"Суд" оккупантов оставил Наримана Джеляла в СИЗО, - адвокат Полозов

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты на арест крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла, арестованного по так называемому "делу о диверсии на газопроводе" в Крыму. Джелял, как и крымскотатарские активисты Асан и Азиз Ахтемовы, останутся в СИЗО не менее 23 февраля.

Об этом проекту Радио Свобода Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прошло заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты на продление меры пресечения Нариману Джелялу, Асану и Азизу Ахтемовым. Мы просили избрать меру пресечения не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму имеются примеры, когда людям, обвиняемым в тяжких преступлениях, избирают домашний арест. Суд жалобы отклонил, что мы однозначно считаем давлением. Кроме того, стоит отметить, что заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот", – рассказал Полозов.

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Ранее адвокат говорил, что Наримана Джеляла держат "в жесточайшей изоляции от внешнего мира".

15 декабря 2021 года адвокат Николай Полозов сообщил, что российские силовики завершили предварительное расследование по делу о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное, Нариману Джелялу добавили еще одно обвинение.

В начале сентября 2021 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали несколько человек в так называемом деле о "диверсии на газопроводе". Среди задержанных оказался крымско-татарский политик и активист Нариман Джелял.

Власти Украины связывают задержание и аресты крымскотатарских активистов с состоявшимся незадолго до этого саммитом "Крымской платформы".