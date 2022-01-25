Україна запустить всі атомні енергоблоки наприкінці січня, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна запустить всі атомні енергоблоки.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні в короткостроковий ремонт було виведено два енергоблоки - на Хмельницькій та Зіпорізькій АЕС.

"Станом на зараз працює 12 енергоблоків з 15. Після проведення ремонту, протягом 1-2 днів ті два блоки буде повернено до мережі. В кінці тижня очікується додатково ще 15-й енергоблок під'єднати до системи. Таким чином, ми розраховуємо, що атомна генерація буде працювати всіма енергоблоками", - зазначив міністр.

Галущенко заявив, що енергосистема наразі збалансована.

"Запаси газу на сьогодні є достатніми для стабільного проходження опалювального сезону. Бачимо і далі перспективи надходження вугілля і з лютого Нафтогаз залучатиме в разі необхідності, імпортувати газ в тих обсягах, які необхідно для забезпечення безпеки його постачання", - підсумував міністр.

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