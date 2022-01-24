Байден обсудит с лидерами Европы наращивание войск РФ
Президент США Джо Байден планирует вечером в понедельник провести видеоконференцию с лидерами союзных стран в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией.
Об этом говорится в официальном расписании президента Байдена на понедельник, распространенном Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с европейскими лидерами в рамках наших тесных консультаций и координации с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на военное наращивание РФ возле границ Украины", - отмечается в сообщении.
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и если этот раскол будет продолжаться, то, значит, американцы где-то сделали ошибку в конституции ФРГ, которую германии подарили.
есть надежда на немецкое общество, которое, возможно, этот раскол не поддерживает
И именно бабло для них представляет ценность, а не какие то абстрактные "европейские ценности".
Путлер прекрасно использует эту слабость и постепенно скупает в розницу немецкую и французскую элиту, которые при полном невежестве и инфантилизме, плюс жадность сами готовы продаться.
Такие элиты и не заметят как станут абсолютными марионетками кремля.
В этой ситуации было бы логично не консультироваться со слабаками, а поставить им условие: или российский рынок, или американский.
А потом останется посмотреть чья жадность победит.
Но при бездействии штатов и при агрессивных действиях кремля через некоторое время весь ЕС будет на подтанцовке кремля. Вот тогда будет дурдом полный
..делят Мир и сферы влияния - т.к. "главный жандарм мира" в лице Бидона сошел с ума и место уже вакантно и желающих укрепить свои позиции докуя и больше .. Новый передел Мира !!!