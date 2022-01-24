Японія закликає своїх громадян покинути Україну
Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".
Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.
"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і закликаємо всіх японців, що перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.
За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.
Раніше стало відомо, що Велика Британія та Австралія вже евакуюють частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.
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Дуже хочу буть неправим.
Вони напевно не чули промову нашого Головкому про шашлики на травневі..
Коротше - наш Зеля останній самурай!
А боягузливим япошкам ганьба.
Пусть вводят войска для защиты своих граждан!
Именно поэтому Западные власти, вынуждены через СМИ обращаться напрямую к Народу Украины, ведь у власти в Украине - враги Украины.
Но Зебанутые должны понимать, что ести начнут стрелять, то их пристрелят первыми, не дожидаясь прихода их мАсковских хозяев