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Новости Агрессия России против Украины Война
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США обеспечат Европу альтернативными поставками газа, если это будет нужно, – Bloomberg

США обеспечат Европу альтернативными поставками газа, если это будет нужно, – Bloomberg

Администрация США будет готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого будет требовать ситуация.

Об этом во вторник, 25 января, сообщает Bloomberg, цитируя слова неназванного представителя американского руководства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно", - пишет агентство.

В частности, для этого Вашингтон поддерживает контакты с производителями СПГ, рассматривает возможности компаний, способных организовать крупные поставки газа. Bloomberg отмечает, что это делается "на случай перебоев с российскими поставками".

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Представитель администрации США также заявил, что России не стоит использовать сферу энергетики "как оружие", так как, по его мнению, она сама же в таком случае пострадает.

Собеседник журналистов напомнил, что США продолжают работу над санкциями против РФ на случай ее нападения на Украину.

Автор: 

Газ (10236) Европа (1911) США (27055) Евросоюз (17258) Bloomberg (221)


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Топ комментарии
+7
Ну, звичайно. Якщо кацапи таке зроблять, то вони вже не зможуть відновити поставки в Європу - Європа знайде інші шляхи і не буде розглядати рашку, як потенційного партнера.
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25.01.2022 17:05
+6
Если Россия перекроет газ Европе, больше пострадает она сама.

РФ, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад.
Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, пишет The Economist - https://t.me/charter97_org/60321
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25.01.2022 16:58
+6
Переходьте вже на водень - закривайте цю богодєльню.
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25.01.2022 17:03
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Если Россия перекроет газ Европе, больше пострадает она сама.

РФ, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад.
Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, пишет The Economist - https://t.me/charter97_org/60321
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25.01.2022 16:58 Ответить
кацапи знов продемонстрували що нездатні мислити стратегічно.. Більш того - зовсім нездатні мислити...
живуть по скрепам "нам все должни, куда они денутся"... угу.. з шантажом з нафтою у 2020 також так "думали".. до "трампушка, спасай, саудіти все виступающие стрючки поотривали.. угомони саудитов, на коленях просим!"(с)фуйло кремлевское
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25.01.2022 17:04 Ответить
В итоге у РФ не будет выбора больше, как продавать в Китай по цене немного выше себестоимости, а Китай будет наращивать продажу СПГ с охеренной маржой той же Японии и ЮК. Переиграл
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25.01.2022 17:04 Ответить
Ну, звичайно. Якщо кацапи таке зроблять, то вони вже не зможуть відновити поставки в Європу - Європа знайде інші шляхи і не буде розглядати рашку, як потенційного партнера.
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25.01.2022 17:05 Ответить
Ну понятно что врядли кто-то будет вести бизнес с неадекватным непредсказуемым партнером
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25.01.2022 17:07 Ответить
Переходьте вже на водень - закривайте цю богодєльню.
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25.01.2022 17:03 Ответить
Расскажи где взять столько электричества, для его производства.
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25.01.2022 17:18 Ответить
США молодцы, под прикрытием "мирового жандарма" они элементарно лоббируют свои экономические интересы, а насколько от этого улучшится или ухудшится жизнь в других странах - их волнует в десятую очередь.
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25.01.2022 17:10 Ответить
Закон капитализма, а в этом они имеют толк.
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25.01.2022 17:13 Ответить
Хєрово бути "нє жандармом", да коцап ???
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25.01.2022 17:20 Ответить
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25.01.2022 20:43 Ответить

Товарищ, будь бдителен, пиндосы шатают скрепы
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25.01.2022 17:13 Ответить
К сожалению США производит СПГ как минимум вдвое меньше, чем Газпром поставляет в ЕС, но это пока.
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25.01.2022 17:14 Ответить
У США с каждым годом падает спрос на газ, да и Катар к 2025 планирует удвоить добычу и откачку СПГ
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25.01.2022 17:20 Ответить
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25.01.2022 17:31 Ответить
Австралия по итогам 2021 года обогнала Катар и стала крупнейшим в мире поставщиком https://smotrim.ru/article/2530759 сжиженного природного газа (СПГ), подсчитала исследовательская компания Kpler.
Десять австралийских СПГ-кластеров отгрузили 80,23 млн тонн СПГ. Катар на втором месте - катарские заводы отгрузили 77,83 млн тонн СПГ.

США остались на третьем месте третий год подряд и занимают это место с 2019 года, когда обогнали Малайзию. Но увеличение экспорта СПГ из США в прошлом году помогло ему приблизиться к Австралии и Катару, сократив их отрыв. США готовы обойти Катар и Австралию, поскольку в этом году они введут в эксплуатацию больше всего мощностей по сжижению газа. По данным Kpler, экспорт шести проектов СПГ в США увеличился в 1,5 раза до 70,43 млн тонн.

В целом тройка лидеров обеспечила 60% мирового экспорта СПГ.
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25.01.2022 17:35 Ответить
Ну тем более газа хватит. Тут нужно больше смотреть на возможности флота стран обеспечивать транспортировку нужных европе обьемов
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25.01.2022 17:44 Ответить
Ну-ка, расскажи нам захватывающую историю, как у тебя в огороде таджики твой личный третий нефтеперерабатывающей завод достраивают, нищеброд ************.
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25.01.2022 17:25 Ответить
Газ по тысяче долларов надолго если не навсегда. Золотое время для сжиженного газа.
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25.01.2022 17:31 Ответить
Ой, якже не хотілося США поставляти Європі свій скраплений газ...а прийдеться. Так хотілося зберегти російський!. Яка сумна новина пля!...
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25.01.2022 17:34 Ответить
Грамотное решение. Довести цену до максимума и начать поставки.
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25.01.2022 17:42 Ответить
Сталін обісрався у Західному Берліні з вугіллям, а ...йло бажає з газом. У Європі. Так Сталін зрозумів, що потрапив у халепу, а цей чорт ще нічого не второпав. Сталін дав задній хід, а це ...йло включив останню передачу. Так можна й лоб розбити ..... ЯКЩО ....
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25.01.2022 18:09 Ответить
Украина должна пригласить американские компании для добычи сланцев - тогда она будет не только обеспечена газом, но будет и экспортировать
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26.01.2022 02:10 Ответить
 
 