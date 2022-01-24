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Новини
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Японія закликає своїх громадян покинути Україну

Японія закликає своїх громадян покинути Україну

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і закликаємо всіх японців, що перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.

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Раніше стало відомо, що Велика Британія та Австралія вже евакуюють частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.

вторгнення (380) росія (65800) евакуація (2333) Японія (1209)


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Топ коментарі
+14
Ти доброї думки про козломордих. Їм пофіг на подібні речі
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24.01.2022 15:50
+11
"Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися Джерело:
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24.01.2022 15:41
+7
навколо нас одні ідіоти та панікери.

Вони напевно не чули промову нашого Головкому про шашлики на травневі..

Коротше - наш Зеля останній самурай!

А боягузливим япошкам ганьба.
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24.01.2022 15:50
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"Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися Джерело:
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24.01.2022 15:41 Відповісти
Я хочу бути неправим, але мені здається , що Росія вже передала цим країнам по дипломатичним каналам , щоб попередили своїх громадян ,щоб вони виїхали.
Дуже хочу буть неправим.
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24.01.2022 15:45 Відповісти
Ти доброї думки про козломордих. Їм пофіг на подібні речі
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24.01.2022 15:50 Відповісти
Быстрее всего разведка
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24.01.2022 22:18 Відповісти
навколо нас одні ідіоти та панікери.

Вони напевно не чули промову нашого Головкому про шашлики на травневі..

Коротше - наш Зеля останній самурай!

А боягузливим япошкам ганьба.
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24.01.2022 15:50 Відповісти
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24.01.2022 16:00 Відповісти
Гетьман стане на захист України із своїми синами, як Тарас Бульба.
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24.01.2022 16:28 Відповісти
А як це прокоментує НІкіфоров? Бо про США він сказав, що вони вивозять сім"Ї, щоб не втратити обличчя в своїй країні. Ну мовляв, кричали вовки, вовки, а самі і не бояться. Типу піднімали паніку спеціально. Але Японія нічого такого не казала. Ну Нікіфоров, придумайте знову що-небудь таке, достойне Кварталу-95.
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24.01.2022 15:51 Відповісти
Нипущщать!
Пусть вводят войска для защиты своих граждан!
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24.01.2022 15:53 Відповісти
Стингеры Байрактары и прочиен Джавелины прибывают в Украину тысячами тонн из США в большом количестве,а это значит Гитлер нападет па любасу на советское быдло 22 ИЮНЯ....Крысы КГБиста... напишите еще пару Ультиматумов против НАТо и США...типа рюсские мудаки не жрали тушонку РУЗВЕЛЬТА в 1941 году....Паскуды мавзолейные... я бы вам не дал даже ГРАММ СОЛИ...падаль...
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24.01.2022 15:55 Відповісти
главное чтоб не взорвали все это в первый день войны
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24.01.2022 19:55 Відповісти
опять источник эспрессо...
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24.01.2022 16:03 Відповісти
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220124/k10013448311000.html https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220124/k10013448311000.html

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24.01.2022 16:09 Відповісти
Степан Андреевич Бандера d 1941 году правильно казав...на РАБссии кроме Героина и Кокаина ничого нема...тикы Мавзолей чЛенина... и труп Сралина...
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24.01.2022 16:07 Відповісти
Можно было бы сказать, что власти их стран знают больше чем наши, но это не так. Разведка США, Британии, ЕС... уже устали информировать и предупреждать власти Украины, но этой ЗЕленой власти насрать, они тупо плюют на Народ Украины и на предупреждения.
Именно поэтому Западные власти, вынуждены через СМИ обращаться напрямую к Народу Украины, ведь у власти в Украине - враги Украины.

Но Зебанутые должны понимать, что ести начнут стрелять, то их пристрелят первыми, не дожидаясь прихода их мАсковских хозяев
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24.01.2022 16:32 Відповісти
ну що голосуючі по ПРИКОЛУ скоро приколи почнуть прилітати))))
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24.01.2022 17:06 Відповісти
 
 