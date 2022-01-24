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Германия эвакуирует часть сотрудников посольства

Германия эвакуирует часть сотрудников посольства

Германия стала четвертой страной, которая сообщила о намерении провести эвакуацию членов семей и части сотрудников.

Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия", - сообщили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что не собираются пока эвакуировать своих дипломатов остальные государства. А также Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций.

Читайте также: Япония призывает своих граждан покинуть Украину

"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", - подчеркнули в МИД.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это - настоящее проявление солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Автор: 

Германия (7033) МИД (6984) эвакуация (2093) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+39
Усіх вивозьте німчураки! Щоб вами і не смерділо тут!
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24.01.2022 20:34
+19
Німчураки, їдьте до своїх братів, кацапів.
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24.01.2022 20:36
+14
щось не зрозуміло..
Фуло товариш,нікому не загрожує,
а вони біжать!?
Від любимого Фуйла??
..не зрозуміло
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24.01.2022 20:51
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Усіх вивозьте німчураки! Щоб вами і не смерділо тут!
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24.01.2022 20:34 Ответить
Згоден-німці,евакуюйтесь усі,повітря в Україні без вас стане лише чистішим...
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24.01.2022 20:38 Ответить
Просили у фріців щоб продалибодай 100 тисяч касок і бронежилетів -отримали обіцянку постачити госпіталь для поранених , що не дай боже будуть воювати без касок і бронежилетів.
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24.01.2022 20:56 Ответить
ага,тевтонцы мокропопые,блин.
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24.01.2022 20:35 Ответить
При чем буквально:
Более 100 немецких католических священников решились на массовый каминг-аут
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24.01.2022 21:55 Ответить
та да,путинферштейн кругом у них..
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24.01.2022 21:58 Ответить
и посла Анку - дебилку подкремлевскую, тоже вывозите..
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24.01.2022 20:36 Ответить
Німчураки, їдьте до своїх братів, кацапів.
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24.01.2022 20:36 Ответить
Щас заплАчу
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24.01.2022 20:37 Ответить
Так шмаркля казав після засідання РНБО, що паніки немає, нема чого боятись.
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24.01.2022 20:37 Ответить
Забирайте всех нах
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24.01.2022 20:38 Ответить
от сикуни, нашого гетьмана Ізю не залякаєш... 2 га армія світу стоїть на кордоні а йому по..й...
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24.01.2022 20:39 Ответить
вообще-то, наша Армия тоже не пальцем деланная!
я вам напомню, что украинцы чуть ли не единственные на этой планете, кто отхерачивает кацапов по одному и партиями с применением самых разносторонних военно-технических средств
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24.01.2022 20:50 Ответить
З часу поразок наша армія і контрактники змінилися.
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24.01.2022 21:00 Ответить
та ні шановний армія наша це 20 століття 80 роки... і озброєння таке саме як були с300 і буки 40 річної давнини так і лишилися за авіацію я взагалі мовчу її немає ніякої 10 байрактарів ти серйозно? кацапи вбухали мільярди в переоснащення своєї армії а ми вбухали в ахметова, мойшу, і фірташа)) чи ти думаєш москалі в лобову попруть))) як в тирі будуть розстрілювати а буде мало застосують тактичну ядерну зброю і хєр іх хто зупинить... як казав нємцов він ********....
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24.01.2022 21:08 Ответить
лососни тунца тварь! упиваешься безнаказанностью?! это ненадолго
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24.01.2022 21:08 Ответить
твоя армія в Улан-Уде...
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24.01.2022 21:12 Ответить
Я бачу,що форумчани вже забулися,коли німці масово брали на лікування українських військових і це було безкоштовно.Ну не будуть німці воювати з москалями і продавати зброю.Це комплекси другої світової.Крім того,в них бізнес з москалями,який триває вже багато років.
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24.01.2022 20:43 Ответить
у німців і безкоштовно?
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24.01.2022 21:00 Ответить
А що тоді платили,коли вони на лікування і на операції брали? То ж була допомога.
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24.01.2022 21:02 Ответить
наскільки я пам'ятаю, всьго наших воїнів там було близько сотні ...і за їх лікування заплатив якийсь міжнародній фонд....може я в чомусь і помиляюсь, но пам'ятаю , що ще були непорозуміння з цього приводу....
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24.01.2022 21:09 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2787856-nimeccina-za-pat-rokiv-nadala-ukraini-14-milarda-dopomogi-zmi.html
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24.01.2022 21:14 Ответить
Напевно Німеччина могла би більше допомогти,але це вже інша тема.
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24.01.2022 21:21 Ответить
ах них "бизнес с росией"? ну, это конечно "все меняет" - бизнес это святое для "высокоморальных" немцев...
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24.01.2022 21:06 Ответить
Бізнес збагатшує і покращує життя німців.А США розірвала всі контракти з москалями? Яка країна розірвала контракти? США і то зняла санкції з північного потоку.А кілька десятків тон озброєння,для США це ніщо.Вони би могли напхати в Україну ракетного озброєння,але не роблять цього.
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24.01.2022 21:11 Ответить
"Це комплекси другої світової".

