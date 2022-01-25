РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12521 посетитель онлайн
Новости
3 091 17

Руководство Таможенной службы могут сменить уже в феврале, – "слуга народа" Гетманцев

Руководство Таможенной службы могут сменить уже в феврале, –

В феврале могут состояться кадровые чистки в Государственной таможенной службе Украины из-за плохих показателей работы.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Налоговая служба уже показывает результаты. У нас в январе этого года, если сравнивать с январем прошлого года, ожидается 22,5% НДС плюс. Это за счет детенизации РРО и прекращения работы "сверток". Я могу констатировать, что налоговая поправляется и мы будем иметь уже нормальные процессы в этой службе, а что касается таможни, то там проблемы есть, мы их констатируем, у нас было очень жесткое решение комитета в декабре прошлого года относительно таможни", - сказал парламентарий.

По его словам, если "будет продолжаться та самая вакханалия, которая есть сегодня, придется принимать решения".

"А там где-то за нашими оценками скрывается примерно минимум 50 млрд гривен поступлений в бюджет. Если это все будет продолжаться, то уже в феврале примем кадровые решения по таможне. Если потребуется, мы сменим руководство всего этого органа", - подытожил Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я заявлял о возврате схем по невозмещению НДС, а Гетманцев требует извинений за "обвинение" в кураторстве "скруток". Классика по Фрейду! - Данилюк

кадры (614) увольнение (2685) Гетманцев Даниил (410) Государственная таможенная служба (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
сколько такая должность нынче стоит? лямов 100?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:49
+2
не несуть, зарази. Всі строки пройшли. До лютого не буде, "скрутимо їм шиї". А то конверти після свят нема чим наповнювати.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:54
+2
из-за плохих показателей работы))))
долб...б! как таможня может влиять на показатели работы? бизнес работает или не работает! а это зависит от условий, которые вы бараны зеленожопые все время ухудшаете, придурки дебильные!
показать весь комментарий
25.01.2022 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погані показники роботи...Що, кишені спорожніли?А ви у митників порийтеся.Там з показниками все в порядку!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:49 Ответить
сколько такая должность нынче стоит? лямов 100?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:49 Ответить
не несуть, зарази. Всі строки пройшли. До лютого не буде, "скрутимо їм шиї". А то конверти після свят нема чим наповнювати.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:54 Ответить
в феврале будет год как объявили санкции контрабандистам, по которым обещали +300 млрд в бюджет. клоуны снимают чувака, что бы обрезанные концы в воду))))
показать весь комментарий
25.01.2022 13:07 Ответить
английские ракеты растаможили?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:55 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:59 Ответить
Таксу подняли?
показать весь комментарий
25.01.2022 13:00 Ответить
из-за плохих показателей работы))))
долб...б! как таможня может влиять на показатели работы? бизнес работает или не работает! а это зависит от условий, которые вы бараны зеленожопые все время ухудшаете, придурки дебильные!
показать весь комментарий
25.01.2022 13:03 Ответить
Самое большое "наказание" это увольнение. Эти уже награбили и поделились с офисом Зе-дермака....следующие....Потом и этих пристроят на новые места.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:04 Ответить
По видимому уменьшились потоки денег в кейсах от таможень.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:13 Ответить
Поц, обобрал население на 22% и радуется! Цены взлетели и из-за этих поцов теперь на 22%.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:21 Ответить
Эти набрались, давайте следующих обогащать.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:43 Ответить
Спонсор Слуг Серёжа Иванов приготовил нового зицпредседателя на должнось главы Таможенной Службы ?
показать весь комментарий
25.01.2022 13:50 Ответить
Дебильный и липовый проффессор Гетманцев ,решил пустить немного пара, чтобы сам не сдулся от своих дурных законов!!
показать весь комментарий
25.01.2022 13:54 Ответить
Все за валютой побежали, сейчас не до него!
показать весь комментарий
25.01.2022 14:27 Ответить
"Податкова служба вже показує результати. У нас у січні цього року, якщо порівнювати зі січнем минулого року, очікується 22,5% ПДВ плюс. Це за рахунок детінізації РРО та припинення роботи "скруток". Я можу констатувати, що податкова одужує і ми матимемо вже нормальні процеси в цій службі, а щодо митниці, то там проблеми є, ми їх констатуємо, у нас було дуже жорстке рішення комітету в грудні минулого року щодо митниці", - сказав парламентар Джерело:

Дебіл недоучка + тільки із-за того що виросли ціни й не більше, таких дебілів як гетьманцев треба каструвати, щоб не плодив таких же дурнів.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:31 Ответить
 
 