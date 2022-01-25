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Тимошенко провела почти месяц в Дубае, - СМИ

Тимошенко провела почти месяц в Дубае, - СМИ

Глава фракции "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как сообщает источник УП в пограничной службе, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

Также читайте: Тимошенко - Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна

Автор: 

ОАЭ (198) Тимошенко Юлия (24590) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+86
Ванапрацює.
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25.01.2022 02:05
+40
Чому це ви про Зеленського так - "сивий мерін"? Зовсім він не посивів на президентській посаді.
Потовстішав, так. Оно який порось! 🐷

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25.01.2022 06:57
+39
Краще не бачити і не чути про неї. Баба-руїна.
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25.01.2022 02:53
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Страница 3 из 3
Все они туда ломятся, к своим Хозяевам.

Бородая помните ? Ну да, который командовал "дабравольцами" ?

Так вот у него там же квартирка, оказывается.
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25.01.2022 08:36 Ответить
Когда доктор оКошмаровский в прямом ефире закричал на Гордона : мы лоханулись...то это правда.... 42 % баранов пришедших на выборы проголосовали за банду Кучмы...че то ...РЖУ...
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25.01.2022 08:39 Ответить
Як в Дубаї? - вона ж бідна як церковна миша. Дурите народ.
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25.01.2022 08:42 Ответить
Їй за наклепи копенсацію в штатах виплатили. Щось близько 6 млн долларів.
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25.01.2022 09:03 Ответить
А шо у Дубаях тоже можно воровать?
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25.01.2022 08:44 Ответить
не, там живут уже на украденное ранее
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25.01.2022 08:45 Ответить
Огласите список украденого, Шура.
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25.01.2022 09:12 Ответить
Зачем интересуешся,практический интерес? Так там за это руки рубят
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25.01.2022 12:26 Ответить
поехала показывать мастер класс борьбы с зубожинням... и ведь получилось.
Как
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25.01.2022 08:44 Ответить
Мерзость брехливая. Воровка.
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25.01.2022 08:45 Ответить
Огласите список украденого, Йося.
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25.01.2022 09:13 Ответить
Кто брешет,тот и ворует. Честные таким не занимаются.
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25.01.2022 10:09 Ответить
Так ты брешешь, значит и воруешь.генпрокуратура Януковоща ничего не нарыла,но ты конечно же все знаешь что украдено.
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25.01.2022 12:39 Ответить
Почему она брешет,что у нее нет жилья ? Откуда вообще деньги на роскошь ?
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25.01.2022 12:42 Ответить
Может потому,что в свое время была главой ЕЭСУ,крупнейшей компании? По твоему должна жить хуже чем барыги с рынка?
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25.01.2022 13:26 Ответить
Почему она брешет,что у нее нет жилья ?
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25.01.2022 13:33 Ответить
Да,она была главой ЕЭСУ и повесила полмиллиарда баксов долгов своей кампашки на Украину! Тебе мало???
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26.01.2022 01:06 Ответить
Это когда она взгрела на бабки МО росии? И когда Янукидло,через аппеляционный суд решили отдать бабло кацапам дабы поднасрать Юльке? Повесили долги на Украину Янык со своим карманным судом.не путай.
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26.01.2022 15:35 Ответить
Она взгрела не кацапов (которым задолжала), а Украину!
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26.01.2022 21:16 Ответить
Еще раз,взгрела министерство обороны мордора,что есть несомненно гут,а решение о взысканиии принимал хозяйственный суд с подачи Яныка и в уголу кацапам.
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27.01.2022 08:32 Ответить
Ну откуда вы такие тупые вылазите?
Взгрела она Украину, и никакой суд овоща здесь не виноват! Долг ЕЭСУ гарантировало государство, кацапье поставило газ, косатая его НЕ оплатила! Т.е. у нее "на кармане" осело полмилларда баксов, ураденных не у кацапов, а у Украины!А у кацапни она ничего не украла, взятки туда по 100 тысяч баксов возила--это было.А ты дурачек, если таких вещей простых не понимаешь!
Кроме того, напомню тебе ее премьерство, когда немцы хотели войти на 49% в нашу ГТС модернизировать ее и совместно управлять.
Напомнить тебе, что эта тварь тогда волала? "наша ГТС--это наше национальное достояние, никому не отдадим!"----и что в результате? немцы посмотрели на эту дуру и вписались в 2010 году в севпоток1, а потом и 2, а мы остались с кучей железа, которое завтра будет никому не нужным. Совместное использование с немцами заставило бы их быть на нашей стороне ---защищали бы "свое".
Так что твоя косатая не только воровка, недальновидная дура ,но и враг!
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27.01.2022 23:21 Ответить
Кто то вбросил фото в Ютьюб о кумовьях Порошенко...Странно что нет Ведмедчука...тут один крысеныш года 4 трындит...эту туфту
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25.01.2022 08:46 Ответить
Мудачук вже й сам задовбався повторювати , що вони з Порохом не куми , і ніколи ними не були .