В них до цього комплексу у 1989-м ще бонус додався, коли Берлінську стіну демонтували.
Як тут "расеюшке" не віддячити?
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24.01.2022 21:32 Ответить
Німці нам в принципі не можуть допомогти у військовому плані.Це може тільки США.В них зброї на три світові війни.
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24.01.2022 21:34 Ответить
Із цим я згоден. Але тоді хоч би не заважали іншим країнам нам із озброєнням допомагати. Більшого вже й не треба.
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24.01.2022 21:42 Ответить
Зброю має допомогти виключно США.Бо тільки вони можуть стільки дати,щоб вистачило.Гранатометами москалів не зупинити.
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24.01.2022 21:46 Ответить
Це так. Але чому виключно США? Нам будь-яка допомога і з боку інших країн не завадить.
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24.01.2022 21:55 Ответить
А що інші дадуть? 10 ганатометів,два броніавтомобіля? Це ж майже нічого.Нам потрібні ракети і щось подібно до цього.

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24.01.2022 22:00 Ответить
А таку зброю може надати виключно США,бо в них її банально багато.І все одно на складах стоїть на запас.
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24.01.2022 22:02 Ответить
це все не правда генератори в крим поставили мотори в рашку завезли на війну з україною то не подвійні стандарти то скандал який треба ескалювати в європі - просто на даний час трохи запізно але все рівно питання треба підіймати
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24.01.2022 22:24 Ответить
На дешевому російському газі і нафті німці створили своє німецьке економічне чудо.
Щодо "брали на лікування українських військових і це було безкоштовно". Нечувана "гуманність"! Якщо врахувати, що саме німці розчистили для путіна можливість нападу на Україну, блокуванням надання Україні ПДЧ в НАТО і побудовою "Північного потоку-2".
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24.01.2022 22:29 Ответить
Німці висококласні спеціалісти і інженери.В них повно відомих вчених і нобелівських лауреатів Подивіться на їхні столітні компанії. Це все створено розумом. В нас найкращі надра у Європі, найкращі землі. Де наше економічне чудо?

