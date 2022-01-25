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Новости Война
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Созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, - Квин

Созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, - Квин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку Украины со стороны ее партнеров и друзей.

Слова Квин цитирует пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Подтвердила городскому голове Киева Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства", - отметила Квин.

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Созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, - Квин 01

армия РФ (19578) посольство (1084) россия (96038) США (27055) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+2
та виявила лайно...
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25.01.2022 16:56
+1
Шось вам здалеку все трохи по іншому відбивається ніж у Європі.
Тут все набагато складніше.
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25.01.2022 16:55
+1
Ще і попалила проплачених рашкою агентів впливу.
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25.01.2022 16:56
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Шось вам здалеку все трохи по іншому відбивається ніж у Європі.
Тут все набагато складніше.
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25.01.2022 16:55 Ответить
та виявила лайно...
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25.01.2022 16:56 Ответить
Ще і попалила проплачених рашкою агентів впливу.
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25.01.2022 16:56 Ответить
Можливий напад рашки на Україну дуже гарно індентифікував друзів та ворогів України.
Вже всім очевидно, що хто зараз допомагає Україні зброєю, виступає проти північного потоку-2,ітд, той і є друг України.
Це США, Великобритания, Литва, Латвія, Естонія, Польша, Чехія.
Також умовно друзі - Туреччина, Канада, Фінляндія, Швеція, Японія.
А вороги, крім звичайно рашки, це Німеччина, Білорусь (фактично окупована рашкою), країни ОДКБ (де керує рашка)
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25.01.2022 17:03 Ответить
Так и до распада не далеко.
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25.01.2022 17:16 Ответить
Рашка, як класична імперія, звичайно розпадеться, як і всі імперії в історії світу, це факт.
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25.01.2022 17:22 Ответить
Прийшла весна і показало де хто срав.
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25.01.2022 17:05 Ответить
ось яка жинка справжна, виталька за ней, як за каменной стеной, так глядишь и карупции скоро кирдык придет, и витальку в америку вывезут у люке шасси
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25.01.2022 17:06 Ответить
Ведь не дураки же придмали что друзя познаются в беде.
Как не странно но я ожидал что самую ощутимую поддержку Украина получит от Германии но оказалось что єто говно.Мне даже расхотелось в такой ЕС.Лучше уже в тройственній союз УПА к которому в скором времени присоединятся и большенство стран ЕС.
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25.01.2022 17:11 Ответить
«І бачив я небо нове й нову землю...
(Об'явлення 21:1-5 - Нове небо і нова земля)...і бачив я нове НАТО і новий Євросоюз...(Цензор.нет).
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25.01.2022 17:26 Ответить
Прикольно,але більшість особливо східних,прибалтика,Польша,Словакія,Руминія вже побачили що їм чекати від їхньої надії Германії.Тим бідьше як що мокшани окупують Україну то вони вже будуть на їхніх кордонах і їх чекає така участь як буда у 1937-1938 роках Германія із мокшанами просто переділять між собою їхні країни.
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25.01.2022 17:36 Ответить
Взагалі, то Германія наче вважає себе головною у Євросоюзі...а включення до європейських структур найбільшу країну Європи Україну може змінити баланс сил. Про це вже давно казали.
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25.01.2022 17:52 Ответить
Ви праві але якраз і Германія придумувала все нові і нові умови для прийняття України в ЕС та затягувала процес вступу.А тепер стало зрозуміло чому,прийняття України в ЕС Україна майже автоматично стає членом НАТО і це порушило би плани *****.
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25.01.2022 18:01 Ответить
тупин дал распоряжение предложить бывшему Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить совет директоров АО "Зарубежнефть". Бывшему главе Военно-морских сил Германии, вице-адмиралу Кай-Ахим Шенбаху, который подал в отставку после слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, дал распоряжение предложить место в совете директоров ПАО «НК»Роснефть".
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25.01.2022 17:14 Ответить
Особенную благодарность от лица граждан Украины хочу вынести Германии и Франции. Как никогда почувствовал вашу поддержку в борьбе с оккупантами. Спасибо , как н когда после Второй Мтровой озабочены ... Просто озабочены.... Мы и без вас справимся...
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25.01.2022 17:17 Ответить
Если Украина выживет - может таки начнёт вешать коррупционеров на столбах ? Иначе так будет до скончания веков у вас...
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25.01.2022 17:18 Ответить
Созданный Россией?) Это был очередной тупой проект Байдена.
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25.01.2022 17:36 Ответить
 
 