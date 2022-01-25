Минобороны готовит пакет законопроектов о неотложных нуждах армии, - Резников

Сейчас Минобороны готовит законопроекты о неотложных потребностях Вооруженных сил Украины, в частности возможного дополнительного финансирования армии.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы провели встречу по инициативе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с председателями фракций и групп, где мы обсуждали как раз неотложные нужды, оперативные нужды, стратегические нужды Вооруженных сил, Министерства обороны... Мы сейчас готовим пакет возможных неотложных потребностей и будем обсуждать сначала с премьер-министром, министром финансов", - сказал Резников.

По его словам, законодательные инициативы, возможно, будут касаться дополнительного финансирования украинской армии.

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