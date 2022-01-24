Япония призывает своих граждан покинуть Украину
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.
"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.
По данным МИД Японии, на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.
Ранее стало известно, что Великобритания и Австралия уже эвакуируют часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.
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Дуже хочу буть неправим.
Вони напевно не чули промову нашого Головкому про шашлики на травневі..
Коротше - наш Зеля останній самурай!
А боягузливим япошкам ганьба.
Пусть вводят войска для защиты своих граждан!
Именно поэтому Западные власти, вынуждены через СМИ обращаться напрямую к Народу Украины, ведь у власти в Украине - враги Украины.
Но Зебанутые должны понимать, что ести начнут стрелять, то их пристрелят первыми, не дожидаясь прихода их мАсковских хозяев