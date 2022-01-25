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Новини Війна
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Росія проводить перевірку військ на Курилах та Сахаліні

Росія проводить перевірку військ на Курилах та Сахаліні

У Росії на Сахаліні та Курильських островах розпочалася перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин армійського корпусу Східного військового округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"За умовним сигналом військовослужбовців було піднято навчальною тривогою, після чого отримали стрілецьку зброю і здійснили марш на штатній техніці у зазначені райони, де в свою чергу приступили до інженерного обладнання вогневих позицій та командних пунктів", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони країни-агрсора повідомили, що особовий склад має продемонструвати свої вміння діяти як в обороні, так в наступі, виконати вправи контрольних стрільб зі штатного озброєння, а також брати участь у тренуваннях з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

"Особлива увага буде приділена перевірці навичок командирів з управління підлеглими силами та засобами, в умовах тактичної обстановки, що постійно змінюється. Низка завдань буде взята з досвіду сучасних військових конфліктів, у тому числі, вміння протидіяти ударним та розвідувальним безпілотним літальним апаратам", - зазначили в міністерстві.

Читайте: Окупанти проводять в Криму навчання для командного складу ЧФ

Автор: 

армія рф (17729) росія (65856) Міноборони рф (714) Курили (55)


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Топ коментарі
+18
Мокші вирішили покрутити скрєпним задом перед Японією, яка висловила підтримку Україні.
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25.01.2022 14:37
+16
Курили-то Японія...
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25.01.2022 14:39
+13
Та і сахалін також
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25.01.2022 14:40
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Там ще залишився якийсь хлам ? 🙂
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Мокші вирішили покрутити скрєпним задом перед Японією, яка висловила підтримку Україні.
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Після перекидання військ - Японії вони можуть пригрозити тільки кармальтуками )
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25.01.2022 14:39 Відповісти
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25.01.2022 15:02 Відповісти
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25.01.2022 15:03 Відповісти
скоро будет шведский стол...
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25.01.2022 14:37 Відповісти
МЗС України повідомляє, що незабаром росія нападе на Америку.
МІ6 підтверджує ці прогнози.
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25.01.2022 14:38 Відповісти
Курили-то Японія...
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25.01.2022 14:39 Відповісти
Та і сахалін також
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25.01.2022 14:40 Відповісти
там все хоть завтра в очередь за гражданством японским)
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25.01.2022 14:46 Відповісти
Кстати это - правда.
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25.01.2022 15:09 Відповісти
ну так они ж там тоже из своих заможайсков видят цивилизацию на японских островах) на Курилах и побережьи Тихого океана маловато фанатов мацквы и мизерных подачек со стола пукина)
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25.01.2022 15:13 Відповісти
Брехня, японцями хочуть бути одиниці
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25.01.2022 17:53 Відповісти
надеюсь, без жертв не обойдётся. хотя бы классические 6% от общего числа участников, плюс бонусом "упал и утонул".
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25.01.2022 14:40 Відповісти
Вони навіть в боях з Вейшнорією понесли втрати 4 свинособаки і уазік. При тому, що Вейшнорія без зброї була, і взагалі не прийшла на війну.
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25.01.2022 14:50 Відповісти
И нет никакой ложки (с)
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Цікаво, як 100 тис рашистських свинособак втримають Китай, у якого лише елітного спецназу, близько 6 млн бійців?
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25.01.2022 14:42 Відповісти
М'язами сфінктерів.
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25.01.2022 14:44 Відповісти
треновані в них там сфінктери)))) хоча і служба там сувора))) на лобі "Дагестан" у весь час, тай голосно хором кричати "Чечня круто" не встаючи з пляшки Совєтского те ж не кожен японський спецназівець зможе)))
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25.01.2022 14:49 Відповісти
Тільки вчора я написав що Сахалін і Курили потрібно віддати Японії , а вже сьогодні там по тривозі підняли війська .Путін читає Цензор ? )
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25.01.2022 14:43 Відповісти
Самое время Японии забрать Курилы,а Китаю -дальний восток и Забайкалье . А кацы пусть гуляют в зарницу и мотаются по Беларуси.
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25.01.2022 14:43 Відповісти
Які кацапи дибіли ))) в їхніх головах навколо одні вороги . Замість того щоб розвивати свою державу влада нещадно грабує природні ресурси,а простим кацапам дає ворога і ті дибіли ведуться ))))
Живуть багато в бідності но Америку і Європу треба знищити.
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25.01.2022 14:44 Відповісти
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25.01.2022 14:45 Відповісти
Тренировка мышц сфинктера?
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25.01.2022 14:58 Відповісти
хуже боеготовности
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25.01.2022 15:06 Відповісти
бряцают оружием где только могут вяличее
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25.01.2022 14:46 Відповісти
Роздають гострі ножи харакірі робити.
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25.01.2022 14:49 Відповісти
У меня тесть, был замкомандира 155-го мотострелкового полка под Облучье. Он уехал в Украину еще 1990 году до развала совка. Так по состоянию на 1990 год там уже все было спизжено. Чем они там бряцают??
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25.01.2022 14:52 Відповісти
сомневаюсь, что у руских хватит металолома и скрепных смертников по заяве каждой страны в поддержку Украины выезжать бряцать оружием... так тупо, банально... они реально ментально еще где то в 19 веке... хотя полстраны живет в деревяних старых бараках... не совсем и ментально
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25.01.2022 14:52 Відповісти
ипанутые
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25.01.2022 14:55 Відповісти
Так Японія виразила підтримку Україні.А біля китайських кордонів ще перевірки військ не проводять?Китай ледве чекає вторгненя ***** в Україну тоді мокшандія буде позазаконом і вони без всяких осудів інших країн зможуть розширити свою територію аж до Уралу як і Японія повернути свої окуповані острова.
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25.01.2022 14:58 Відповісти
Рашистьким війскам на Сході треба вивчити на китайському, не стріляйте, ми здаємось:

