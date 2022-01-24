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8% нардепів фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус, - Арахамія
У фракції "Слуга народу" на COVID-19 хворіє вісім відсотків депутатів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Тобто багато людей. Хвороба прогресує. Як нам кажуть медики, наближається велика хвиля", - зауважив він.
Арахамія пояснив, що "слуги народу" формують порядок денний, зважаючи на цю обставину, а також на можливий наступ Росії.
Топ коментарі
+17 Имярек
показати весь коментар24.01.2022 21:39 Посилання
+10 Don Bessam #359417
показати весь коментар24.01.2022 21:38 Посилання
+10 mrSmith
показати весь коментар24.01.2022 21:42 Посилання
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не по християнськи, за те правда.
Не вакцинировались?
Маски не носите?
Карантин не соблюдение?
а теперь ещё и ковидом.
Потому что уже неглериазом заболели... Отсюда и такие результаты характерного зебилизма.
Значит ковид передается извращенным половым путем!
По Украине за всё время пандемии заболело менее 10%.