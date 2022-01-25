Украина запустит все атомные энергоблоки в конце января, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в январе Украина запустит все атомные энергоблоки.

Об этом он сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в краткосрочный ремонт было выведено два энергоблока – на Хмельницкой и Запорожской АЭС.

"По состоянию на сейчас работает 12 энергоблоков из 15. После проведения ремонта, в течение 1-2 дней эти два блока будут возвращены в сеть. В конце недели ожидается дополнительно еще 15-й энергоблок подключить к системе. Таким образом, мы рассчитываем, что атомное поколение будет работать всеми энергоблоками", - отметил министр.

Галущенко заявил, что энергосистема сейчас сбалансирована.

"Запасы газа на сегодняшний день достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона. Видим и дальше перспективы поступления угля и с февраля Нафтогаз будет привлекать в случае необходимости, импортировать газ в тех объемах, которые необходимо для обеспечения безопасности его поставки", - подытожил министр.

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