Але хіба навіженим це докажеш .! Дуракам немає спокою . .

Жодного підтвердження кумівства Порошенка і мудачука на сьогодні немає , крім слів якогось - неназваного істочніка , с окруженія Порошенка . .
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25.01.2022 08:57 Ответить
Я такого могу начертить сколько твоя душа желает, вплоть до того, что я родной брат Порошенко.Но это же ДЕМОКРАТИЯ а не ТОТАЛИТАРИЗМ до которого нам осталось совсем чуть чуть. Вот скоро Украинский Роскомнадзор откроют и УСЕ приплыли!!!
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25.01.2022 09:39 Ответить
https://censor.net/ru/news/3311926/natssovet_po_teleradioveschaniyu_mojet_poluchit_polnomochiya_regulirovaniya_internetsmi_sluga_naroda
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25.01.2022 09:41 Ответить
Тепер Вові Оманському вже не сумно самому ,, тепер в нього є подруга - Люля Дубайська . .
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25.01.2022 08:47 Ответить
И это все что ты можешь Тимошенко предьявить
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25.01.2022 09:18 Ответить
?
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25.01.2022 09:19 Ответить
Ні , це лише 0.000001% того що я їй можу - пред'явіть . Висловлювати ж всі свої претензії до неї , я можу і - до вечора . Але навіщо . ? Заюліків всеодно ж не переконати . . Даремна трата часу і нервів , знаю з особистого , багаторічного досвіду .!
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25.01.2022 09:31 Ответить
Как сказал полковник , юля умеет так запудрить мозги , что её электорат и яд выпьет если она попросит
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25.01.2022 09:48 Ответить
100 % .! От що люлька вміє досконало робити , так це - " пудрити мізки " .. Ораторським мистецтвом ( вміння говорити потрібним тоном , потрібними словами , розставляти наголоси ,і т.д. ) вона володіє просто відмінно .
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25.01.2022 09:56 Ответить
Лучше бы ты на полковника не ссылался,вечно непроходной мразь еще та,технический кандидат власти на каждых выборах.зарабатывает как может
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25.01.2022 13:28 Ответить
Когда в 2010 году стоял выбор Юлька или Янык,надеюсь за Яныка голосовал? Чи противсих,что означает за того же Шапкокрада?
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25.01.2022 12:28 Ответить
Не ходив на вибори взагалі . За лайно - не голосую . А що один овоч , що інша ( такий же овоч , тільки в юбці ) - прокацапське лайно , сумнівів в мене ніколи не було . .
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25.01.2022 12:38 Ответить
Ясно понятно.своим нехождением на выборы дал возможность власти вбросить за тебя бюллетень,чем конечно же помог Януковощу победить(3% разницы),последующие события,Майдан и война показывают,что ты ошибся но ошибку признать ты не в состоянии.
Победила бы Юлька история пошла бы по другому.
Ну а ты и дальше не ходи на выборы, только не надо никого обвинять,что без тебя самого умного,выбрали какое то говно
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25.01.2022 13:35 Ответить
Чего вы удивляетесь? Всю жизнь на заработках в Украине. давно она и семья живёт за границей. Всю жизнь зозулька тут батрачит!!!!
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25.01.2022 08:59 Ответить
От такі новини, а в Україні скоро пенсії проіндексують....І так всі ці роки, від виборів до виборів живе країна..Одним додають 30 грн до пенсії, а інші живуть за кордоном місяці.А потім гордо носять синьо-жовтий стяг в себе на грудях у стінах парламенту....От так.....Без жодних змін...
