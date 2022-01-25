Повестка дня ВР не соответствует вызовам, стоящим перед Украиной, - Рудик
Повестка дня работы парламента не отвечает тем вызовам, которые стоят перед Украиной.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.
"Но сейчас пора для очень взрослых решений для политиков, сейчас пора отбросить политические противоречия и работать вместе, сейчас пора объединять свои усилия, потому что первой и главной задачей у нас всех является обеспечение единства и безопасности нашей страны", - подчеркнула она.
По словам нардепа, оппозиция будет предлагать властям помощь и работать вместе, чтобы защитить Украину не только в вопросе безопасности, но и других, ведь сегодня в стране - экономический кризис и эпидемия.
Рудик также рассказала, что депутаты фракции "Голос" подписываются за проведение внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы рассмотреть актуальные для Украины вопросы.
"Мы будем говорить с нашими коллегами из "Слуги народа", без которых невозможно собрать эти подписи, которые понимают, с какими проблемами столкнулась наша страна", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.volynnews.com/news/all/my-za-yednist-na-slovakh-a-ne-na-dili-poroshenko-epichno-obmovyvsia-u-radi-video/
Mikhail Golub
@golub
·
https://twitter.com/golub/status/1485880293659656192 16 мин
Хоть знаем, что у Дії есть бекап
и сможет видеть первые звезды во вселенной в самом начале их формирования.
а наша ВР и финансирование армии не может проконтролировать,
и четкий план защиты страны сформировать.
обране із творчості ПОПа