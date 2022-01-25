Минобороны готовит пакет законопроектов о неотложных нуждах армии, - Резников
Сейчас Минобороны готовит законопроекты о неотложных потребностях Вооруженных сил Украины, в частности возможного дополнительного финансирования армии.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы провели встречу по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с председателями фракций и групп, где мы обсуждали как раз неотложные нужды, оперативные нужды, стратегические нужды Вооруженных сил, Министерства обороны... Мы сейчас готовим пакет возможных неотложных потребностей и будем обсуждать сначала с премьер-министром, министром финансов", - сказал Резников.
По его словам, законодательные инициативы, возможно, будут касаться дополнительного финансирования украинской армии.
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А на счет КВНов:в КВН хуже,чем у Медведчука и Яныка?
Резников сказал-не надо, все ОК.
Сегодня он же -надо, но вопрос поднял бегемот, а не Петя!))) ППЦ, идиоты!
КЛОУНЫ **..Е!
https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/kriminal-i-proisshestviya/V-Zaporozhe-snova-zaminirovali-uchebn/ В Запорожье снова заминировали учебные заведения
второй день подряд.
Вот скажи, где вас таких идиотов находят? Если ВАШ янелох оманский буквально недавно рассказывал, что все хорошо и нужно готовиться к *дню победы* и шашлыкам, потом обосрался на весь мир, рассказывая, что американская разведка ничего не знает! Позорище на весь мир с атакам припизидентом!
Він стояв на майдані та організовував захист???
він у 2003-му попередив кучму дєрьма, про намір #уйла захопити тузлу???
він, під час війни, пішов керувати військовою розвідкою та провів купу вдалих операцій???
Чи просто подобається, як він робить розумне лице по тєлєку???
і що???
знов набрехали і дивуються, що їм не вірять і рейтинх падає...
а винуватий у всьому Порох...
Так хочеться дати лопатою по потилиці тої бєніної макаки, щоби зуби клацнули...