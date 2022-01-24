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Новости
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Япония призывает своих граждан покинуть Украину

Япония призывает своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.

"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.

По данным МИД Японии, на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.

Ранее стало известно, что Великобритания и Австралия уже эвакуируют часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.

вторжение (508) россия (96001) эвакуация (2093) Япония (1311)


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Топ комментарии
+14
Ти доброї думки про козломордих. Їм пофіг на подібні речі
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24.01.2022 15:50
+11
"Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися Джерело:
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24.01.2022 15:41
+7
навколо нас одні ідіоти та панікери.

Вони напевно не чули промову нашого Головкому про шашлики на травневі..

Коротше - наш Зеля останній самурай!

А боягузливим япошкам ганьба.
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24.01.2022 15:50
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Правила форума Совет форумчан
"Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися Джерело:
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24.01.2022 15:41 Ответить
Я хочу бути неправим, але мені здається , що Росія вже передала цим країнам по дипломатичним каналам , щоб попередили своїх громадян ,щоб вони виїхали.
Дуже хочу буть неправим.
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24.01.2022 15:45 Ответить
Ти доброї думки про козломордих. Їм пофіг на подібні речі
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24.01.2022 15:50 Ответить
Быстрее всего разведка
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24.01.2022 22:18 Ответить
навколо нас одні ідіоти та панікери.

Вони напевно не чули промову нашого Головкому про шашлики на травневі..

Коротше - наш Зеля останній самурай!

А боягузливим япошкам ганьба.
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24.01.2022 15:50 Ответить
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24.01.2022 16:00 Ответить
Гетьман стане на захист України із своїми синами, як Тарас Бульба.
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24.01.2022 16:28 Ответить
А як це прокоментує НІкіфоров? Бо про США він сказав, що вони вивозять сім"Ї, щоб не втратити обличчя в своїй країні. Ну мовляв, кричали вовки, вовки, а самі і не бояться. Типу піднімали паніку спеціально. Але Японія нічого такого не казала. Ну Нікіфоров, придумайте знову що-небудь таке, достойне Кварталу-95.
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24.01.2022 15:51 Ответить
Нипущщать!
Пусть вводят войска для защиты своих граждан!
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24.01.2022 15:53 Ответить
Стингеры Байрактары и прочиен Джавелины прибывают в Украину тысячами тонн из США в большом количестве,а это значит Гитлер нападет па любасу на советское быдло 22 ИЮНЯ....Крысы КГБиста... напишите еще пару Ультиматумов против НАТо и США...типа рюсские мудаки не жрали тушонку РУЗВЕЛЬТА в 1941 году....Паскуды мавзолейные... я бы вам не дал даже ГРАММ СОЛИ...падаль...
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24.01.2022 15:55 Ответить
главное чтоб не взорвали все это в первый день войны
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24.01.2022 19:55 Ответить
опять источник эспрессо...
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24.01.2022 16:03 Ответить
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220124/k10013448311000.html https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220124/k10013448311000.html

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24.01.2022 16:09 Ответить
Степан Андреевич Бандера d 1941 году правильно казав...на РАБссии кроме Героина и Кокаина ничого нема...тикы Мавзолей чЛенина... и труп Сралина...
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24.01.2022 16:07 Ответить
Можно было бы сказать, что власти их стран знают больше чем наши, но это не так. Разведка США, Британии, ЕС... уже устали информировать и предупреждать власти Украины, но этой ЗЕленой власти насрать, они тупо плюют на Народ Украины и на предупреждения.
Именно поэтому Западные власти, вынуждены через СМИ обращаться напрямую к Народу Украины, ведь у власти в Украине - враги Украины.

Но Зебанутые должны понимать, что ести начнут стрелять, то их пристрелят первыми, не дожидаясь прихода их мАсковских хозяев
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24.01.2022 16:32 Ответить
ну що голосуючі по ПРИКОЛУ скоро приколи почнуть прилітати))))
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24.01.2022 17:06 Ответить
 
 