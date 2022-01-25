США обеспечат Европу альтернативными поставками газа, если это будет нужно, – Bloomberg

Администрация США будет готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого будет требовать ситуация.

Об этом во вторник, 25 января, сообщает Bloomberg, цитируя слова неназванного представителя американского руководства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно", - пишет агентство.

В частности, для этого Вашингтон поддерживает контакты с производителями СПГ, рассматривает возможности компаний, способных организовать крупные поставки газа. Bloomberg отмечает, что это делается "на случай перебоев с российскими поставками".

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Представитель администрации США также заявил, что России не стоит использовать сферу энергетики "как оружие", так как, по его мнению, она сама же в таком случае пострадает.

Собеседник журналистов напомнил, что США продолжают работу над санкциями против РФ на случай ее нападения на Украину.