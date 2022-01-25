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Новини Війна
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Міноборони готує пакет законопроєктів про невідкладні потреби армії, - Резніков

Міноборони готує пакет законопроєктів про невідкладні потреби армії, - Резніков

Наразі Міноборони готує законопроєкти щодо невідкладних потреб Збройних сил України, зокрема можливого додаткового фінансування армії.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми провели зустріч з ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з головами фракцій і груп, де ми обговорювали якраз невідкладні потреби, оперативні потреби, стратегічні потреби Збройних сил, Міністерства оборони... Ми наразі готуємо пакет можливих невідкладних потреб, і обговорюватимемо спочатку з прем'єр-міністром, міністром фінансів", - сказав Резніков.

За його словами, що законодавчі ініціативи, можливо, стосуватимуться додаткового фінансування української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися, - Порошенко

Автор: 

армія (3777) фінансування (3140) ЗСУ (7642) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
З днюхою , пане генерале !!!

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25.01.2022 11:05
+8
Наршеті готує... Вже мало би бути готовим принаймні з листопада минулого року. Пахне свідомим саботажем на користь раші.
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25.01.2022 11:11
+6
капец... и это на 8-м году войны...
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25.01.2022 11:05
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капец... и это на 8-м году войны...
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25.01.2022 11:05 Відповісти
При Петрові були волонтери. Так що рахуй2,5 роки.
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25.01.2022 12:01 Відповісти
Нагадаю Вам що волонтери самоорганізувались для допомоги голим босим та без ніякого захисту.А при Пертрові вони були безпідставно звинуваченні у невиплаті податків із того що зібрали для добробатів і їх звинуватили у незаконному збагаченні.І при Петрові був розігнаний волонтерський рух.А тепер влада краде сотнями міліонів із виділених на військо коштів і ніхто невзмозі це проконтролювати цак як цей грабіж являється військовою таємницею.
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25.01.2022 12:32 Відповісти
З днюхою , пане генерале !!!