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25.01.2022 09:04 Ответить
У Тимошенко в Дубаи живет Дочка с мужем
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25.01.2022 09:21 Ответить
Цікаво за чий рахунок вона там живе....Мамочка постаралась напевно
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25.01.2022 09:47 Ответить
Цикаво тебе,ты из налоговой?при Яныке ее трусили и ничего не нашли посадили по беспределу.А нытье свое про пенсии адресуй Зеле за которого ты голосовал нудный пенс.
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25.01.2022 12:31 Ответить
это все что необходимо знать про потенциального лидера нации. Пока враг скапливает войска и не сегодня-завтра нападет на ее страну - она нежится на солнышке вместо того чтобы встречатся с дипломатами и выбивать нам помощь...но мудрый нарид все равно даст ей очередные 8% депутатов...зачем ей напрягатся?
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25.01.2022 09:06 Ответить
Ну, по крайней мере ее не посадят в тюрьму ща это, как Порошенко, который выполняет всю работу за Бубочку, а его за это садят.
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25.01.2022 09:19 Ответить
Сколько можно бредить своим Порошенко,я ни одного человека не видел,который проголосовал за Зеленского и под каждым постом писал какой он Бог.Вам надо второй Путин?Порошенко свое отжил он в прошлом и Зеленский будет тоже там,так думают те кто голосовал за Зе.При Порошенко небыло манны небесной,только некоторые сума посходили,царя надо?
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25.01.2022 13:08 Ответить
4-е недели в отпуске в такое сложное время это совсем не комильфо.
но по сравнению с остальной швалью...
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25.01.2022 09:24 Ответить
А должна в окопе сидеть? Ты надеюсь из окопа строчишь?
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25.01.2022 12:32 Ответить
Имеет право, она же не Порошенко)))
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25.01.2022 09:12 Ответить
И хрен на нее
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25.01.2022 09:20 Ответить
А почему не пишут где остальные депутаты отдыхали? Неужели скоро выборы?
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25.01.2022 09:21 Ответить
Красиво жить не запретишь...
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25.01.2022 09:27 Ответить
Грошики на "переїзд" наколядували чи в лотерею виграли?
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25.01.2022 09:29 Ответить
Где Сулима , Ваню в студию
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25.01.2022 09:54 Ответить
Тим більше, 31 грудня Тимошенко була у прямому ефірі каналу 24. Щось не сходиться брехня журнашлюшки Ткача... https://www.youtube.com/watch?v=sFZ-CFsd0KY ТИМОШЕНКО про енергетичну та політичну кризу в Україні. Як подалаємо? / 31.12.2021 - Україна 24
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25.01.2022 09:57 Ответить
Я Вас прошу не косите под дурака , посчитайте дебит , кредит ЕСУ , которые она возглавляла , там все видно , все в прозрачном доступе . Посчитайте не ленитесь , и сразу все поймете , сколько украла
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25.01.2022 10:03 Ответить
Хтось може уявити нову демократичну каоліцію на чолі з ЄС у В.З.після виборів без бабці Жюлі? Чому ви женете волну на цю шльондру?
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25.01.2022 10:07 Ответить


