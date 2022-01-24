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Новини Війна
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Комітети Ради закликають Німеччину змінити політику щодо України

Комітети Ради закликають Німеччину змінити політику щодо України

Комітети Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС та зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці звернулися до парламенту Німеччини. Закликають змінити свою політику щодо допомоги Україні на тлі російської загрози.

Про це йдеться на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося, що ви, шановні колеги, як депутати Бундестагу, будете готові ще раз політично переоцінити ситуацію та запобігти можливим негативним наслідкам у майбутньому. Користуючись нагодою, ми хотіли б попросити вас взяти на себе провідну роль і діяти, щоб відповідним чином коригувати німецьку позицію, політику та підхід, які відповідали б геополітичному виклику, солідарності та відповідальності. …Неможливо досягти миру, заспокоюючи агресора. Ще не пізно змінити підхід. Сподіваємося на вашу солідарність і підтримку", - зазначається у листі, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

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Українські депутати закликають німецьких колег не розділяти підхід уряду Німеччини, який перешкоджає постачанню зброї для української армії.

"Ми цінуємо можливість надання Україні мобільного військового госпіталю. Будучи щиро вдячними за будь-яку підтримку, однак хочемо зрозуміти - чи це означає, що ви очікуєте війни, і саме так ви визначаєте ефективну підтримку тим, на кого, найімовірніше, нападуть?" - йдеться у листі.

Також народні депутати нагадали, що газопровід "Північний потік-2" "робить газ, що постачається через Україну, непотрібним, а значить, робить нас уразливішими. Більше того, цей крок теж ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи та Німеччини".

Також читайте: У ВР зареєстрована постанова з планом дій у зв’язку з російською загрозою, - Устінова

Автори листа зазначили, що російська агресія є загрозою не лише безпеці України, а й реальною загрозою безпеці Європи загалом: "Ваше подальше процвітання та безпека безпосередньо залежать від виживання вільної, незалежної, демократичної України".

Автор: 

ВР (15022) Німеччина (7441)


