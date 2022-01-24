Комитеты Рады призывают Германию изменить политику в отношении Украины

Комитеты Верховной Рады по интеграции в ЕС и внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству обратились в парламент Германии. Призывают изменить свою политику по поводу помощи Украине на фоне российской угрозы.

Об этом идет речь на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеемся, что вы, уважаемые коллеги, как депутаты Бундестага, будете готовы еще раз политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем. Пользуясь случаем, мы хотели бы попросить вас взять на себя ведущую роль и действовать, чтобы соответствующим образом корректировать немецкую политику и подход, которые соответствовали бы геополитическому вызову, солидарности и ответственности. …Невозможно достичь мира, успокаивая агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", - говорится в письме, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Украинские депутаты призывают немецких коллег не разделять подход правительства Германии, препятствующий поставке оружия для украинской армии.

Читайте также: Парламент готов к реализации любых необходимых решений, - Стефанчук об угрозе вторжения РФ в Украину

"Мы ценим возможность предоставления Украине мобильного военного госпиталя. Будучи искренне благодарны за любую поддержку, все же хотим понять - означает ли это, что вы ожидаете войны, и именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?" - говорится в письме.

Также народные депутаты напомнили, что газопровод "Северный поток-2" "делает поставляемый через Украину газ ненужным, а значит, делает нас более уязвимыми. Более того, этот шаг тоже ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии".

Авторы письма отметили, что российская агрессия является угрозой не только безопасности Украины, но и реальной угрозой безопасности Европы в целом: "Ваше дальнейшее процветание и безопасность напрямую зависят от выживания свободной, независимой, демократической Украины".