Міноборони готує пакет законопроєктів про невідкладні потреби армії, - Резніков

Наразі Міноборони готує законопроєкти щодо невідкладних потреб Збройних сил України, зокрема можливого додаткового фінансування армії.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми провели зустріч з ініціативи голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з головами фракцій і груп, де ми обговорювали якраз невідкладні потреби, оперативні потреби, стратегічні потреби Збройних сил, Міністерства оборони... Ми наразі готуємо пакет можливих невідкладних потреб, і обговорюватимемо спочатку з прем'єр-міністром, міністром фінансів", - сказав Резніков.

За його словами, що законодавчі ініціативи, можливо, стосуватимуться додаткового фінансування української армії.

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