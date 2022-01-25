Отправка британских военных в Украину маловероятна, - глава МИД Трасс
Отправка Великобританией своих войск в Украину для участия в боевых миссиях маловероятна.
Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в парламенте во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях в Украине.
В то же время, она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Великобритания научила 20 тыс. человек соответствующего персонала в Украине.
Она также добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Великобритания играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.
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"Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають партнери України, а не росіяни
2) Якщо кажуть, що не відправлятимуть, то вони вже точно тут Інструктори -- величезна допомога.
і це - ОК
Ви там вже якось визначтеся.
Ты чем думал, когда на украинском сайте это писал?
Та я не при чому... Я повинен відпрацьюовувати. Мені лише гроші потрібні. Це ******** директор Бортников, старий пердун, змушує...
Вы не за Зеленскогог и слуг народа голосовали?
до они ж только одними шапками
закидають
наступающих кацапов !
ау 73 % , шо скажете ?
бо мороженой скумбрьохой получить кацапу по башке
енто - травма мозжечка или кантузия ,
т.е всьо равно шо ломиком
🇬🇧🇺🇦
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слухайте а хто на фронті...
мля ???