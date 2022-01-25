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Новости Борьба с коронавирусом
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Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма "Омикрон"

Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования вакцины против коронавируса, в частности, против штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании Pfizer.

"Хотя текущие исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации через "Омикрон", мы признаем необходимость быть готовыми в случае, если эта защита со временем ослабнет, и потенциально помочь решить проблему "Омикрона", – говорится в сообщении.

В исследовании примут участие три группы людей:

- получившие две дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну или две дозы вакцины против "Омикрона";
- получившие три дозы вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до регистрации; в исследовании участники получат одну дозу вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 или вакцины против "Омикрона";
- те, кто еще не вакцинировался; они получат три дозы вакцины против "Омикрона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежегодная прививка от коронавируса эффективнее, чем частые ревакцинации, - глава Pfizer Бурла

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+9
Великобритания . Последние данные показывают, что уровень заражения «ковид» среди привитых трехкратно выше и растёт быстрее, чем среди не привитых, и это в каждой возрастной группе !!! Полностью привиты были теми, кто распространял вирус, что доказывает, что паспорта вакцинации бессмысленны!!! Это пандемия привитых !!!

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25.01.2022 14:46
+4
А при чём тут я и эти исследования. Насколько помню, испытания на животных проводят. Тогда прописывайте в конституции, что украинец - есть безмозглое животное и колите как скот. Только меня уже в этой стране не будет.
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25.01.2022 14:25
+4
Вакцина від простуди?!? Зовсім ї@нулись?
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25.01.2022 15:06
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25.01.2022 14:18 Ответить
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25.01.2022 14:20 Ответить
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25.01.2022 15:22 Ответить
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25.01.2022 15:55 Ответить
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25.01.2022 15:59 Ответить
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25.01.2022 16:05 Ответить
Придёцца колоцца каждые три месяца! Может и чаще
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25.01.2022 14:20 Ответить
Диабетики каждый день колятся. И ничего. Живут.
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25.01.2022 14:38 Ответить
Хотят жить наверное, потому и колятся. А считает, что раз в три месяца колоться - это слишком часто. Вот и привёл пример. Смотри на причину и следствие. И не ********.
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25.01.2022 15:29 Ответить
Йовашуать
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25.01.2022 14:20 Ответить
А при чём тут я и эти исследования. Насколько помню, испытания на животных проводят. Тогда прописывайте в конституции, что украинец - есть безмозглое животное и колите как скот. Только меня уже в этой стране не будет.
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25.01.2022 14:25 Ответить
- ті, хто ще не вакцинувався; Вонитримають три дози вакцини проти "Омікрону" Джерело:

колите трисразу, наверняка, а потом полирните от ковидла.
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25.01.2022 14:26 Ответить
Великобритания . Последние данные показывают, что уровень заражения «ковид» среди привитых трехкратно выше и растёт быстрее, чем среди не привитых, и это в каждой возрастной группе !!! Полностью привиты были теми, кто распространял вирус, что доказывает, что паспорта вакцинации бессмысленны!!! Это пандемия привитых !!!

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25.01.2022 14:46 Ответить
Брешеш собака, я привитий і не хворів. Де твої в тричі більше?
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25.01.2022 14:56 Ответить
У тя всё впереди
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25.01.2022 15:12 Ответить
аби не ззаду, як у тебе
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25.01.2022 15:33 Ответить
у коцапа постоянно в мыслях то жопа, то бутылка
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25.01.2022 15:45 Ответить
Спічуюваю, однак якщо ти народився кацапом це вже назавжди. І розумію, що кацапу вакцинуватись немає сенсу, Спутнік В гарна вакцина її хоть коли, хоть не коли здохнуть за путіна прийдеться. Вам же всім в рай.
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25.01.2022 17:42 Ответить
ты тупой ковидобес невежда
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25.01.2022 15:57 Ответить
Який вумний, аж страшно.
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25.01.2022 17:43 Ответить
Так это не только в Великобритании, в Германии самый низкий уровень заболевших в Саксонии где и самый низкий уровень привитых и наоборот . Кстати премьер Израиля на вопрос о большом росте заболевания ответил просто потрясающе- у нас не так и много заразившихся ,просто мы стали больше делать тестов .
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25.01.2022 23:27 Ответить
Вакцина від простуди?!? Зовсім ї@нулись?
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25.01.2022 15:06 Ответить
Пусть займутся чем-то полезным: вакциной от путикрона.
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25.01.2022 15:53 Ответить
Три одинаковых привывки Pfizer не помогают от Омикрона . Третью нужно взять от другой фирмы. На ошибках учатся , понял поздно .
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25.01.2022 17:04 Ответить
Тебе ж не влаштовувала індійська, ти ж ганяв понти - тільки амереканська.
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25.01.2022 17:45 Ответить
 
 