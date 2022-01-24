8% нардепов фракции "Слуга народа" болеют коронавирусом, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" COVID-19 болеет восемь процентов депутатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"То есть многие. Болезнь прогрессирует. Как нам говорят медики, приближается большая волна", - заметил он.

Арахамия объяснил, что "слуги народа" формируют повестку дня, учитывая это обстоятельство, а также возможное наступление России.

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