Байден обговорить з лідерами Європи нарощування військ РФ
Президент США Джо Байден планує ввечері понеділка провести відеоконференцію з лідерами союзних країн у Європі для обговорення ситуації безпеки у зв’язку з російською агресією.
Про це йдеться в офіційному розкладі президента Байдена на понеділок, поширеному Білим домом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Президент проведе розмову по захищеному відеозв’язку з європейськими лідерами в рамках наших тісних консультацій та координації з нашими трансатлантичними союзниками й партнерами у відповідь на військове нарощування РФ біля кордонів України", - зазначається в повідомленні.
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и если этот раскол будет продолжаться, то, значит, американцы где-то сделали ошибку в конституции ФРГ, которую германии подарили.
есть надежда на немецкое общество, которое, возможно, этот раскол не поддерживает
И именно бабло для них представляет ценность, а не какие то абстрактные "европейские ценности".
Путлер прекрасно использует эту слабость и постепенно скупает в розницу немецкую и французскую элиту, которые при полном невежестве и инфантилизме, плюс жадность сами готовы продаться.
Такие элиты и не заметят как станут абсолютными марионетками кремля.
В этой ситуации было бы логично не консультироваться со слабаками, а поставить им условие: или российский рынок, или американский.
А потом останется посмотреть чья жадность победит.
Но при бездействии штатов и при агрессивных действиях кремля через некоторое время весь ЕС будет на подтанцовке кремля. Вот тогда будет дурдом полный
..делят Мир и сферы влияния - т.к. "главный жандарм мира" в лице Бидона сошел с ума и место уже вакантно и желающих укрепить свои позиции докуя и больше .. Новый передел Мира !!!