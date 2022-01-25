Тимошенко провела почти месяц в Дубае, - СМИ
Глава фракции "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Как сообщает источник УП в пограничной службе, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.
По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.
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Бородая помните ? Ну да, который командовал "дабравольцами" ?
Так вот у него там же квартирка, оказывается.
Как
Взгрела она Украину, и никакой суд овоща здесь не виноват! Долг ЕЭСУ гарантировало государство, кацапье поставило газ, косатая его НЕ оплатила! Т.е. у нее "на кармане" осело полмилларда баксов, ураденных не у кацапов, а у Украины!А у кацапни она ничего не украла, взятки туда по 100 тысяч баксов возила--это было.А ты дурачек, если таких вещей простых не понимаешь!
Кроме того, напомню тебе ее премьерство, когда немцы хотели войти на 49% в нашу ГТС модернизировать ее и совместно управлять.
Напомнить тебе, что эта тварь тогда волала? "наша ГТС--это наше национальное достояние, никому не отдадим!"----и что в результате? немцы посмотрели на эту дуру и вписались в 2010 году в севпоток1, а потом и 2, а мы остались с кучей железа, которое завтра будет никому не нужным. Совместное использование с немцами заставило бы их быть на нашей стороне ---защищали бы "свое".
Так что твоя косатая не только воровка, недальновидная дура ,но и враг!
Але хіба навіженим це докажеш .! Дуракам немає спокою . .
Жодного підтвердження кумівства Порошенка і мудачука на сьогодні немає , крім слів якогось - неназваного істочніка , с окруженія Порошенка . .
Победила бы Юлька история пошла бы по другому.
Ну а ты и дальше не ходи на выборы, только не надо никого обвинять,что без тебя самого умного,выбрали какое то говно
но по сравнению с остальной швалью...
Сам ти підар.
Так,я інвалід 1 групи жив при Тимошенко, я не жив при жодному твоєму імпотентентному виборі.
Чого тільки коштували продукти буханка хліба 1гр50к. кіло картоплі -50коп.,кіло капусти -80коп.
Ціна газу за кубічний метр 47копійок.
А зараз починаючи від агента російських спецслужб Порошенко і закінчуючи Зюзею крахобором.
картопля -12гр,хліб від 20гр. буряк,морква,цибуля-20гр,кіло м"яса 120 -150гр.
ЗА газ вже промовчу...
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Рейтинг партії Батьківщина зріс на 1.7% в порівнянні з груднем.
Тепер зрозуміло, що треба робити, щоб рейтинг ріс?
Ни одного слова или действия в поддержку Украины или осуждения кацапской агрессии.
Сидит тихо и ждет выборов, чтобы включить свою любимую ШАРМАНКУ про газ по ОДНОЙ гривне.
Бутусов, тебе не стыдно? Снова поменял хозяина?
Украинцы определяются не только по фамилии.
Тимошенко, как быть ей и положено, - подруга коломойши.
Російська газета "Известия" опублікувала фальшиве інтерв'ю Юлії Тимошенко.
Так, у понеділок, 24 жовтня 2011, у газеті вийшов матеріал журналістки Яніни Соколовської під заголовком: "Юлія Тимошенко: "Російські силовики починають знищувати мене. А я дарувала Москві мармурові панно".
Як відомо, газета "Известия в Украине" є підрозділом російських "Известий". Однак одним з акціонерів українських "Известий" є Ігор Коломойський.
https://www.pravda.com.ua/news/2011/10/24/6700238/
( коломойського ) .. ТІЛЬКИ бреше
..СКОТ смердючий....
ТИМОШЕНКО про енергетичну та політичну
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