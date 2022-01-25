Созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, - Квин
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что созданный Россией кризис лишь укрепил поддержку Украины со стороны ее партнеров и друзей.
Слова Квин цитирует пресс-служба посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Подтвердила городскому голове Киева Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства", - отметила Квин.
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+2 Александр Чуднивец #474549
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Тут все набагато складніше.
Вже всім очевидно, що хто зараз допомагає Україні зброєю, виступає проти північного потоку-2,ітд, той і є друг України.
Це США, Великобритания, Литва, Латвія, Естонія, Польша, Чехія.
Також умовно друзі - Туреччина, Канада, Фінляндія, Швеція, Японія.
А вороги, крім звичайно рашки, це Німеччина, Білорусь (фактично окупована рашкою), країни ОДКБ (де керує рашка)
Как не странно но я ожидал что самую ощутимую поддержку Украина получит от Германии но оказалось что єто говно.Мне даже расхотелось в такой ЕС.Лучше уже в тройственній союз УПА к которому в скором времени присоединятся и большенство стран ЕС.
(Об'явлення 21:1-5 - Нове небо і нова земля)...і бачив я нове НАТО і новий Євросоюз...(Цензор.нет).