Тимошенко провела почти месяц в Дубае, - СМИ

Глава фракции "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Как сообщает источник УП в пограничной службе, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

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