Комітети Ради закликають Німеччину змінити політику щодо України

Комітети Верховної Ради з питань інтеграції до ЄС та зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці звернулися до парламенту Німеччини. Закликають змінити свою політику щодо допомоги Україні на тлі російської загрози.

Про це йдеться на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося, що ви, шановні колеги, як депутати Бундестагу, будете готові ще раз політично переоцінити ситуацію та запобігти можливим негативним наслідкам у майбутньому. Користуючись нагодою, ми хотіли б попросити вас взяти на себе провідну роль і діяти, щоб відповідним чином коригувати німецьку позицію, політику та підхід, які відповідали б геополітичному виклику, солідарності та відповідальності. …Неможливо досягти миру, заспокоюючи агресора. Ще не пізно змінити підхід. Сподіваємося на вашу солідарність і підтримку", - зазначається у листі, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Читайте: Німеччина евакуює частину співробітників посольства

Українські депутати закликають німецьких колег не розділяти підхід уряду Німеччини, який перешкоджає постачанню зброї для української армії.

"Ми цінуємо можливість надання Україні мобільного військового госпіталю. Будучи щиро вдячними за будь-яку підтримку, однак хочемо зрозуміти - чи це означає, що ви очікуєте війни, і саме так ви визначаєте ефективну підтримку тим, на кого, найімовірніше, нападуть?" - йдеться у листі.

Також народні депутати нагадали, що газопровід "Північний потік-2" "робить газ, що постачається через Україну, непотрібним, а значить, робить нас уразливішими. Більше того, цей крок теж ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи та Німеччини".

Також читайте: У ВР зареєстрована постанова з планом дій у зв’язку з російською загрозою, - Устінова

Автори листа зазначили, що російська агресія є загрозою не лише безпеці України, а й реальною загрозою безпеці Європи загалом: "Ваше подальше процвітання та безпека безпосередньо залежать від виживання вільної, незалежної, демократичної України".