Отправка британских военных в Украину маловероятна, - глава МИД Трасс

Отправка Великобританией своих войск в Украину для участия в боевых миссиях маловероятна.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в парламенте во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как уже говорил министр обороны, маловероятно, что такие обстоятельства будут иметь место", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности развертывания британских войск для участия в боевых операциях в Украине.

В то же время, она заверила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонных средств и над тренировкой украинских военных. Министр напомнила, что Великобритания научила 20 тыс. человек соответствующего персонала в Украине.

Она также добавила, что Лондон побуждает своих союзников также предпринимать шаги для укрепления обороны Украины. По ее словам, Великобритания играет ведущую роль в реагировании на ситуацию вокруг Украины.

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