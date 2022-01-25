Відправка британських військових до України малоймовірна, - глава МЗС Трасс
Відправлення Великою Британією своїх військ в Україну для участі в бойових місіях є малоймовірним
Про це заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс у парламенті у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як уже казав міністр оборони, малоймовірно, що такі обставини матимуть місце", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо можливості розгортання британських військ для участі в бойових операціях в Україні.
Водночас вона запевнила, що Лондон наполегливо працює над отриманням Україною оборонних засобів та над тренуванням українських військових. Міністр нагадала, що Британія навчила 20 тис. людей відповідного персоналу в Україні.
Вона також додала, що Лондон спонукає своїх союзників також робити кроки для зміцнення оборони України. За її словами, Британія відіграє провідну роль у реагуванні на ситуацію довкола України.
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2) Якщо кажуть, що не відправлятимуть, то вони вже точно тут Інструктори -- величезна допомога.
і це - ОК
Ви там вже якось визначтеся.
Ты чем думал, когда на украинском сайте это писал?
Та я не при чому... Я повинен відпрацьюовувати. Мені лише гроші потрібні. Це ******** директор Бортников, старий пердун, змушує...
Вы не за Зеленскогог и слуг народа голосовали?
до они ж только одними шапками
закидають
наступающих кацапов !
ау 73 % , шо скажете ?
бо мороженой скумбрьохой получить кацапу по башке
енто - травма мозжечка или кантузия ,
т.е всьо равно шо ломиком
🇬🇧🇺🇦
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слухайте а хто на фронті...
мля ???