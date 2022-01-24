Байден обсудит с лидерами Европы наращивание войск РФ

Президент США Джо Байден планирует вечером в понедельник провести видеоконференцию с лидерами союзных стран в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией.

Об этом говорится в официальном расписании президента Байдена на понедельник, распространенном Белым домом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент проведет разговор по защищенной видеосвязи с европейскими лидерами в рамках наших тесных консультаций и координации с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на военное наращивание РФ возле границ Украины", - отмечается в сообщении.

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