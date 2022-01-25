Керівництво Митної служби можуть змінити вже в лютому, - "слуга народу" Гетманцев

У лютому можуть відбутися кадрові чищення у Державній митній службі України через погані показники роботи.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Податкова служба вже показує результати. У нас у січні цього року, якщо порівнювати зі січнем минулого року, очікується 22,5% ПДВ плюс. Це за рахунок детінізації РРО та припинення роботи "скруток". Я можу констатувати, що податкова одужує і ми матимемо вже нормальні процеси в цій службі, а щодо митниці, то там проблеми є, ми їх констатуємо, у нас було дуже жорстке рішення комітету в грудні минулого року щодо митниці", - сказав парламентар.

За його словами, якщо "продовжуватиметься та сама вакханалія, яка є сьогодні, доведеться приймати рішення".

"А там десь за нашими оцінками ховається приблизно мінімум 50 млрд гривень надходжень до бюджету. Якщо це все триватиме, то вже у лютому ухвалимо кадрові рішення щодо митниці. буде потрібно, ми змінимо керівництво всього цього органу", - підсумував Гетманцев.

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