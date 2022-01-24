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Новости Война
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Комитеты Рады призывают Германию изменить политику в отношении Украины

Комитеты Рады призывают Германию изменить политику в отношении Украины

Комитеты Верховной Рады по интеграции в ЕС и внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству обратились в парламент Германии. Призывают изменить свою политику по поводу помощи Украине на фоне российской угрозы.

Об этом идет речь на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеемся, что вы, уважаемые коллеги, как депутаты Бундестага, будете готовы еще раз политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем. Пользуясь случаем, мы хотели бы попросить вас взять на себя ведущую роль и действовать, чтобы соответствующим образом корректировать немецкую политику и подход, которые соответствовали бы геополитическому вызову, солидарности и ответственности. …Невозможно достичь мира, успокаивая агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", - говорится в письме, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Украинские депутаты призывают немецких коллег не разделять подход правительства Германии, препятствующий поставке оружия для украинской армии.

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"Мы ценим возможность предоставления Украине мобильного военного госпиталя. Будучи искренне благодарны за любую поддержку, все же хотим понять - означает ли это, что вы ожидаете войны, и именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?" - говорится в письме.

Также народные депутаты напомнили, что газопровод "Северный поток-2" "делает поставляемый через Украину газ ненужным, а значит, делает нас более уязвимыми. Более того, этот шаг тоже ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии".

Авторы письма отметили, что российская агрессия является угрозой не только безопасности Украины, но и реальной угрозой безопасности Европы в целом: "Ваше дальнейшее процветание и безопасность напрямую зависят от выживания свободной, независимой, демократической Украины".

Автор: 

ВР (29272) Германия (7033)


