.2022 22:10 Ответить
А почему такое сильное превышение средней статистики по стране?!!
Не вакцинировались?
Маски не носите?
Карантин не соблюдение?
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24.01.2022 22:13 Ответить
Чим ближче до кацапської агресії всі 99% будуть хворіти.
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24.01.2022 22:13 Ответить
По указу правительства, имеют право работать заведения только со 100% вакцинированием сотрудников!
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24.01.2022 22:15 Ответить
Маловато.
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24.01.2022 23:32 Ответить
Давай, придумай ещё что-нибудь. Трон шатается под вами, самозванцами.
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24.01.2022 23:32 Ответить
Серед зебілів найбільше антивакцинаторів після жопоблоківців. Це статистика..
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24.01.2022 23:32 Ответить
а шо ж не уси 100 %, болели бы за украину дома, а нев цырке-балагане
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24.01.2022 23:33 Ответить
Не надо лишней скромности: они болеют с рождения и на всю голову,
а теперь ещё и ковидом.
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24.01.2022 23:34 Ответить
73% мотятся за вас или держат кулачки?
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25.01.2022 00:00 Ответить
Вот чем слуги не заболеют точно, так это первичным амёбным менингоэнцефалитом, или неглериазом - заболевание, вызываемое амёбой неглерией Фоулера, поражающее мозг и нервную систему заражённого.
Потому что уже неглериазом заболели... Отсюда и такие результаты характерного зебилизма.

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25.01.2022 00:18 Ответить
Хорошо хотя бы, что не геморроем:
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25.01.2022 06:13 Ответить
Українському люду вже давно наср... на те, чим хворіє зграя нікчемних аморальних виродків... Але з почуття співчуття і справедливості вони таки мають надію на те, що скоро вас всіх вакцинують зразу так десятком доз, щоб ви таки були здорові...
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25.01.2022 06:29 Ответить
Весной 2020-го года, богуцкая рекомендовала лечить ковид *****. Поэтому я призываю партию клоунов, полностью отказаться от лекарств и устроить общепартийну групповуху
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25.01.2022 06:45 Ответить
Та шоб они все сдохли.
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25.01.2022 07:05 Ответить
Схоже що там вже вся "монобільшість" перехворіла і не по одному разу, якщо вірити, що хвороба дає "ускладнення на голову".
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25.01.2022 07:24 Ответить
Поэтому он и отозвал закон о капитуляции - мало голосов
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25.01.2022 07:34 Ответить
8% ??
Значит ковид передается извращенным половым путем!
По Украине за всё время пандемии заболело менее 10%.
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25.01.2022 09:09 Ответить
Крысиные бега продолжаются
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01.02.2022 12:42 Ответить
 
 