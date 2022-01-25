Тимошенко провела майже місяць у Дубаї, - ЗМІ

Голова фракції "Батьківщина" і народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Як повідомляє джерело УП у прикордонній службі, Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради в парламенті перед сесійним тижнем.

За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

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