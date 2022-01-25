Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования вакцины против коронавируса, в частности, против штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании Pfizer.

"Хотя текущие исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации через "Омикрон", мы признаем необходимость быть готовыми в случае, если эта защита со временем ослабнет, и потенциально помочь решить проблему "Омикрона", – говорится в сообщении.

В исследовании примут участие три группы людей:

- получившие две дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну или две дозы вакцины против "Омикрона";

- получившие три дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 или вакцины против "Омикрона";

- те, кто еще не вакцинировался; они получат три дозы вакцины против "Омикрона".

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