В нападі вині тільки москалі і тільки Українці. Бо українці вибирали до влади проросійських покидьків і саме українці дозволили розвести олігархію. А москалі то недоімперці, які завжди воювали і шукали рабів. Вони наші одвічні вороги.
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24.01.2022 22:53 Ответить
Перший комп'ютер у світі створений в Україні у 1951 році та мав назву «МЭСМ» - Мала електронна лічильна машина. Основоположник космонавтики українець Сергій Павлович Корольов, будинок - музей у м. Житомир. Літаки "Руслан" і "Мрія" створені в Києві. А поставте німців в українські умови то побачите, які насправді з них "висококласні спеціалісти".
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24.01.2022 23:47 Ответить
Де наші зараз нобелівські лауреати і інженера.Зараз то кращі умови ніж в совці.Де машинобудування? Де медицина,де технології?Де все? Повторюю,в нас земля від природи найкраща,в нас найбільше в Європі корисних копалин.Дати такі умови німцям,то в них ввп був би не 4 трильйони,а 10 трильйонів доларів.Ви так написали,як москалі.Потрібно дивитися,не те що там колись було,а те чого досягли.Німці реально кращі спеціалісти і природжені інженери.А такі як ви,вибачте надувають щоки і розповідають,за якусь примарність.
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25.01.2022 00:16 Ответить
Стесняюсь просить, а кем были по национальности Лебедев и Антонов? Да и Королев родился в семье учителя русской словесности.
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25.01.2022 02:41 Ответить
щось не зрозуміло..
Фуло товариш,нікому не загрожує,
а вони біжать!?
Від любимого Фуйла??
..не зрозуміло
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24.01.2022 20:51 Ответить
нехай їдуть...і не повертаються...на разі з них толку ніякого
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24.01.2022 20:56 Ответить
Насрали и свалили. Спасибо бл***ди за Будапештский меморандум.
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24.01.2022 21:09 Ответить
вони не підписували того меморандуму....але й про Версаль і Нюрберг вже, мабуть, забули
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24.01.2022 21:14 Ответить
Так же как они и не подписывали сдачу крыма и дамбаса... Лично они не подписывали. Но мы же знаем что они участвовали в давлении на Украину. Да и сейчас даявят чтобы мы закрыли оставшиеся енергоблоки и переходили на зельоную енергетику.
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24.01.2022 21:30 Ответить
Главное путлера не провоцировать! И рублики грести.
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24.01.2022 21:17 Ответить
Главное путлера не провоцировать

добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия Источник:
международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам Источник:
Как любил говорить Феликс Эдмундович "(ну вы поняли) друг чекиста"
Но как ЕС кацапа подъе разыграла
- Смотрите, смотрите, кацапы эвакуируются!!!!
- (кацап с чемоданом в руках) Как вы могли подумать? Мы - нивжисть.
- А мы бежим.
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24.01.2022 21:57 Ответить
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24.01.2022 21:23 Ответить
Криси.
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24.01.2022 21:40 Ответить
Гитлер и Сралин братаны с 1922 года...Конгресс Интернацинала...Москва...два мудака целовали друг друга задолго до Пакта МОЛОТОВ=Риббентроп...
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24.01.2022 21:46 Ответить
Фрицы обделались...
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24.01.2022 21:52 Ответить
А немчура хоть чего эвакуирует. По их же убеждениям, никакой войны не будет, Россия не враг, и оружие Украине для защиты не нужно.
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24.01.2022 21:55 Ответить
Українсько-німецькі відносини на межі катастрофи. Німеччину передусім сприймають як державу, що:

- забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;

- блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;

- блокує просування України до членства в НАТО;

- побудувала "Північний потік-2", розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.

Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців.

Фактично, Німеччина стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/24/7132975/
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24.01.2022 21:58 Ответить
Кайзер для УНР був зовсім інший, за пшеницю і сало кацапів гнобив добре
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24.01.2022 22:21 Ответить
Після кайзера українців гнобив Гітлер, а після нього канцлери Коль, Шредер, Меркель, Шольц сприяли російському гітлеру гнобити українців.
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24.01.2022 22:38 Ответить
Ситуація сьогодні нагадує події 1938 року за рік до початку Другої світової війни.
Фільм: Мюнхен. На порозі війни.
Історичні події , що призвели до Мюнхенської угоди. Час неспокійний, Гітлер мобілізує свої сили і готується до вторгнення, але Чемберлен намагається запобігти війні. Він вкотре хоче налагодити стосунки з Німеччиною, уклавши договір. Для цього Гітлер повинен прибути до Мюнхена і сісти за стіл переговорів.
https://kinotochka.co/19690-*******-na-poroge-voyny-2021.html
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24.01.2022 22:17 Ответить
уй...шен зе бітте
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24.01.2022 22:20 Ответить
Короче, хватит пи..ть. Бутусов или кто-то адекватный на этом сайте должны дать ориентиры куда и где собираться тем кто хочет защищать страну когда все начнётся. Реально будет времени мало и уже нужно продумать план и дать ориентиры по сбору. На зелень надежды будет мало
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24.01.2022 23:52 Ответить
 
 