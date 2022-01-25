УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12527 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 245 33

Pfizer та BioNTech почали випробування вакцини проти штаму "Омікрон"

Pfizer та BioNTech почали випробування вакцини проти штаму

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні дослідження вакцини проти коронавірусу, зокрема проти штаму "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії Pfizer.

"Хоча поточні дослідження та реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через "Омікрон", ми визнаємо необхідність бути готовим у випадку, якщо цей захист з часом ослабне, і потенційно допомогти вирішити проблему "Омікрону", - йдеться в повідомленні.

В дослідженні візьмуть участь три групи людей:

- ті, хто отримав дві дози вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 за 90-180 днів до реєстрації; У дослідженні учасники отримають одну або дві дози вакцини проти "Омікрону";
- ті, хто отримав три дози вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 за 90-180 днів до реєстрації; У дослідженні учасники отримають одну дозу вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 або вакцини проти "Омікрону";
- ті, хто ще не вакцинувався; Вонитримають три дози вакцини проти "Омікрону".

Також читайте: Щорічне щеплення від коронавірусу ефективніше, ніж часті ревакцинації, - глава Pfizer Бурла

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Великобритания . Последние данные показывают, что уровень заражения «ковид» среди привитых трехкратно выше и растёт быстрее, чем среди не привитых, и это в каждой возрастной группе !!! Полностью привиты были теми, кто распространял вирус, что доказывает, что паспорта вакцинации бессмысленны!!! Это пандемия привитых !!!

показати весь коментар
25.01.2022 14:46
+4
А при чём тут я и эти исследования. Насколько помню, испытания на животных проводят. Тогда прописывайте в конституции, что украинец - есть безмозглое животное и колите как скот. Только меня уже в этой стране не будет.
показати весь коментар
25.01.2022 14:25
+4
Вакцина від простуди?!? Зовсім ї@нулись?
показати весь коментар
25.01.2022 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.01.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 15:55 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2022 16:05 Відповісти
Придёцца колоцца каждые три месяца! Может и чаще
показати весь коментар
25.01.2022 14:20 Відповісти
Диабетики каждый день колятся. И ничего. Живут.
показати весь коментар
25.01.2022 14:38 Відповісти
Хотят жить наверное, потому и колятся. А считает, что раз в три месяца колоться - это слишком часто. Вот и привёл пример. Смотри на причину и следствие. И не ********.
показати весь коментар
25.01.2022 15:29 Відповісти
Йовашуать
показати весь коментар
25.01.2022 14:20 Відповісти
А при чём тут я и эти исследования. Насколько помню, испытания на животных проводят. Тогда прописывайте в конституции, что украинец - есть безмозглое животное и колите как скот. Только меня уже в этой стране не будет.
показати весь коментар
25.01.2022 14:25 Відповісти
- ті, хто ще не вакцинувався; Вонитримають три дози вакцини проти "Омікрону" Джерело:

колите трисразу, наверняка, а потом полирните от ковидла.
показати весь коментар
25.01.2022 14:26 Відповісти
Великобритания . Последние данные показывают, что уровень заражения «ковид» среди привитых трехкратно выше и растёт быстрее, чем среди не привитых, и это в каждой возрастной группе !!! Полностью привиты были теми, кто распространял вирус, что доказывает, что паспорта вакцинации бессмысленны!!! Это пандемия привитых !!!

показати весь коментар
25.01.2022 14:46 Відповісти
Брешеш собака, я привитий і не хворів. Де твої в тричі більше?
показати весь коментар
25.01.2022 14:56 Відповісти
У тя всё впереди
показати весь коментар
25.01.2022 15:12 Відповісти
аби не ззаду, як у тебе
показати весь коментар
25.01.2022 15:33 Відповісти
у коцапа постоянно в мыслях то жопа, то бутылка
показати весь коментар
25.01.2022 15:45 Відповісти
Спічуюваю, однак якщо ти народився кацапом це вже назавжди. І розумію, що кацапу вакцинуватись немає сенсу, Спутнік В гарна вакцина її хоть коли, хоть не коли здохнуть за путіна прийдеться. Вам же всім в рай.
показати весь коментар
25.01.2022 17:42 Відповісти
ты тупой ковидобес невежда
показати весь коментар
25.01.2022 15:57 Відповісти
Який вумний, аж страшно.
показати весь коментар
25.01.2022 17:43 Відповісти
Так это не только в Великобритании, в Германии самый низкий уровень заболевших в Саксонии где и самый низкий уровень привитых и наоборот . Кстати премьер Израиля на вопрос о большом росте заболевания ответил просто потрясающе- у нас не так и много заразившихся ,просто мы стали больше делать тестов .
показати весь коментар
25.01.2022 23:27 Відповісти
Вакцина від простуди?!? Зовсім ї@нулись?
показати весь коментар
25.01.2022 15:06 Відповісти
Пусть займутся чем-то полезным: вакциной от путикрона.
показати весь коментар
25.01.2022 15:53 Відповісти
Три одинаковых привывки Pfizer не помогают от Омикрона . Третью нужно взять от другой фирмы. На ошибках учатся , понял поздно .
показати весь коментар
25.01.2022 17:04 Відповісти
Тебе ж не влаштовувала індійська, ти ж ганяв понти - тільки амереканська.
показати весь коментар
25.01.2022 17:45 Відповісти
 
 