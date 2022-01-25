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Повестка дня ВР не соответствует вызовам, стоящим перед Украиной, - Рудик

Повестка дня ВР не соответствует вызовам, стоящим перед Украиной, - Рудик

Повестка дня работы парламента не отвечает тем вызовам, которые стоят перед Украиной.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Но сейчас пора для очень взрослых решений для политиков, сейчас пора отбросить политические противоречия и работать вместе, сейчас пора объединять свои усилия, потому что первой и главной задачей у нас всех является обеспечение единства и безопасности нашей страны", - подчеркнула она.

По словам нардепа, оппозиция будет предлагать властям помощь и работать вместе, чтобы защитить Украину не только в вопросе безопасности, но и других, ведь сегодня в стране - экономический кризис и эпидемия.

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Рудик также рассказала, что депутаты фракции "Голос" подписываются за проведение внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть актуальные для Украины вопросы.

"Мы будем говорить с нашими коллегами из "Слуги народа", без которых невозможно собрать эти подписи, которые понимают, с какими проблемами столкнулась наша страна", - добавила она.

Автор: 

ВР (29272) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+11
Правляча партія клованів не відповідає займаним посадам.
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25.01.2022 09:55
+6
А чого можна очікувати від правлячої кодли на чолі з гівняним омікроном?
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25.01.2022 10:01
+6
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25.01.2022 10:02
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Правила форума Совет форумчан
Правляча партія клованів не відповідає займаним посадам.
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25.01.2022 09:55 Ответить
А чого можна очікувати від правлячої кодли на чолі з гівняним омікроном?
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25.01.2022 10:01 Ответить
Провести через пару місяців позачергові вибори, і що кращі прийдуть? На жаль чомусь мовчить Народний Фронт Яценюка -природній союзник "ЄС". А без нього як зможе Петро сформувати життєздатну патріотичну каоліцію у новообраній В. Р?
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25.01.2022 10:38 Ответить
Так, Порошенко заявив, що «вони за єдність на словах, а не на ділі». Обмовка по Фрейду

https://www.volynnews.com/news/all/my-za-yednist-na-slovakh-a-ne-na-dili-poroshenko-epichno-obmovyvsia-u-radi-video/
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25.01.2022 10:45 Ответить
Та ,що та ЗРАДА засідає,що відпочиває для України все одно !!!Толку від них ніякого,тільки шкода ,то вже нехай краще відпочивають !!!
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25.01.2022 11:46 Ответить
просто место не то выбрали для заседаний - в дубаях покомфортнее было бы
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25.01.2022 09:56 Ответить
Нічого страшного, ОПа підкорректує порядок денний.
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25.01.2022 10:00 Ответить
та вся ця верховна зрада з дупататами не відповідає викликам...
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25.01.2022 10:00 Ответить
якщо хтось втратив телефон з дією - звертайтеся

Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1485880293659656192 16 мин



Хоть знаем, что у Дії есть бекап
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25.01.2022 10:01 Ответить
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25.01.2022 10:02 Ответить
А гідрант шляється по різним оманам та іншим сейшелам. На халяву.
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25.01.2022 10:08 Ответить
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25.01.2022 10:12 Ответить
Упоротая зелень ничему не соответствует.
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25.01.2022 10:20 Ответить
За ці канікули їх всіх на стовбах розвісити мало. Весь світ на рогах, а вони відпочивають )) Ну-ну.
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25.01.2022 10:25 Ответить
А что вы хотели от парламента, в который пролезли представители советского народа Украины, а у советских нет свого государства(в 1991г ссср распалось, осталась у них только столица Москва)
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25.01.2022 10:33 Ответить
за последний месяц супермощный космический телескоп Джеймс Вебб долетел до точки Лагранжа 2.
и сможет видеть первые звезды во вселенной в самом начале их формирования.

а наша ВР и финансирование армии не может проконтролировать,
и четкий план защиты страны сформировать.
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25.01.2022 10:41 Ответить
Чи може кухарка керувати країною?
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25.01.2022 10:47 Ответить
нельзя заставить уклониста любить армию. Нельзя требовать украинофоба защищать саму Украину.
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25.01.2022 10:50 Ответить
#крепко жму вашу руку

обране із творчості ПОПа
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25.01.2022 11:13 Ответить
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25.01.2022 10:54 Ответить
Если бы Рудык была атаманшей ЕС, то я бы, возможно, за эту партию проголосовал.
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25.01.2022 12:43 Ответить
 
 