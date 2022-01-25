Россия проводит проверку войск на Курилах и Сахалине
В России на Сахалине и на Курильских островах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов", - говорится в сообщении.
В Минобороны страны-агрсора сообщили, что личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, а также участвовать в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.
"Особое внимание будет уделено проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам", - отметили в министерстве.
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МІ6 підтверджує ці прогнози.
Живуть багато в бідності но Америку і Європу треба знищити.
别开枪，我们要走了
З огляду на рускоязичну щелепу, міссія неможлива.
С чего бы это?
Наверное, к дождю.
Или к высадке китайской народно-освободительной армии на Соломоновых островах.
в условиях горной местности - ну не дебилы ?
Пусть не перепутают танки с подводными лодками.
А то шноркель там и там ...
Ну никакого творческого прикола.
Ни тебе, обходных манёвров. Ни огневых мешков. Даже, блд, контрбатарейную борьбу не организуешь.
ДРГ, ****, только до кромки берега, на котором никого нет.
Транспорты, только в разрешённом эфире. И их тут же топят (или сбивают) на твоих глазах.
А вопли тонущих (или падающих), специально в открытый эфир пропускают.
И интересно, выглядит ляжка Васька с Коломны. Аппетитно.
Скучно. Обыденно. И всё в мясо)))