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25.01.2022 11:05 Відповісти
Приєднуюсь до вітань СПРАВЖНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГЕНЕРАЛУ!!!
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25.01.2022 11:50 Відповісти
Це жахливо, мати 🤡 в керівництві країни...
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25.01.2022 11:10 Відповісти
Так уже 2,5 года,как его там нет)
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25.01.2022 11:24 Відповісти
действительно. всё по Буковелям, Оманам да Сейшелам отдыхает. видать, наработался в КВНах.
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25.01.2022 11:29 Відповісти
Та да.Согласен.Был бы нормальным,то организовал бы очередной Иловайск,а сам бы на параде в это время покрасовался.
А на счет КВНов:в КВН хуже,чем у Медведчука и Яныка?
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25.01.2022 11:33 Відповісти
Нє, головне - вчасно. 😏
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25.01.2022 11:11 Відповісти
Вчера Порошенко крикам кричал-срочно пересмотреть бюджет, выделить армии дополнительно 50 млрд!
Резников сказал-не надо, все ОК.
Сегодня он же -надо, но вопрос поднял бегемот, а не Петя!))) ППЦ, идиоты!
КЛОУНЫ **..Е!
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25.01.2022 11:34 Відповісти
Наршеті готує... Вже мало би бути готовим принаймні з листопада минулого року. Пахне свідомим саботажем на користь раші.
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25.01.2022 11:11 Відповісти
Це хто так турбується про наше військо?
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25.01.2022 11:13 Відповісти
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25.01.2022 11:13 Відповісти
не в тему, но... задолбали.
https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/kriminal-i-proisshestviya/V-Zaporozhe-snova-zaminirovali-uchebn/ В Запорожье снова заминировали учебные заведения
второй день подряд.
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25.01.2022 11:17 Відповісти
Це результат роботи безпекових органів , тобто спецслужб . Україна кишить шпигунами , диверсантами . Потрібно купіровати агентуру , тобто , зачищати , а хіба Буданов має такий досвід , та і взагалі , якщо він живе і дружить з громадянином РФ Гогілашвілі , який займається наркотрафіками , то до нього теж багато питань і довіри вже нема . Генерал Кривонос сказав , що ЗЕ його назначив , зловживаючи законом .
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25.01.2022 12:56 Відповісти
Поки Порошенко не почав волати про необхідність термінового дофінансування Армії 50 млрд.гр., так ніхто і не бачив тої потреби! Недоумки чортови!!! А може просто вороги???
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25.01.2022 11:20 Відповісти
Та не, он же действовал на опережение так как узнал что такие законопроекты будут вноситься. Обычный пиар.
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25.01.2022 11:42 Відповісти
Еще только БУДУТ вноситься...
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25.01.2022 11:53 Відповісти
"так как узнал что такие законопроекты будут вноситься. Обычный пиар."(с)
Вот скажи, где вас таких идиотов находят? Если ВАШ янелох оманский буквально недавно рассказывал, что все хорошо и нужно готовиться к *дню победы* и шашлыкам, потом обосрался на весь мир, рассказывая, что американская разведка ничего не знает! Позорище на весь мир с атакам припизидентом!
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25.01.2022 12:03 Відповісти
Таким припизидентом *
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25.01.2022 12:06 Відповісти
А ти звичайний довпойоп...
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25.01.2022 13:43 Відповісти
Ваш Порох , популіст , просто вміє піаритись . Окрім Порошенко люди весь час писали і говорили про таку необхідність . Постійно про це говорить і вимагає генерал І.Смешко . Він взагалі вважає злочином не мотивувати власну Армію, що військові , лікарі та освітяни - це середній клас , який має бути завжди високооплачуваними, бо це є національна еліта , без якої демократія неможлива , а олігархічна система штучно не дає розвиватись національній еліті і малому та середньому бізнесу , бо вони заінтересовані в тому , щоб народ був бідний і залежний від , щоб його можна було легко купляти і зомбувати популізмом , що ваш ПОРОХ успішно і робить .
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Порох зробив, безвіз, ТОМОС, армію з нуля разом з волонтерами, та народом! А шо зробив твій Смешко?
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25.01.2022 13:55 Відповісти
От мене цікавить - що приваблює свідків смєшка, в цьому совковому говноєді???
Він стояв на майдані та організовував захист???
він у 2003-му попередив кучму дєрьма, про намір #уйла захопити тузлу???
він, під час війни, пішов керувати військовою розвідкою та провів купу вдалих операцій???
Чи просто подобається, як він робить розумне лице по тєлєку???
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25.01.2022 15:47 Відповісти
Проснулись...
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25.01.2022 11:25 Відповісти
вчора ж всі головні довпойопи, на голові з верховним довпойопом, доповідали, що всього достатньо...
і що???
знов набрехали і дивуються, що їм не вірять і рейтинх падає...
а винуватий у всьому Порох...
Так хочеться дати лопатою по потилиці тої бєніної макаки, щоби зуби клацнули...
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25.01.2022 13:39 Відповісти
Мене приваблює те , що Смешко інтелектуальна , дійсно освічена , системно мисляча людина , професіонал -державник не на словах , а на ділі , добре знає весь цей олігархічний СПРУТ , має на них всіх інформаційний ресурс , тому вони весь час обливають його лайном , щоб не допустити його у велику політику . Він не пішов , як чимало його колег у прислуги до них . Смешко є стратегом і патріотом , знавцем військової справи , безпекового , оборонного секторів та зовнішньої політики . Одним словом геополітик світового маштабу , якого знають у світі , і який буде дбати за національні інтереси держави , а не розкрадати її національні ресурси , що весь час робив олігарх Порошенко , всі 20 років ,перебуваючи у владі . Все дуже просто . А ще Смешко майже десять років служив за кордоном і він знає , як там працює демократія , тому йому є з чим порівнювати . Бо демократія , це , впершу чергу , робота державних інституцій на створення умов для конкретної людини-громадянина і в цілому для народу ,щоб люди отримували сервіз можливостей просто жити , заробляти на своє життя , лікуватись , отримувати належну освіту , розвивати свою культуру, науку . Все те , що є тепер у Польщі , а могло бути і у нас , якби у нас не було олігархічної системи , яку і створили МИ своїм вибором політиків-популістів. Ходити всі 30 років по одному і тому олігархічному колу мені вже осточортіло .
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25.01.2022 18:00 Відповісти
Зрозуміло - подобається як ця нікчема робить розумне лице і його пустопорожня балаканина...
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26.01.2022 00:07 Відповісти
А все те, що ти кажеш за демократію, якраз і робив Порох, якщо ти уважно подивишся, але таким як ти "втомленим" сподобалась пустопорожня балаканина і обрали бєніну макаку... а ти тепер бажаєш обрати макаку пінчука чи фірташа... (звідки в цього поца гроші на партію - не цікавилась???)
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26.01.2022 00:12 Відповісти
 
 