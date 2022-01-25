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Новини
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Керівництво Митної служби можуть змінити вже в лютому, - "слуга народу" Гетманцев

Керівництво Митної служби можуть змінити вже в лютому, -

У лютому можуть відбутися кадрові чищення у Державній митній службі України через погані показники роботи.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Податкова служба вже показує результати. У нас у січні цього року, якщо порівнювати зі січнем минулого року, очікується 22,5% ПДВ плюс. Це за рахунок детінізації РРО та припинення роботи "скруток". Я можу констатувати, що податкова одужує і ми матимемо вже нормальні процеси в цій службі, а щодо митниці, то там проблеми є, ми їх констатуємо, у нас було дуже жорстке рішення комітету в грудні минулого року щодо митниці", - сказав парламентар.

За його словами, якщо "продовжуватиметься та сама вакханалія, яка є сьогодні, доведеться приймати рішення".

"А там десь за нашими оцінками ховається приблизно мінімум 50 млрд гривень надходжень до бюджету. Якщо це все триватиме, то вже у лютому ухвалимо кадрові рішення щодо митниці. буде потрібно, ми змінимо керівництво всього цього органу", - підсумував Гетманцев.

Також читайте: Я заявляв про повернення схем з невідшкодування ПДВ, а Гетманцев вимагає вибачень за "звинувачення" в кураторстві "скруток". Класика за Фрейдом! - Данилюк

Автор: 

кадри (312) звільнення (2687) Гетманцев Данило (896) Державна митна служба (657)


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Топ коментарі
+2
сколько такая должность нынче стоит? лямов 100?
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25.01.2022 12:49
+2
не несуть, зарази. Всі строки пройшли. До лютого не буде, "скрутимо їм шиї". А то конверти після свят нема чим наповнювати.
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25.01.2022 12:54
+2
из-за плохих показателей работы))))
долб...б! как таможня может влиять на показатели работы? бизнес работает или не работает! а это зависит от условий, которые вы бараны зеленожопые все время ухудшаете, придурки дебильные!
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25.01.2022 13:03
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Погані показники роботи...Що, кишені спорожніли?А ви у митників порийтеся.Там з показниками все в порядку!
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25.01.2022 12:49 Відповісти
сколько такая должность нынче стоит? лямов 100?
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25.01.2022 12:49 Відповісти
не несуть, зарази. Всі строки пройшли. До лютого не буде, "скрутимо їм шиї". А то конверти після свят нема чим наповнювати.
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25.01.2022 12:54 Відповісти
в феврале будет год как объявили санкции контрабандистам, по которым обещали +300 млрд в бюджет. клоуны снимают чувака, что бы обрезанные концы в воду))))
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25.01.2022 13:07 Відповісти
английские ракеты растаможили?
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Шо, опять?
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25.01.2022 12:59 Відповісти
Таксу подняли?
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25.01.2022 13:00 Відповісти
из-за плохих показателей работы))))
долб...б! как таможня может влиять на показатели работы? бизнес работает или не работает! а это зависит от условий, которые вы бараны зеленожопые все время ухудшаете, придурки дебильные!
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25.01.2022 13:03 Відповісти
Самое большое "наказание" это увольнение. Эти уже награбили и поделились с офисом Зе-дермака....следующие....Потом и этих пристроят на новые места.
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25.01.2022 13:04 Відповісти
По видимому уменьшились потоки денег в кейсах от таможень.
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25.01.2022 13:13 Відповісти
Поц, обобрал население на 22% и радуется! Цены взлетели и из-за этих поцов теперь на 22%.
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25.01.2022 13:21 Відповісти
Эти набрались, давайте следующих обогащать.
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25.01.2022 13:43 Відповісти
Спонсор Слуг Серёжа Иванов приготовил нового зицпредседателя на должнось главы Таможенной Службы ?
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25.01.2022 13:50 Відповісти
Дебильный и липовый проффессор Гетманцев ,решил пустить немного пара, чтобы сам не сдулся от своих дурных законов!!
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25.01.2022 13:54 Відповісти
Все за валютой побежали, сейчас не до него!
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25.01.2022 14:27 Відповісти
"Податкова служба вже показує результати. У нас у січні цього року, якщо порівнювати зі січнем минулого року, очікується 22,5% ПДВ плюс. Це за рахунок детінізації РРО та припинення роботи "скруток". Я можу констатувати, що податкова одужує і ми матимемо вже нормальні процеси в цій службі, а щодо митниці, то там проблеми є, ми їх констатуємо, у нас було дуже жорстке рішення комітету в грудні минулого року щодо митниці", - сказав парламентар Джерело:

Дебіл недоучка + тільки із-за того що виросли ціни й не більше, таких дебілів як гетьманцев треба каструвати, щоб не плодив таких же дурнів.
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25.01.2022 14:31 Відповісти
 
 