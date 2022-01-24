Япония призывает своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину и отменить запланированные поездки. В частности, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют не совершать поездки в Украину.

"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.

По данным МИД Японии, на декабрь 2021 года в Украине проживают около 250 японцев.

Ранее стало известно, что Великобритания и Австралия уже эвакуируют часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.