Повестка дня ВР не соответствует вызовам, стоящим перед Украиной, - Рудик

Повестка дня работы парламента не отвечает тем вызовам, которые стоят перед Украиной.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Но сейчас пора для очень взрослых решений для политиков, сейчас пора отбросить политические противоречия и работать вместе, сейчас пора объединять свои усилия, потому что первой и главной задачей у нас всех является обеспечение единства и безопасности нашей страны", - подчеркнула она.

По словам нардепа, оппозиция будет предлагать властям помощь и работать вместе, чтобы защитить Украину не только в вопросе безопасности, но и других, ведь сегодня в стране - экономический кризис и эпидемия.

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Рудик также рассказала, что депутаты фракции "Голос" подписываются за проведение внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть актуальные для Украины вопросы.

"Мы будем говорить с нашими коллегами из "Слуги народа", без которых невозможно собрать эти подписи, которые понимают, с какими проблемами столкнулась наша страна", - добавила она.