Сам ти підар.

Так,я інвалід 1 групи жив при Тимошенко, я не жив при жодному твоєму імпотентентному виборі.

Чого тільки коштували продукти буханка хліба 1гр50к. кіло картоплі -50коп.,кіло капусти -80коп.

Ціна газу за кубічний метр 47копійок.

А зараз починаючи від агента російських спецслужб Порошенко і закінчуючи Зюзею крахобором.

картопля -12гр,хліб від 20гр. буряк,морква,цибуля-20гр,кіло м"яса 120 -150гр.

ЗА газ вже промовчу...
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25.01.2022 18:58 Ответить
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25.01.2022 10:09 Ответить
Та ні, кицюнчик такої зуйні не скаже.
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25.01.2022 12:40 Ответить
Абинеюлькам ще платять.
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25.01.2022 10:11 Ответить
всю жизнь лохов доит. может себе позволить и отдохнуть на честно надоенное.
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25.01.2022 10:11 Ответить
Млинець... баб Юлька ща в ВР выглядае? як ото по головi кописткою шалепнута, чи ондого с луны свалившаяся... такое впечатление шо баба сама до себе думае, мовляв, i нащо це все менi здалося... ХМЫ...
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25.01.2022 10:24 Ответить
а она ж еще и сырники умеет жарить...
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25.01.2022 10:35 Ответить
до речі... чи не дуже))) у Дніпрі колись була кафешка Юлькіної доці Жужи - "Варенички от Женички" ( у центі міста, навтроти ЦУМу)))))
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25.01.2022 10:50 Ответить
ну як би навряд ппідпрацьовувала )))) хіба шо грошики рахувала ...
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25.01.2022 10:56 Ответить
Пам'ятаю )) і ще по всьому місту певний час існувала https://dv-gazeta.info/old/1/dobro-pozhalovat-v-avosku.html мережа соціальних магазинів "Авоська" (це проект самої Воної)
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25.01.2022 12:53 Ответить
Найчарівніша бабця України, натішилась з онучками, які її надихнули на подальшу боротьбу за доступ до ресурсів Незалежної з метою укріплення матеріальної бази їх (онучків) благополуччя. Бо у Дубаї гроші можна тільки витрачати - надумаєш щось поцупити - емір руки по лікті відрубає. А в Україні Юла всім лопухам, що благоговійно порозвішували вуха, продовжить бухтіти про щиру любов до вітчизнини, заломлювати руки, переймаючись лихою вдачею знедолених жебраків, - аби тільки дістатися до корита, запустити в нього загребущі клешні. Бо десь у Дубаї ясненькі оченята онучків дивляться з такою зворушливою надією...
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25.01.2022 10:47 Ответить
Хребет лікувала!!!
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25.01.2022 10:56 Ответить
А написав пасквіль на Тимошенко ні хто інший, як Михайло Ткач, "журналіст" з каналу Бєні Г+Г, учень (!!!) і помічник мерзотника "жкрналіста" Дубінського, депутана від "шлюх-ра-роту", що "мочив Порошенка і вдень, і вночі. "Браво" Цензор! Цитувати "медіакілера", що лив гівно на ВАС САМИХ (!!?) - це у...банство вищого гатунку!
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25.01.2022 11:01 Ответить
Эта курва столько наворовала, что она там жить может
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25.01.2022 11:04 Ответить
Тимошенко провела майже місяць у Дубаї, - ЗМІ
-------------
Рейтинг партії Батьківщина зріс на 1.7% в порівнянні з груднем.

Тепер зрозуміло, що треба робити, щоб рейтинг ріс?
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25.01.2022 11:07 Ответить
*****!!!!
Ни одного слова или действия в поддержку Украины или осуждения кацапской агрессии.
Сидит тихо и ждет выборов, чтобы включить свою любимую ШАРМАНКУ про газ по ОДНОЙ гривне.
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25.01.2022 11:10 Ответить
крокодиловы сапожки купляла
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25.01.2022 11:58 Ответить
Сколько дешёвой, продажной мрази собралось на Цензоре...
Бутусов, тебе не стыдно? Снова поменял хозяина?
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25.01.2022 11:11 Ответить
ЦН ,.це АНТИ-українська сіоністська платформа .. про що Ви говорите..
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25.01.2022 14:36 Ответить
хорошо поробила тама двума отвэрстиями и щьолкой спереди
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25.01.2022 11:55 Ответить
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25.01.2022 12:00 Ответить
Только дурачье до сих пор не понимает, что необходимо выбирать только из украинцев.

Украинцы определяются не только по фамилии.
Тимошенко, как быть ей и положено, - подруга коломойши.
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25.01.2022 13:20 Ответить


Російська газета "Известия" опублікувала фальшиве інтерв'ю Юлії Тимошенко.

Так, у понеділок, 24 жовтня 2011, у газеті вийшов матеріал журналістки Яніни Соколовської під заголовком: "Юлія Тимошенко: "Російські силовики починають знищувати мене. А я дарувала Москві мармурові панно".

Як відомо, газета "Известия в Украине" є підрозділом російських "Известий". Однак одним з акціонерів українських "Известий" є Ігор Коломойський.
https://www.pravda.com.ua/news/2011/10/24/6700238/
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25.01.2022 19:02 Ответить
С БЕДНОЙ УКРАИНЫ, УКРАЛА И ПОВЕЗЛА ДЕНЬГИ В БОГАТЫЕ ОАЭ !!!??? А АРАБСКИМ ШЕЙХАМ НЕ СТЫДНО !!!???
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25.01.2022 14:14 Ответить
..цей олігархічний УБЛЮДОК =ткач=

( коломойського ) .. ТІЛЬКИ бреше

..СКОТ смердючий....

ТИМОШЕНКО про енергетичну та політичну

кризу в Україні. Як подолаємо? / 31.12.2021 -

Україна 24
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25.01.2022 14:47 Ответить
А в турме сейчас ужин, макароны...
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25.01.2022 23:17 Ответить
пока зелох охмуряет свое стадо, призывая "не паниковать" , баба жуля эвакуировала семейку в Дубай))))
Секта воны, как вам такое?
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26.01.2022 01:08 Ответить
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