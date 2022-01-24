Японія закликає своїх громадян покинути Україну

Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки. Зокрема, через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Таким чином, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.

"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і закликаємо всіх японців, що перебувають в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.

За даними МЗС Японії, станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.

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Раніше стало відомо, що Велика Британія та Австралія вже евакуюють частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.