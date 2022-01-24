8% нардепів фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" на COVID-19 хворіє вісім відсотків депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Тобто багато людей. Хвороба прогресує. Як нам кажуть медики, наближається велика хвиля", - зауважив він.

Арахамія пояснив, що "слуги народу" формують порядок денний, зважаючи на цю обставину, а також на можливий наступ Росії.

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