别开枪，我们要走了

З огляду на рускоязичну щелепу, міссія неможлива.
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25.01.2022 14:58 Відповісти
Зашевелились гады 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
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25.01.2022 15:00 Відповісти
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25.01.2022 15:01 Відповісти
Эта старая галоша ещё не сдохла?
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25.01.2022 15:05 Відповісти
дотринділтсь Австралійці ))
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25.01.2022 15:04 Відповісти
Пофоткаются и разбредутся. Японии баяцца.
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25.01.2022 15:05 Відповісти
Постоянное бряцание орудуем сыграет с Кремлём злую шутку...
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25.01.2022 15:06 Відповісти
По ходу у ***** - обострение вяличия.
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25.01.2022 15:11 Відповісти
молодцы!!! флаг им в ж...пу!
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25.01.2022 15:13 Відповісти
Какое внимание к Тихоокеанскому региону ВДРУГ проявилось.
С чего бы это?
Наверное, к дождю.
Или к высадке китайской народно-освободительной армии на Соломоновых островах.
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25.01.2022 15:14 Відповісти
Они будут на островах отрабатывать опыт карабахского конфликта
в условиях горной местности - ну не дебилы ?
Пусть не перепутают танки с подводными лодками.
А то шноркель там и там ...
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Такое бряцанье - своего рода предсмертный озноб.
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25.01.2022 15:22 Відповісти
Вже по "сусєкам" шкребуть війська щоб доправити на свої західні кордони. Мабуть "Зорге" доповів, що японці не нападуть.
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25.01.2022 15:24 Відповісти
С Украиной как-то не сложилось, поэтому возможно решили напасть на Японию. Тем более давно не было в этом регионе войны.
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25.01.2022 16:08 Відповісти
Всегда нравилась тема по тактике: "Наступление осаждённого гарнизона, на океанском острове".
Ну никакого творческого прикола.
Ни тебе, обходных манёвров. Ни огневых мешков. Даже, блд, контрбатарейную борьбу не организуешь.
ДРГ, ****, только до кромки берега, на котором никого нет.
Транспорты, только в разрешённом эфире. И их тут же топят (или сбивают) на твоих глазах.
А вопли тонущих (или падающих), специально в открытый эфир пропускают.
И интересно, выглядит ляжка Васька с Коломны. Аппетитно.
Скучно. Обыденно. И всё в мясо)))
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25.01.2022 19:26 Відповісти
 
 