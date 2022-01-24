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Байден обговорить з лідерами Європи нарощування військ РФ

Байден обговорить з лідерами Європи нарощування військ РФ

Президент США Джо Байден планує ввечері понеділка провести відеоконференцію з лідерами союзних країн у Європі для обговорення ситуації безпеки у зв’язку з російською агресією.

Про це йдеться в офіційному розкладі президента Байдена на понеділок, поширеному Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Президент проведе розмову по захищеному відеозв’язку з європейськими лідерами в рамках наших тісних консультацій та координації з нашими трансатлантичними союзниками й партнерами у відповідь на військове нарощування РФ біля кордонів України", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Байден розглядає можливість розміщення до 5 тис. військових США у Східній Європі та країнах Балтії, - The New York Times

Автор: 

Байден Джо (2892) росія (65829) США (23290)


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Топ коментарі
+2
Не ориентируйтесь на эвакуацию американских и британских дипломатов,а ориентируйтесь на бегство укр.казнокрадов и ук.депутатов. Вот если они сейчас побегут из страны то есть повод думать,что что-то намечается.
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24.01.2022 23:25
+2
Автор The Wall Street Journal Дэвид Готард пишет, что Германия больше нельзя назвать надежным союзником для США, так как Берлин выбрал дешевый газ, экспорт автомобилей в Китай и сохранение спокойствия Владимира Путина, отказавшись от демократической солидарности.
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24.01.2022 23:33
+2
Последние события показали, что немцы и французы имеют слабость - бабло.
И именно бабло для них представляет ценность, а не какие то абстрактные "европейские ценности".
Путлер прекрасно использует эту слабость и постепенно скупает в розницу немецкую и французскую элиту, которые при полном невежестве и инфантилизме, плюс жадность сами готовы продаться.
Такие элиты и не заметят как станут абсолютными марионетками кремля.
В этой ситуации было бы логично не консультироваться со слабаками, а поставить им условие: или российский рынок, или американский.
А потом останется посмотреть чья жадность победит.
Но при бездействии штатов и при агрессивных действиях кремля через некоторое время весь ЕС будет на подтанцовке кремля. Вот тогда будет дурдом полный
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24.01.2022 23:43
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Велика подяка Джозефу Байдену!
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24.01.2022 23:25 Відповісти
Фігасе, тобі на хвоста наступили, раз ти так заспівав..
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24.01.2022 23:37 Відповісти
Я завжди підтримував Байдена.То просто я приколювався.
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25.01.2022 00:28 Відповісти
Не ориентируйтесь на эвакуацию американских и британских дипломатов,а ориентируйтесь на бегство укр.казнокрадов и ук.депутатов. Вот если они сейчас побегут из страны то есть повод думать,что что-то намечается.
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24.01.2022 23:25 Відповісти
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24.01.2022 23:40 Відповісти
Опрос на улицах Харькова журналистов издания "Настоящее время" о действиях горожан в случае начала российского вторжения вызвал резонанс в РФ. Готовность харьковчан взять в руки оружие и сопротивляться российским военным стала большой неожиданностью для многих в России. Известный российский журналист, военный корреспондент телеканала "Россия - 1" Александр Сладков не может поверить, что русскоязычные украинцы готовы с оружием в руках воевать против российских оккупантов.
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24.01.2022 23:26 Відповісти
а вот если бы, он провёл на улицах минска (при реальных условиях анонимности отвечающих), о действиях горожан, в условиях сегодняшней оккупации страны и города, бы он рад ответам или же снова не смог бы поверить, что рускоязычные белорусы готовы с оружием в руках воевать против российских оккупантов?
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24.01.2022 23:41 Відповісти
Люди не любят когда к ним на танках въезжает иностранная армия, которая при этом ещё орёт что прибыла кого-то "асвабаждать".
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24.01.2022 23:48 Відповісти
Харьков могут сдать также бысрто и без боя как и Донецк (главное, чтоб пострадало как можно меньше имущество и майно)!
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25.01.2022 07:43 Відповісти
Автор The Wall Street Journal Дэвид Готард пишет, что Германия больше нельзя назвать надежным союзником для США, так как Берлин выбрал дешевый газ, экспорт автомобилей в Китай и сохранение спокойствия Владимира Путина, отказавшись от демократической солидарности.
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24.01.2022 23:33 Відповісти
вполне возможно, к сожалению.
и если этот раскол будет продолжаться, то, значит, американцы где-то сделали ошибку в конституции ФРГ, которую германии подарили.

есть надежда на немецкое общество, которое, возможно, этот раскол не поддерживает
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24.01.2022 23:50 Відповісти
опять дид бидон чудит и снова воны без кулебы собираются, так и до отставки недалече, митька то он ведь нереально крут - чиркнет в твиттере и нету у белой хати дида бидона
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24.01.2022 23:37 Відповісти
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24.01.2022 23:39 Відповісти
Последние события показали, что немцы и французы имеют слабость - бабло.
И именно бабло для них представляет ценность, а не какие то абстрактные "европейские ценности".
Путлер прекрасно использует эту слабость и постепенно скупает в розницу немецкую и французскую элиту, которые при полном невежестве и инфантилизме, плюс жадность сами готовы продаться.
Такие элиты и не заметят как станут абсолютными марионетками кремля.
В этой ситуации было бы логично не консультироваться со слабаками, а поставить им условие: или российский рынок, или американский.
А потом останется посмотреть чья жадность победит.
Но при бездействии штатов и при агрессивных действиях кремля через некоторое время весь ЕС будет на подтанцовке кремля. Вот тогда будет дурдом полный
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24.01.2022 23:43 Відповісти
РАБссиянский рынок... это типа ГрязьПром Роснефть?а что еще?новейшая авионика для и стребителя 7 поколения СУ-57?
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25.01.2022 00:02 Відповісти
Джо Байден по скайпу перетре ситуацію безпеки у зв'язку з російською агресією проти України. Обговорить українську проблему чи не з усіма європейськими лідерами - але без Зеленського. Можливо, тому такий ігнор, що діючого президента в Україні - катма. Ну, так сталося: НЕМА!
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25.01.2022 00:30 Відповісти
Вы заметили тоже что в Мире идут беспрерывные переговоры Всех со Всеми и без остановки !?
..делят Мир и сферы влияния - т.к. "главный жандарм мира" в лице Бидона сошел с ума и место уже вакантно и желающих укрепить свои позиции докуя и больше .. Новый передел Мира !!!
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25.01.2022 00:35 Відповісти
Шо там обсуждать? ПВО давай и Искандеры сбивай, а дальше сами справимся.
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25.01.2022 04:54 Відповісти
 
 