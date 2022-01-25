Міноборони готує пакет законопроєктів про невідкладні потреби армії, - Резніков
Наразі Міноборони готує законопроєкти щодо невідкладних потреб Збройних сил України, зокрема можливого додаткового фінансування армії.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми провели зустріч з ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з головами фракцій і груп, де ми обговорювали якраз невідкладні потреби, оперативні потреби, стратегічні потреби Збройних сил, Міністерства оборони... Ми наразі готуємо пакет можливих невідкладних потреб, і обговорюватимемо спочатку з прем'єр-міністром, міністром фінансів", - сказав Резніков.
За його словами, що законодавчі ініціативи, можливо, стосуватимуться додаткового фінансування української армії.
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А на счет КВНов:в КВН хуже,чем у Медведчука и Яныка?
Резников сказал-не надо, все ОК.
Сегодня он же -надо, но вопрос поднял бегемот, а не Петя!))) ППЦ, идиоты!
КЛОУНЫ **..Е!
https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/kriminal-i-proisshestviya/V-Zaporozhe-snova-zaminirovali-uchebn/ В Запорожье снова заминировали учебные заведения
второй день подряд.
Вот скажи, где вас таких идиотов находят? Если ВАШ янелох оманский буквально недавно рассказывал, что все хорошо и нужно готовиться к *дню победы* и шашлыкам, потом обосрался на весь мир, рассказывая, что американская разведка ничего не знает! Позорище на весь мир с атакам припизидентом!
Він стояв на майдані та організовував захист???
він у 2003-му попередив кучму дєрьма, про намір #уйла захопити тузлу???
він, під час війни, пішов керувати військовою розвідкою та провів купу вдалих операцій???
Чи просто подобається, як він робить розумне лице по тєлєку???
і що???
знов набрехали і дивуються, що їм не вірять і рейтинх падає...
а винуватий у всьому Порох...
Так хочеться дати лопатою по потилиці тої бєніної макаки, щоби зуби клацнули...