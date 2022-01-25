Руководство Таможенной службы могут сменить уже в феврале, – "слуга народа" Гетманцев

В феврале могут состояться кадровые чистки в Государственной таможенной службе Украины из-за плохих показателей работы.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Налоговая служба уже показывает результаты. У нас в январе этого года, если сравнивать с январем прошлого года, ожидается 22,5% НДС плюс. Это за счет детенизации РРО и прекращения работы "сверток". Я могу констатировать, что налоговая поправляется и мы будем иметь уже нормальные процессы в этой службе, а что касается таможни, то там проблемы есть, мы их констатируем, у нас было очень жесткое решение комитета в декабре прошлого года относительно таможни", - сказал парламентарий.

По его словам, если "будет продолжаться та самая вакханалия, которая есть сегодня, придется принимать решения".

"А там где-то за нашими оценками скрывается примерно минимум 50 млрд гривен поступлений в бюджет. Если это все будет продолжаться, то уже в феврале примем кадровые решения по таможне. Если потребуется, мы сменим руководство всего этого органа", - подытожил Гетманцев.

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