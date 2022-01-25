РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12169 посетителей онлайн
Новости Война
7 130 46

Россия проводит проверку войск на Курилах и Сахалине

Россия проводит проверку войск на Курилах и Сахалине

В России на Сахалине и на Курильских островах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов", - говорится в сообщении.

В Минобороны страны-агрсора сообщили, что личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, а также участвовать в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.

"Особое внимание будет уделено проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач будет взят из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам", - отметили в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят в Крыму учения для командного состава ЧФ

армия РФ (19578) россия (96038) Минобороны рф (937) Курилы (89)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Мокші вирішили покрутити скрєпним задом перед Японією, яка висловила підтримку Україні.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:37
+16
Курили-то Японія...
показать весь комментарий
25.01.2022 14:39
+13
Та і сахалін також
показать весь комментарий
25.01.2022 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там ще залишився якийсь хлам ? 🙂
показать весь комментарий
25.01.2022 14:37 Ответить
Мокші вирішили покрутити скрєпним задом перед Японією, яка висловила підтримку Україні.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:37 Ответить
Після перекидання військ - Японії вони можуть пригрозити тільки кармальтуками )
показать весь комментарий
25.01.2022 14:39 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 15:02 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 15:03 Ответить
скоро будет шведский стол...
показать весь комментарий
25.01.2022 14:37 Ответить
МЗС України повідомляє, що незабаром росія нападе на Америку.
МІ6 підтверджує ці прогнози.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:38 Ответить
Курили-то Японія...
показать весь комментарий
25.01.2022 14:39 Ответить
Та і сахалін також
показать весь комментарий
25.01.2022 14:40 Ответить
там все хоть завтра в очередь за гражданством японским)
показать весь комментарий
25.01.2022 14:46 Ответить
Кстати это - правда.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:09 Ответить
ну так они ж там тоже из своих заможайсков видят цивилизацию на японских островах) на Курилах и побережьи Тихого океана маловато фанатов мацквы и мизерных подачек со стола пукина)
показать весь комментарий
25.01.2022 15:13 Ответить
Брехня, японцями хочуть бути одиниці
показать весь комментарий
25.01.2022 17:53 Ответить
надеюсь, без жертв не обойдётся. хотя бы классические 6% от общего числа участников, плюс бонусом "упал и утонул".
показать весь комментарий
25.01.2022 14:40 Ответить
Вони навіть в боях з Вейшнорією понесли втрати 4 свинособаки і уазік. При тому, що Вейшнорія без зброї була, і взагалі не прийшла на війну.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:50 Ответить
И нет никакой ложки (с)
показать весь комментарий
25.01.2022 15:15 Ответить
Цікаво, як 100 тис рашистських свинособак втримають Китай, у якого лише елітного спецназу, близько 6 млн бійців?
показать весь комментарий
25.01.2022 14:42 Ответить
М'язами сфінктерів.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:44 Ответить
треновані в них там сфінктери)))) хоча і служба там сувора))) на лобі "Дагестан" у весь час, тай голосно хором кричати "Чечня круто" не встаючи з пляшки Совєтского те ж не кожен японський спецназівець зможе)))
показать весь комментарий
25.01.2022 14:49 Ответить
Тільки вчора я написав що Сахалін і Курили потрібно віддати Японії , а вже сьогодні там по тривозі підняли війська .Путін читає Цензор ? )
показать весь комментарий
25.01.2022 14:43 Ответить
Самое время Японии забрать Курилы,а Китаю -дальний восток и Забайкалье . А кацы пусть гуляют в зарницу и мотаются по Беларуси.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:43 Ответить
Які кацапи дибіли ))) в їхніх головах навколо одні вороги . Замість того щоб розвивати свою державу влада нещадно грабує природні ресурси,а простим кацапам дає ворога і ті дибіли ведуться ))))
Живуть багато в бідності но Америку і Європу треба знищити.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:44 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 14:45 Ответить
Тренировка мышц сфинктера?
показать весь комментарий
25.01.2022 14:58 Ответить
хуже боеготовности
показать весь комментарий
25.01.2022 15:06 Ответить
бряцают оружием где только могут вяличее
показать весь комментарий
25.01.2022 14:46 Ответить
Роздають гострі ножи харакірі робити.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:49 Ответить
У меня тесть, был замкомандира 155-го мотострелкового полка под Облучье. Он уехал в Украину еще 1990 году до развала совка. Так по состоянию на 1990 год там уже все было спизжено. Чем они там бряцают??
показать весь комментарий
25.01.2022 14:52 Ответить
сомневаюсь, что у руских хватит металолома и скрепных смертников по заяве каждой страны в поддержку Украины выезжать бряцать оружием... так тупо, банально... они реально ментально еще где то в 19 веке... хотя полстраны живет в деревяних старых бараках... не совсем и ментально
показать весь комментарий
25.01.2022 14:52 Ответить
ипанутые
показать весь комментарий
25.01.2022 14:55 Ответить
Так Японія виразила підтримку Україні.А біля китайських кордонів ще перевірки військ не проводять?Китай ледве чекає вторгненя ***** в Україну тоді мокшандія буде позазаконом і вони без всяких осудів інших країн зможуть розширити свою територію аж до Уралу як і Японія повернути свої окуповані острова.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:58 Ответить
Рашистьким війскам на Сході треба вивчити на китайському, не стріляйте, ми здаємось:

别开枪，我们要走了

З огляду на рускоязичну щелепу, міссія неможлива.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:58 Ответить
Зашевелились гады 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
показать весь комментарий
25.01.2022 15:00 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 15:01 Ответить
Эта старая галоша ещё не сдохла?
показать весь комментарий
25.01.2022 15:05 Ответить
дотринділтсь Австралійці ))
показать весь комментарий
25.01.2022 15:04 Ответить
Пофоткаются и разбредутся. Японии баяцца.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:05 Ответить
Постоянное бряцание орудуем сыграет с Кремлём злую шутку...
показать весь комментарий
25.01.2022 15:06 Ответить
По ходу у ***** - обострение вяличия.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:11 Ответить
молодцы!!! флаг им в ж...пу!
показать весь комментарий
25.01.2022 15:13 Ответить
Какое внимание к Тихоокеанскому региону ВДРУГ проявилось.
С чего бы это?
Наверное, к дождю.
Или к высадке китайской народно-освободительной армии на Соломоновых островах.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:14 Ответить
Они будут на островах отрабатывать опыт карабахского конфликта
в условиях горной местности - ну не дебилы ?
Пусть не перепутают танки с подводными лодками.
А то шноркель там и там ...
показать весь комментарий
25.01.2022 15:15 Ответить
Такое бряцанье - своего рода предсмертный озноб.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:22 Ответить
Вже по "сусєкам" шкребуть війська щоб доправити на свої західні кордони. Мабуть "Зорге" доповів, що японці не нападуть.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:24 Ответить
С Украиной как-то не сложилось, поэтому возможно решили напасть на Японию. Тем более давно не было в этом регионе войны.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:08 Ответить
Всегда нравилась тема по тактике: "Наступление осаждённого гарнизона, на океанском острове".
Ну никакого творческого прикола.
Ни тебе, обходных манёвров. Ни огневых мешков. Даже, блд, контрбатарейную борьбу не организуешь.
ДРГ, ****, только до кромки берега, на котором никого нет.
Транспорты, только в разрешённом эфире. И их тут же топят (или сбивают) на твоих глазах.
А вопли тонущих (или падающих), специально в открытый эфир пропускают.
И интересно, выглядит ляжка Васька с Коломны. Аппетитно.
Скучно. Обыденно. И всё в мясо)))
показать весь комментарий
25.01.2022 19:26 Ответить
 
 