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Топ комментарии
+9
З таким же успіхом можна було би звернутися до російської думи
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24.01.2022 23:09
+6
Сразу после второй мировой американцы не дали всем пострадавшим странам разорвать немцев, а зря.
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24.01.2022 23:10
+4
Фріци марять реваншем за поразки у світових війнах.
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24.01.2022 23:11
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З таким же успіхом можна було би звернутися до російської думи
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24.01.2022 23:09 Ответить
При слове "немцы и Германия опять душит ненависть, как советском детстве когда их воспринимали как врагов и суперсадистов. Мало им двух мировых и холокоста? самый кровожадный народ на планете, даже без Гитлера.
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25.01.2022 05:23 Ответить
Сразу после второй мировой американцы не дали всем пострадавшим странам разорвать немцев, а зря.
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24.01.2022 23:10 Ответить
Фріци марять реваншем за поразки у світових війнах.
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24.01.2022 23:11 Ответить
Та нічим вони вже не марять, але їх споживацько-бюргерська позиція є прямим шляхом до неофашизму.
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24.01.2022 23:28 Ответить
Это на поверхности они бюргеры, в душе и на кухнях большинство немцев по прежнему невероятно высокомерно относятся к другим народам, мы для них низшие создания. Ницшианский сверхчеловек ниуда не делся из коллективного бессознательного этого кровожадного народа. Это реально чувствуется при общении с немцами на гуманитарные темы .
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25.01.2022 05:30 Ответить
Та ні. Це маячня. Й німці це розуміють. Ніякий реванш вже неможливий.
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25.01.2022 00:38 Ответить
Два чоботи-пара.тільки один червоний.а інший коричневий.один від фюрера,другий від генсека- не друзі вони українцям, і ніколи не будуть-
гадайте історію.
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24.01.2022 23:27 Ответить
Если Украина хочет купить какое либо оружие, то проблем с этим нет никаких: множество стран готовы продать нам различные виды вооружений.
На Германии свет клином не сошелся.
Спелись они с парашкой, ну и хрен с этим!
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24.01.2022 23:27 Ответить
уж лучше бы башкой о тибуну побились интенсивно - толку було б несравнимо багаче
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24.01.2022 23:42 Ответить
Один з моїх прадідів слухав лекції Гегеля в Гейдельбергському університеті. Залишились його конспекти і передавались з покоління в покоління. Коли вчився на філософському захотілось вивчити німецьку. Ну щоб заодно і класиків в оригіналі читати. Не вийшло... Дід останнім ешелоном вивозив архів академії. Ешелон німці розбомбили під Конотопом. Довелось виживати в окупації. Мою матір з сімєю при відступі німці загнали в клуб. Заперли, підпалили клуб і пішли з села. Добре що якийсь підліток закопався в землю і його не знайшли. Як тільки німці вийшли з села він зміг відкрити вихід людям з палаючого клубу. Матері все життя снились жахіття тієї пожежі... Так от про німецьку. Генетично не сприймаю. Дратує як собачий лемент. І це при тому що маю дуже гарні здібності до мов. Вільно володію англійською. А от німецька на якомусь глибинному підсвідомому рівні асоціюється з вбивством і викликає відразу. Відтак до німців ставлюся упереджено. Ну не чекаю я від дітей та внуків катів, як і від кацапів, нічого доброго...
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24.01.2022 23:44 Ответить
Ja, ja!
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25.01.2022 00:40 Ответить
Прочитал книгу Владимира Войновича "Антисоветский советский союз"...,знаете...жить в таком дерьме послание Господа... советское быдло далеко не норвежцы голландцы британцы или американцы...вы в дерьме Шариковском......так приказал Господь...увы...
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24.01.2022 23:49 Ответить
пздц... какие же вы тупые зеленые твари !!!
германия и франция уже одной ногой в ОДКБ вместе с рашкой а эти упыри чет просят их...
еще китай попросите - он первый кандидат на такой союз с кацапами, бюргерами и жабоедами...
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25.01.2022 00:00 Ответить
Если немцы считают, что какая-то нация недостойна ЕС. НАТО, право на самооборону и вообще существования. то немцы недалеко от фашизма ушла.
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25.01.2022 00:01 Ответить
Да лучше я буду катацца 50 лет на рюсском Москвиче-412,чем на немецом сраном Мерседесе 1945 года выпуска
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25.01.2022 00:06 Ответить
СНБО, ВР и ВСЯ власть - уьлюдки... Тупо сбивают поддержку Украины союзниками.
Чехия, Англия, США, Канада видят угрозу полномасштабного нападения, а наше тупая власть нет. Еще раз убеждаюсь, что поставки оружия нам идут не благодаря, а вопреки этим упырям !!!.
И может быть эти поставки спасут нас от войны. Но не власть - их уже не спасти ... Асмнь
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25.01.2022 00:11 Ответить
Резніков сказав, що в разі повномасштабної війни нам нема потреби захищатись від ракетного і бомбового удару, оскільки це РФ не вигідно, бо рашики мріють заїзжати на танках, де їх зустрічатимуть з квітами... хм.. Це міністр оборони, блат... І як тут не панікувати? ЯК !!!???
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25.01.2022 00:14 Ответить
нічого не змінюється в бантустані 95, як свистали півроку назад про відмову в зброї так і дальше свистять, а там якійсь 90 гвинтівок. Щоб заповнити паузу в спілкуванні комітет звернувся до ..... нам зброї не дають. який піп такий і приход
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25.01.2022 00:15 Ответить
Немчура и РАБссия два брата акробата...,а визит Анналены Бербок в Москву это полный атас и позорище на весь Мир..., а отставка немца Шенбаша с поста командущего за фразу по поводу Крыма...этого мало...
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25.01.2022 05:09 Ответить
"ПРИЗЫВАТЬ" глупо и бессмысленно, надо СУЩЕСТВЕННО МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ, причем так, что это ударило по "кошелкам" зажравшихся бюргеров!
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25.01.2022 07:31 Ответить
Сумневаюсь я однако))))
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25.01.2022 10:39 Ответить
 
 