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Новости Война
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Отправка британских военных в Украину маловероятна, - глава МИД Трасс

Отправка британских военных в Украину маловероятна, - глава МИД Трасс

Отправка Великобританией своих войск в Украину для участия в боевых миссиях маловероятна.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в парламенте во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях в Украине.

В то же время, она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Великобритания научила 20 тыс. человек соответствующего персонала в Украине.

Она также добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Великобритания играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.

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армия РФ (19578) Великобритания (5011) вторжение (508) россия (96038)


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Топ комментарии
+6
с парашей он согласен и на бутылочный анал.
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25.01.2022 15:34
+6
1) Велика вдячність вам за зброю.
2) Якщо кажуть, що не відправлятимуть, то вони вже точно тут Інструктори -- величезна допомога.
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25.01.2022 15:40
+6
А с какого перепугу британцы должны воевать вместо зебилов за Главзебила и мошну Бени?
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25.01.2022 15:49
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https://novynarnia.com/2022/01/24/yaremenko-eskalacziya-1/
"Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають партнери України, а не росіяни

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25.01.2022 15:31 Ответить
с парашей он согласен и на бутылочный анал.
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25.01.2022 15:34 Ответить
А може вони вже тут?
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25.01.2022 15:35 Ответить


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25.01.2022 15:38 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/1084890362243072
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25.01.2022 15:57 Ответить
дебил и к сожалению это не излечимо
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25.01.2022 15:35 Ответить
Глава МЗС Трасс?
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25.01.2022 15:39 Ответить
1) Велика вдячність вам за зброю.
2) Якщо кажуть, що не відправлятимуть, то вони вже точно тут Інструктори -- величезна допомога.
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25.01.2022 15:40 Ответить
вже й вони навчилися, що з ворогом треба грати за його правилами,
і це - ОК
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25.01.2022 15:51 Ответить
А с какого перепугу британцы должны воевать вместо зебилов за Главзебила и мошну Бени?
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25.01.2022 15:49 Ответить
А ми теж за них воюємо?
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25.01.2022 15:51 Ответить
А с какого бодуна мы за них воюем? И где?
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25.01.2022 15:55 Ответить
Тобто ми не за них воюємо, а британці виключно "за Главзебила и мошну Бени"?
Ви там вже якось визначтеся.
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25.01.2022 15:59 Ответить
Кто на ком стоял? Вы постарайтесь отследить свою логику. У меня пока не получается её отслеживать. Вашу логику.
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25.01.2022 16:04 Ответить
"А с какого перепугу британцы должны воевать вместо зебилов за Главзебила и мошну Бени?"
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25.01.2022 16:10 Ответить
Разницу между "вместо" и "за" не понимаете?
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25.01.2022 16:14 Ответить
Це ваші слова. От ви самі собі їх і тлумачте.
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25.01.2022 16:16 Ответить
, а зачем ты, рашотроллоик , директора ФСБ Бортникова назвал старым маразматиком?
Ты чем думал, когда на украинском сайте это писал?



Та я не при чому... Я повинен відпрацьюовувати. Мені лише гроші потрібні. Це ******** директор Бортников, старий пердун, змушує...
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25.01.2022 16:28 Ответить
Т.е., вы не понимаете разницы между двумя словами "вместо" и "за"?
Вы не за Зеленскогог и слуг народа голосовали?
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25.01.2022 19:32 Ответить
за зебила ж якобы проголосовало 13,5 млн.
до они ж только одними шапками
закидають
наступающих кацапов !
ау 73 % , шо скажете ?
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25.01.2022 15:54 Ответить
Если каждый из них возьмёт по одной мороженной скумбрие и бросит её в московитов, то победа нам обеспечена. И не дорого, по 8 то гр. за 1 кило.
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25.01.2022 15:57 Ответить
токо размораживать - не нада! боже упаси !
бо мороженой скумбрьохой получить кацапу по башке
енто - травма мозжечка или кантузия ,
т.е всьо равно шо ломиком
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25.01.2022 16:07 Ответить
шутка старая как и Вы ""))))))))))))))
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25.01.2022 16:10 Ответить
Не так. З якого переляку вони повинні розповідати всім про свої плани? Я впевнений, що НАТО буде тут як тут.
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25.01.2022 16:20 Ответить
Ну на счёт мошонки Бени это к Зеленскому, он их знает в лицо, так сказать, а я говорил за мошну.
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25.01.2022 19:30 Ответить
Ми розуміємо, вдячні за зброю і сподіваємся на подальшу співпрацю

🇬🇧🇺🇦
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25.01.2022 15:50 Ответить
Навколо одні вороги. І з боку Росії, і всередині, і з боку так званих західних партнерів
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25.01.2022 15:52 Ответить
одни вороги хотять "вести бізнес"
другі - тупо красти
треті - щоб їх не чіпали
четверті - устали ат вайны
п'яті - тут ні при чому
шості - треба валити
сьомі- не знають що робити
восьмі - роблять , та не те
дев'яті - бздять всіх і всього
десяті - вже звалили з країни
одиннадцятим - вапще всьо пох...
слухайте а хто на фронті...
мля ???
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25.01.2022 16:03 Ответить
І народ зіпсований, ваша правда. Мабуть, тому й заправляє у нас інший народ
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25.01.2022 16:11 Ответить
Якби всю цю нечисть ізолювати, процвітала б Україна
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25.01.2022 15:53 Ответить
Після попереднього вашого посту приходить висновок - треба ізолюватися на іншу планету. Це легше ніж ізолювати всіх інших.
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25.01.2022 15:57 Ответить
Процветала бы? Ой ли... Коррупция бы только и процветала, впрочем как и сейчас. Плохому танцору что мешает?
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25.01.2022 15:59 Ответить
Щоб Україна процвітала доведеться ізолювати 73% населення + жопоблоківців скільки їх там
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25.01.2022 16:00 Ответить
Це всіх жуідів? Так їх ІзраЕль вже переписав і чекає. Потрібно підштовхнути.
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25.01.2022 16:22 Ответить
У нас дуже тяжка інвазія
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25.01.2022 16:30 Ответить
Вони тільки того й чекають, щоб українці звільнили територію. Нізащо
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25.01.2022 16:00 Ответить
Приедут ИХТАМНЕТами...,Порошенко за 20 дней в отпуске в Европе встречался со многоми политиками...,Канада прислалла спецназ...а єто значит...
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25.01.2022 16:21 Ответить
просто про это не будут трубить СМИ
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25.01.2022 16:26 Ответить
Тобто категоричної відмови НЕМАЄ. Це багато про що каже, якщо відкинути дипломатичні тонкощі.
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25.01.2022 16:39 Ответить
 
 