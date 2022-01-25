Росія має план "блискавичної війни" на території України, - Джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має "план блискавичної війни" на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Розвідка дуже чітко повідомляє, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може знищити Київ", - сказав Джонсон.

За його словами, ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою.

Джонсон зазначив, що Велика Британія "очолює створення пакету економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.

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