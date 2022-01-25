Россия проводит проверку войск на Курилах и Сахалине

В России на Сахалине и на Курильских островах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов", - говорится в сообщении.

В Минобороны страны-агрсора сообщили, что личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, а также участвовать в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.

"Особое внимание будет уделено проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам", - отметили в министерстве.

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