Німеччина евакуює частину співробітників посольства

Німеччина стала четвертою країною, що повідомила про намір здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на 24 січня, лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина", - повідомили в МЗС.

В міністерстві наголосили, що не збираються поки евакуювати своїх дипломатів решта держав. А також Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій.

"Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією Російської Федерації", - підкреслили в МЗС.

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"Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це - справжній прояв солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.