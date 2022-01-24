Германия эвакуирует часть сотрудников посольства
Германия стала четвертой страной, которая сообщила о намерении провести эвакуацию членов семей и части сотрудников.
Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия", - сообщили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что не собираются пока эвакуировать своих дипломатов остальные государства. А также Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций.
"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", - подчеркнули в МИД.
"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это - настоящее проявление солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.
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Более 100 немецких католических священников решились на массовый каминг-аут
я вам напомню, что украинцы чуть ли не единственные на этой планете, кто отхерачивает кацапов по одному и партиями с применением самых разносторонних военно-технических средств
В них до цього комплексу у 1989-м ще бонус додався, коли Берлінську стіну демонтували.
Як тут "расеюшке" не віддячити?
Щодо "брали на лікування українських військових і це було безкоштовно". Нечувана "гуманність"! Якщо врахувати, що саме німці розчистили для путіна можливість нападу на Україну, блокуванням надання Україні ПДЧ в НАТО і побудовою "Північного потоку-2".
В нападі вині тільки москалі і тільки Українці. Бо українці вибирали до влади проросійських покидьків і саме українці дозволили розвести олігархію. А москалі то недоімперці, які завжди воювали і шукали рабів. Вони наші одвічні вороги.
Фуло товариш,нікому не загрожує,
а вони біжать!?
Від любимого Фуйла??
..не зрозуміло
добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия Источник:
международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам Источник:
Как любил говорить Феликс Эдмундович "(ну вы поняли) друг чекиста"
Но как ЕС кацапа
подъеразыграла
- Смотрите, смотрите, кацапы эвакуируются!!!!
- (кацап с чемоданом в руках) Как вы могли подумать? Мы - нивжисть.
- А мы бежим.
- забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;
- блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;
- блокує просування України до членства в НАТО;
- побудувала "Північний потік-2", розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.
Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців.
Фактично, Німеччина стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/24/7132975/
Фільм: Мюнхен. На порозі війни.
Історичні події , що призвели до Мюнхенської угоди. Час неспокійний, Гітлер мобілізує свої сили і готується до вторгнення, але Чемберлен намагається запобігти війні. Він вкотре хоче налагодити стосунки з Німеччиною, уклавши договір. Для цього Гітлер повинен прибути до Мюнхена і сісти за стіл переговорів.
https://kinotochka.co/19690-*******-na-poroge-voyny-2021.html