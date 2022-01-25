Созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, - Квин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку Украины со стороны ее партнеров и друзей.

Слова Квин цитирует пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтвердила городскому голове Киева Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства", - отметила Квин.

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