Pfizer та BioNTech почали випробування вакцини проти штаму "Омікрон"

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні дослідження вакцини проти коронавірусу, зокрема проти штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії Pfizer.

"Хоча поточні дослідження та реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через "Омікрон", ми визнаємо необхідність бути готовим у випадку, якщо цей захист з часом ослабне, і потенційно допомогти вирішити проблему "Омікрону", - йдеться в повідомленні.

В дослідженні візьмуть участь три групи людей:



- ті, хто отримав дві дози вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 за 90-180 днів до реєстрації; У дослідженні учасники отримають одну або дві дози вакцини проти "Омікрону";

- ті, хто отримав три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 за 90-180 днів до реєстрації; У дослідженні учасники отримають одну дозу вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 або вакцини проти "Омікрону";

- ті, хто ще не вакцинувався; Вонитримають три дози вакцини проти "Омікрону".

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