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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія має план "блискавичної війни" на території України, - Джонсон

Росія має план

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має "план блискавичної війни" на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Розвідка дуже чітко повідомляє, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може знищити Київ", - сказав Джонсон.

За його словами, ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою.

Джонсон зазначив, що Велика Британія "очолює створення пакету економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.

Також читайте: Джонсон про можливе вторгнення РФ до України: "Може бути нова Чечня"

Автор: 

росія (65856) Джонсон Борис (583)


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Топ коментарі
+67
кацапы утрутся со своей "малой кровью на чужой территории". соснут тунца по полной
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25.01.2022 11:40
+65
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25.01.2022 11:39
+55
В двадцать первом веке всерьез говорится, что Россия пойдет войной на Украину и захватит ее! Сюрреализм какой-то. До чего парашка докатилась в своем стремлении к "вяличию". Гопники правят страной, а быдлонарод радостно их поддерживает. Ну, и не было бы у нас пятой колонны, они так нагло себя не вели. А поведение Европы то же, что и в 1938 году - не надо раздражать гопника.
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25.01.2022 11:44
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Про таких як Пуйло,кажуть фраер рыпнется и надорвётся
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25.01.2022 12:56 Відповісти
Есть такое выражение"Бог даёт ровно столько страданий,сколько человек способен вынести"
Если спроэцировать на Пуйло и всю их рать это изречение,то можно увидеть,що Пуйло не потянет войну.Не тот уровень,характер...Этот фраер сдаст назад
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25.01.2022 13:02 Відповісти
ЧТОБ ОНИ НА БЛЕСТЯЩЕМ ПОДСКОЛЬЗНУЛИСЬ !)
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25.01.2022 13:09 Відповісти
100 ТОЧЕК У И 10 ГРУППИРОВОК С НАШЕЙ СТОРОНЫ !)
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25.01.2022 13:23 Відповісти
Не может быть! Нет, но ведь старший сказал... Зестарший сказал... (Место встречи изменить нельзя. Народ Украины - (дошедший) до ручечник, ЗеДаРезников старшие - готовят на заклание Украину).
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25.01.2022 13:18 Відповісти
При интенсивном вооружении Украины,при угрозе безпрецедентных санкций,способных обвалить экономику РФ-Мордор все равно что то замышляет.На что надееться?может надежда на зеленую срань,на предателей,что помогут им.Если законное правительство страны пойдет на какие то договорняки, подпишет что то-кто будет вмешиваться в внутренние дела суверенного государства?
Не войной,ни оружием Мордор может захватить Украину,а с помощью предателей,коих так много везде-в правительстве,ВР,на ключевых постах,в народе.
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25.01.2022 13:23 Відповісти
Не сци Джонсон . Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів . Розвалини совок , розвалимо і русню 🇺🇦😉👍
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25.01.2022 13:36 Відповісти
https://youtu.be/zuuFI3BjXgY ЧВЯК ВАГНЕРОВЦЕВ В СИРИИ !!!
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25.01.2022 13:38 Відповісти
ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭТО ТО, ЧТО ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ НЕ ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ !)
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25.01.2022 13:41 Відповісти
Так называемое "создание пакета экономических санкций" - это просто призыв: "вторгайся Вова, никто тебе реально не помешает, даже газом продолжат торговать, но может придется для видимости умерить аппетиты твоим РАБАМ, а тебе то похеру на них"!
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25.01.2022 13:45 Відповісти


ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
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25.01.2022 13:50 Відповісти
учитывая намерение Израиля вывезти из Украины до 75 тысяч евреев ( из наиболее угрожаемых регионов) возникает законный вопрос: капитан покинет мостик первым, или последним бортом?
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25.01.2022 13:50 Відповісти
А 75 тысяч евреев Украины тоже имеют такое намерение? Что-то я не слышал...
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11.02.2022 07:53 Відповісти
Ну, тут варто пам'ятати історію Шестиденної війни, коли єгиптяни з йорданцями та сирійцями регулярно ганяли війська начебто в наступ, а біля кордону зупинялися і поверталися назад. Паралельно вся арабська преса гуділа, як треба усіх євреїв потопити в морі і звільнити від них палестину. Варто мати на увазі, що СРСР на той час відвалив арабам стільки *********** зброї, скільки ті могли взяти, тисячі радянських радників керували навчанням та плануванням військових операцій. А ось Ізраїлю в той час неповезло. Ніхто не хотів сваритися з богатими на нафту та газ арабами заради сільськогосподарського Ізраїлю. Всі великі країни радили вирішувати конфлік мирним шляхом. Ніхто не погоджувався продавати зброю Ізраїлю, а Франція навіть наклала ембарго на ту зброю за яку Ізраїль вже заплатив гроші.
На велике щастя всіх євреїв вони мали Моше Даяна, якого доречи терпіти не могло половина Генштабу. Ну, дуже не типовим він був офіцером і не зрозуміло що в ньому побачив Бен Гуріон. Одноокий Моше (око він втратив в Другу світову) терпіти не міг стройову підготовку і військові оркестри і тому замінив їх на бойову підготовку. Міг зняти офіцера за те, що відправив солдат рятувати машину. Замінив команду "Вперед" на команду "За мною". До нього можна було звертатися по імені, якщо по суті- ніякого тобі чиновшанування. Але він створив армію нового типу.
І ось коли цій армії озброєній старою технікою в руках добре тренованих та ініціативних бійців набридло дивитися на постійні наїзди на кордон, слухати постійні обіцянки страшних смертей вони довбонули в контратаці спочатку йорданців і звільнили Єрусалим. За три години слабенька ізраїльська авіація знищила єгипетьські (радянські) ПВО, та авіацію. Витривалість пілотів та обслуги просто дивує. Сирія ще вислуховувала промову короля Іорданії, а Ізраїль вже проломив оборону Голанських висот з яких вівся постійний обстріл території Ізраїлю. Розрахунок був на блискавичні рейди з перекиданням сил тоді, як Єгипту потрібен був час аби перекинути основні сили через Синай до берега. А там вже перша бронетанкова хвиля ламала оборону і перла вперед без зупинки. Друга хвиля давила опір і підбирала поранених. Третя хвиля вела зачистку. Саме смішне те, що всі арабські союзники рапортували світові про великі перемоги, в той час коли їх війська вже були розгромлені. І коли до всіх дійшло що сталося, почався великий лемет! Москва дико волала, якщо Ізраїль не зупиниться то, вона почне ядерне бомбардування Ізраїлю! Старі пердуни з радянської влади казали, що було таке враження наче ізраїльська армія ось-ось захопить Москву. Прем'єр Ізраїлю Есхол (в дівичестві Школьник) волав на Моше Даяна аби той зупинився. Але скаженний одноокий робив свою справу і зупинився тільки коли звільнив Єрусалим з прилеглими територіями та не створив буферну зону. Світ оціпенів.
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25.01.2022 13:52 Відповісти
Гарно написано!
Але серед ізраїльтян не було зрадників і стільки вати.
Був Бен Гуріон, Моше Даян, а не наші "оманські" говнокомандувачі та агенти "козирі".
Була середина 60х 20го століття, коли ракетна зброя і авіація ще не мали такого стратегічного значення у війні як тепер.
Значно показовіші війни путлера у Чечні, Грузії і Сирії.
Грузія капітулювала під загрозою втрати столиці. Чечня і Сирія просто були розбомблені ракетами і авіацією, міста розстріляні і знищені артилерією.
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Я не закликаю панікувати, закликаю не здаватись.
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25.01.2022 15:56 Відповісти
То ви погано ******* історію національно визвольної боротьби знаєте. Після того, як Хагана (щось на зразок ВО Свобода) розстріляла з гармати корабель зі зброєю для Іргун (типу їхнього ПС) то, в Ізраїлі мало не дійшло до громадянської війни, навколо штабу Хагани будували вже барикади. Але вистачило розуму у обох організацій дійти миру. І пізніше, коли голова Іргуна Манахем Бегін (в дівоцтві Бігун) став прем'єром, Моссад, який в основному був з Хагани взяв під козирьок і слова не сказав проти.
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25.01.2022 18:29 Відповісти
А вот на счет ваты это просто интересно, можно сказать парадокс...военные кадры были сформированы Сталиным из боевых офицеров 2мв...и тут такой резкий уход от совка в национальную идею Израиля...
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30.01.2022 16:17 Відповісти
Єтаваніможетбить! От нехай хоч у нашого міністра оборони, (крупного стратега), запитає.
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25.01.2022 14:35 Відповісти
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25.01.2022 14:36 Відповісти
Нє, у них на Мацквє зараз в моді лакована труна "Патриот", з золотою куркою на кришці- 70 тищ коштує. Вся расєюшка про неї говорить. Правда в основному не про те, яка вона красива чи дорога, а про те що зроблена вона в Україні. Так що, для мацковскіх патріотав в Україні виробляють файні труни.
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25.01.2022 18:40 Відповісти
Щоб не думали що то фейк, ось з ретуальних послуг
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25.01.2022 18:42 Відповісти
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Премьер министру Великобритании как то верится больше, чем слугам, которые уничтожают все за что берутся и понабирали сепаров в органы власти
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25.01.2022 15:08 Відповісти
Цікаво, чи буде Винник віник знов підспівувати кацапам-підхуйловникам "Всєм мір"?

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25.01.2022 15:14 Відповісти
НАТО окружило РФ и если РФ ввяжется в войну с Украиной, то НАТО может вторгнутся в Россию!!!
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25.01.2022 16:11 Відповісти
Мочить будем везде!Смерть оккупантам.
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25.01.2022 17:28 Відповісти
НАТО пора начинать операцию по принуждению ***** к миру
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25.01.2022 18:43 Відповісти
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30.01.2022 15:44 Відповісти
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