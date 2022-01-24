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Новини Коронавірус і карантин
2 011 34

8% нардепів фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус, - Арахамія

8% нардепів фракції

У фракції "Слуга народу" на COVID-19 хворіє вісім відсотків депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Тобто багато людей. Хвороба прогресує. Як нам кажуть медики, наближається велика хвиля", - зауважив він.

Арахамія пояснив, що "слуги народу" формують порядок денний, зважаючи на цю обставину, а також на можливий наступ Росії.

Також читайте: Коли журналісти заглядають депутатам у телефони - це копання у брудній білизні, це некрасиво, - Арахамія

Автор: 

Арахамія Давид (1105) Слуга народу (2816) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
А на голову - 100%
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24.01.2022 21:39
+10
оно даже не понимает,шо любое его появление в сми гробит рейтинг и бубы,и его псевдопартии,,,
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24.01.2022 21:38
+10
Там все смешалось: бараны, наркоманы, аферисты...
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24.01.2022 21:42
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І що ні хто не помер???? А чому????????
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24.01.2022 21:37 Відповісти
Нада памочь нєщастным ))
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24.01.2022 21:40 Відповісти
оно даже не понимает,шо любое его появление в сми гробит рейтинг и бубы,и его псевдопартии,,,
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24.01.2022 21:38 Відповісти
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24.01.2022 21:38 Відповісти
А на голову - 100%
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24.01.2022 21:39 Відповісти
Там все смешалось: бараны, наркоманы, аферисты...
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24.01.2022 21:42 Відповісти
И все как один хворі на ущербность.
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24.01.2022 21:43 Відповісти
Скільки можна? Включайте турбіни в режим
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24.01.2022 21:47 Відповісти
То мабудь трипер.
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24.01.2022 21:50 Відповісти
жалко що не здихають.
не по християнськи, за те правда.
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24.01.2022 22:08 Відповісти
От дай таки боже вам такого здоровья шоб вы вас всех таки отпели на цвинтери за ваши дела.
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24.01.2022 22:10 Відповісти
А почему такое сильное превышение средней статистики по стране?!!
Не вакцинировались?
Маски не носите?
Карантин не соблюдение?
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24.01.2022 22:13 Відповісти
Чим ближче до кацапської агресії всі 99% будуть хворіти.
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24.01.2022 22:13 Відповісти
По указу правительства, имеют право работать заведения только со 100% вакцинированием сотрудников!
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24.01.2022 22:15 Відповісти
Маловато.
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24.01.2022 23:32 Відповісти
Давай, придумай ещё что-нибудь. Трон шатается под вами, самозванцами.
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24.01.2022 23:32 Відповісти
Серед зебілів найбільше антивакцинаторів після жопоблоківців. Це статистика..
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24.01.2022 23:32 Відповісти
а шо ж не уси 100 %, болели бы за украину дома, а нев цырке-балагане
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24.01.2022 23:33 Відповісти
Не надо лишней скромности: они болеют с рождения и на всю голову,
а теперь ещё и ковидом.
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24.01.2022 23:34 Відповісти
73% мотятся за вас или держат кулачки?
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25.01.2022 00:00 Відповісти
Вот чем слуги не заболеют точно, так это первичным амёбным менингоэнцефалитом, или неглериазом - заболевание, вызываемое амёбой неглерией Фоулера, поражающее мозг и нервную систему заражённого.
Потому что уже неглериазом заболели... Отсюда и такие результаты характерного зебилизма.

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25.01.2022 00:18 Відповісти
Хорошо хотя бы, что не геморроем:
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25.01.2022 06:13 Відповісти
Українському люду вже давно наср... на те, чим хворіє зграя нікчемних аморальних виродків... Але з почуття співчуття і справедливості вони таки мають надію на те, що скоро вас всіх вакцинують зразу так десятком доз, щоб ви таки були здорові...
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25.01.2022 06:29 Відповісти
Весной 2020-го года, богуцкая рекомендовала лечить ковид *****. Поэтому я призываю партию клоунов, полностью отказаться от лекарств и устроить общепартийну групповуху
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25.01.2022 06:45 Відповісти
Та шоб они все сдохли.
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25.01.2022 07:05 Відповісти
Схоже що там вже вся "монобільшість" перехворіла і не по одному разу, якщо вірити, що хвороба дає "ускладнення на голову".
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25.01.2022 07:24 Відповісти
Поэтому он и отозвал закон о капитуляции - мало голосов
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25.01.2022 07:34 Відповісти
8% ??
Значит ковид передается извращенным половым путем!
По Украине за всё время пандемии заболело менее 10%.
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25.01.2022 09:09 Відповісти
Крысиные бега продолжаются
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01.02.2022 12:42 Відповісти
 
 