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Топ коментарі
+9
З таким же успіхом можна було би звернутися до російської думи
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24.01.2022 23:09
+6
Сразу после второй мировой американцы не дали всем пострадавшим странам разорвать немцев, а зря.
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24.01.2022 23:10
+4
Фріци марять реваншем за поразки у світових війнах.
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24.01.2022 23:11
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З таким же успіхом можна було би звернутися до російської думи
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24.01.2022 23:09 Відповісти
При слове "немцы и Германия опять душит ненависть, как советском детстве когда их воспринимали как врагов и суперсадистов. Мало им двух мировых и холокоста? самый кровожадный народ на планете, даже без Гитлера.
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25.01.2022 05:23 Відповісти
Сразу после второй мировой американцы не дали всем пострадавшим странам разорвать немцев, а зря.
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24.01.2022 23:10 Відповісти
Фріци марять реваншем за поразки у світових війнах.
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24.01.2022 23:11 Відповісти
Та нічим вони вже не марять, але їх споживацько-бюргерська позиція є прямим шляхом до неофашизму.
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24.01.2022 23:28 Відповісти
Это на поверхности они бюргеры, в душе и на кухнях большинство немцев по прежнему невероятно высокомерно относятся к другим народам, мы для них низшие создания. Ницшианский сверхчеловек ниуда не делся из коллективного бессознательного этого кровожадного народа. Это реально чувствуется при общении с немцами на гуманитарные темы .
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25.01.2022 05:30 Відповісти
Та ні. Це маячня. Й німці це розуміють. Ніякий реванш вже неможливий.
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25.01.2022 00:38 Відповісти
Два чоботи-пара.тільки один червоний.а інший коричневий.один від фюрера,другий від генсека- не друзі вони українцям, і ніколи не будуть-
гадайте історію.
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24.01.2022 23:27 Відповісти
Если Украина хочет купить какое либо оружие, то проблем с этим нет никаких: множество стран готовы продать нам различные виды вооружений.
На Германии свет клином не сошелся.
Спелись они с парашкой, ну и хрен с этим!
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24.01.2022 23:27 Відповісти
уж лучше бы башкой о тибуну побились интенсивно - толку було б несравнимо багаче
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24.01.2022 23:42 Відповісти
Один з моїх прадідів слухав лекції Гегеля в Гейдельбергському університеті. Залишились його конспекти і передавались з покоління в покоління. Коли вчився на філософському захотілось вивчити німецьку. Ну щоб заодно і класиків в оригіналі читати. Не вийшло... Дід останнім ешелоном вивозив архів академії. Ешелон німці розбомбили під Конотопом. Довелось виживати в окупації. Мою матір з сімєю при відступі німці загнали в клуб. Заперли, підпалили клуб і пішли з села. Добре що якийсь підліток закопався в землю і його не знайшли. Як тільки німці вийшли з села він зміг відкрити вихід людям з палаючого клубу. Матері все життя снились жахіття тієї пожежі... Так от про німецьку. Генетично не сприймаю. Дратує як собачий лемент. І це при тому що маю дуже гарні здібності до мов. Вільно володію англійською. А от німецька на якомусь глибинному підсвідомому рівні асоціюється з вбивством і викликає відразу. Відтак до німців ставлюся упереджено. Ну не чекаю я від дітей та внуків катів, як і від кацапів, нічого доброго...
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24.01.2022 23:44 Відповісти
Ja, ja!
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25.01.2022 00:40 Відповісти
Прочитал книгу Владимира Войновича "Антисоветский советский союз"...,знаете...жить в таком дерьме послание Господа... советское быдло далеко не норвежцы голландцы британцы или американцы...вы в дерьме Шариковском......так приказал Господь...увы...
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24.01.2022 23:49 Відповісти
пздц... какие же вы тупые зеленые твари !!!
германия и франция уже одной ногой в ОДКБ вместе с рашкой а эти упыри чет просят их...
еще китай попросите - он первый кандидат на такой союз с кацапами, бюргерами и жабоедами...
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25.01.2022 00:00 Відповісти
Если немцы считают, что какая-то нация недостойна ЕС. НАТО, право на самооборону и вообще существования. то немцы недалеко от фашизма ушла.
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25.01.2022 00:01 Відповісти
Да лучше я буду катацца 50 лет на рюсском Москвиче-412,чем на немецом сраном Мерседесе 1945 года выпуска
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25.01.2022 00:06 Відповісти
СНБО, ВР и ВСЯ власть - уьлюдки... Тупо сбивают поддержку Украины союзниками.
Чехия, Англия, США, Канада видят угрозу полномасштабного нападения, а наше тупая власть нет. Еще раз убеждаюсь, что поставки оружия нам идут не благодаря, а вопреки этим упырям !!!.
И может быть эти поставки спасут нас от войны. Но не власть - их уже не спасти ... Асмнь
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25.01.2022 00:11 Відповісти
Резніков сказав, що в разі повномасштабної війни нам нема потреби захищатись від ракетного і бомбового удару, оскільки це РФ не вигідно, бо рашики мріють заїзжати на танках, де їх зустрічатимуть з квітами... хм.. Це міністр оборони, блат... І як тут не панікувати? ЯК !!!???
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25.01.2022 00:14 Відповісти
нічого не змінюється в бантустані 95, як свистали півроку назад про відмову в зброї так і дальше свистять, а там якійсь 90 гвинтівок. Щоб заповнити паузу в спілкуванні комітет звернувся до ..... нам зброї не дають. який піп такий і приход
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25.01.2022 00:15 Відповісти
Немчура и РАБссия два брата акробата...,а визит Анналены Бербок в Москву это полный атас и позорище на весь Мир..., а отставка немца Шенбаша с поста командущего за фразу по поводу Крыма...этого мало...
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25.01.2022 05:09 Відповісти
"ПРИЗЫВАТЬ" глупо и бессмысленно, надо СУЩЕСТВЕННО МЕНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ, причем так, что это ударило по "кошелкам" зажравшихся бюргеров!
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25.01.2022 07:31 Відповісти
Сумневаюсь я однако))))
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25.01.2022 10:39 Відповісти
 
 