У России есть план "молниеносной войны" на территории Украины, - Джонсон
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России "план молниеносной войны" на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Разведка очень четко сообщает, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может уничтожить Киев", – сказал Джонсон.
По его словам, ситуация "достаточно мрачная", но война не является неизбежной.
Джонсон отметил, что Великобритания "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украине оборонное оружие.
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Если спроэцировать на Пуйло и всю их рать это изречение,то можно увидеть,що Пуйло не потянет войну.Не тот уровень,характер...Этот фраер сдаст назад
Не войной,ни оружием Мордор может захватить Украину,а с помощью предателей,коих так много везде-в правительстве,ВР,на ключевых постах,в народе.
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати
СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на
якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
На велике щастя всіх євреїв вони мали Моше Даяна, якого доречи терпіти не могло половина Генштабу. Ну, дуже не типовим він був офіцером і не зрозуміло що в ньому побачив Бен Гуріон. Одноокий Моше (око він втратив в Другу світову) терпіти не міг стройову підготовку і військові оркестри і тому замінив їх на бойову підготовку. Міг зняти офіцера за те, що відправив солдат рятувати машину. Замінив команду "Вперед" на команду "За мною". До нього можна було звертатися по імені, якщо по суті- ніякого тобі чиновшанування. Але він створив армію нового типу.
І ось коли цій армії озброєній старою технікою в руках добре тренованих та ініціативних бійців набридло дивитися на постійні наїзди на кордон, слухати постійні обіцянки страшних смертей вони довбонули в контратаці спочатку йорданців і звільнили Єрусалим. За три години слабенька ізраїльська авіація знищила єгипетьські (радянські) ПВО, та авіацію. Витривалість пілотів та обслуги просто дивує. Сирія ще вислуховувала промову короля Іорданії, а Ізраїль вже проломив оборону Голанських висот з яких вівся постійний обстріл території Ізраїлю. Розрахунок був на блискавичні рейди з перекиданням сил тоді, як Єгипту потрібен був час аби перекинути основні сили через Синай до берега. А там вже перша бронетанкова хвиля ламала оборону і перла вперед без зупинки. Друга хвиля давила опір і підбирала поранених. Третя хвиля вела зачистку. Саме смішне те, що всі арабські союзники рапортували світові про великі перемоги, в той час коли їх війська вже були розгромлені. І коли до всіх дійшло що сталося, почався великий лемет! Москва дико волала, якщо Ізраїль не зупиниться то, вона почне ядерне бомбардування Ізраїлю! Старі пердуни з радянської влади казали, що було таке враження наче ізраїльська армія ось-ось захопить Москву. Прем'єр Ізраїлю Есхол (в дівичестві Школьник) волав на Моше Даяна аби той зупинився. Але скаженний одноокий робив свою справу і зупинився тільки коли звільнив Єрусалим з прилеглими територіями та не створив буферну зону. Світ оціпенів.
Але серед ізраїльтян не було зрадників і стільки вати.
Був Бен Гуріон, Моше Даян, а не наші "оманські" говнокомандувачі та агенти "козирі".
Була середина 60х 20го століття, коли ракетна зброя і авіація ще не мали такого стратегічного значення у війні як тепер.
Значно показовіші війни путлера у Чечні, Грузії і Сирії.
Грузія капітулювала під загрозою втрати столиці. Чечня і Сирія просто були розбомблені ракетами і авіацією, міста розстріляні і знищені артилерією.
Винниквіник знов підспівувати кацапам-підхуйловникам "Всєм мір"?