Германия эвакуирует часть сотрудников посольства

Германия стала четвертой страной, которая сообщила о намерении провести эвакуацию членов семей и части сотрудников.

Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия", - сообщили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что не собираются пока эвакуировать своих дипломатов остальные государства. А также Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций.

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"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, граничащих с территорией Российской Федерации", - подчеркнули в МИД.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это - настоящее проявление солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.

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