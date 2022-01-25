"Суд" окупантів залишив Нарімана Джеляла у СІЗО, - адвокат Полозов

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на арешт кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла, заарештованого у так званій "справі про диверсію на газопроводі" у Криму. Джелял, як і кримськотатарські активісти Асан та Азіз Ахтемові, залишаться у СІЗО щонайменше до 23 лютого.

Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту на продовження запобіжного заходу Наріману Джелялу, Асану та Азізу Ахтемовим. Ми просили обрати запобіжний захід, не пов’язаний із утриманням у СІЗО, тим більше що в Криму є приклади, коли людям, які обвинувачуються у тяжких злочинах, обирають домашній арешт. Суд скарги відхилив, що ми однозначно вважаємо за тиск. Крім того, варто зазначити, що засідання пройшло у закритому режимі, а сам суд був посилений спецпризначенцями ФСВП, що ми однозначно вважаємо тиском та спробою затулити рота", – розповів Полозов.

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Раніше адвокат казав, що Нарімана Джеляла тримають "у найсуворішій ізоляції від зовнішнього світу".

15 грудня 2021 року адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики завершили попереднє розслідування у справі про "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне, Наріману Джелялу додали ще одне звинувачення.

На початку вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали кількох осіб у так званій справі про "диверсію на газопроводі". Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

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Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом "Кримської платформи", що відбувся незадовго до цього.