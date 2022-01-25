Росія проводить перевірку військ на Курилах та Сахаліні
У Росії на Сахаліні та Курильських островах розпочалася перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин армійського корпусу Східного військового округу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"За умовним сигналом військовослужбовців було піднято навчальною тривогою, після чого отримали стрілецьку зброю і здійснили марш на штатній техніці у зазначені райони, де в свою чергу приступили до інженерного обладнання вогневих позицій та командних пунктів", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони країни-агрсора повідомили, що особовий склад має продемонструвати свої вміння діяти як в обороні, так в наступі, виконати вправи контрольних стрільб зі штатного озброєння, а також брати участь у тренуваннях з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
"Особлива увага буде приділена перевірці навичок командирів з управління підлеглими силами та засобами, в умовах тактичної обстановки, що постійно змінюється. Низка завдань буде взята з досвіду сучасних військових конфліктів, у тому числі, вміння протидіяти ударним та розвідувальним безпілотним літальним апаратам", - зазначили в міністерстві.
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МІ6 підтверджує ці прогнози.
Живуть багато в бідності но Америку і Європу треба знищити.
别开枪，我们要走了
З огляду на рускоязичну щелепу, міссія неможлива.
С чего бы это?
Наверное, к дождю.
Или к высадке китайской народно-освободительной армии на Соломоновых островах.
в условиях горной местности - ну не дебилы ?
Пусть не перепутают танки с подводными лодками.
А то шноркель там и там ...
Ну никакого творческого прикола.
Ни тебе, обходных манёвров. Ни огневых мешков. Даже, блд, контрбатарейную борьбу не организуешь.
ДРГ, ****, только до кромки берега, на котором никого нет.
Транспорты, только в разрешённом эфире. И их тут же топят (или сбивают) на твоих глазах.
А вопли тонущих (или падающих), специально в открытый эфир пропускают.
И интересно, выглядит ляжка Васька с Коломны. Аппетитно.
Скучно. Обыденно. И всё в мясо)))