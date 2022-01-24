Байден обговорить з лідерами Європи нарощування військ РФ

Президент США Джо Байден планує ввечері понеділка провести відеоконференцію з лідерами союзних країн у Європі для обговорення ситуації безпеки у зв’язку з російською агресією.

Про це йдеться в офіційному розкладі президента Байдена на понеділок, поширеному Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Президент проведе розмову по захищеному відеозв’язку з європейськими лідерами в рамках наших тісних консультацій та координації з нашими трансатлантичними союзниками й партнерами у відповідь на військове нарощування РФ біля кордонів України", - зазначається в повідомленні.

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