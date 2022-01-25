США обеспечат Европу альтернативными поставками газа, если это будет нужно, – Bloomberg
Администрация США будет готова обеспечивать страны Европы альтернативными поставками газа, если этого будет требовать ситуация.
Об этом во вторник, 25 января, сообщает Bloomberg, цитируя слова неназванного представителя американского руководства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно", - пишет агентство.
В частности, для этого Вашингтон поддерживает контакты с производителями СПГ, рассматривает возможности компаний, способных организовать крупные поставки газа. Bloomberg отмечает, что это делается "на случай перебоев с российскими поставками".
Представитель администрации США также заявил, что России не стоит использовать сферу энергетики "как оружие", так как, по его мнению, она сама же в таком случае пострадает.
Собеседник журналистов напомнил, что США продолжают работу над санкциями против РФ на случай ее нападения на Украину.
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РФ, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад.
Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, пишет The Economist - https://t.me/charter97_org/60321
живуть по скрепам "нам все должни, куда они денутся"... угу.. з шантажом з нафтою у 2020 також так "думали".. до "трампушка, спасай, саудіти все виступающие стрючки поотривали.. угомони саудитов, на коленях просим!"(с)фуйло кремлевское
Товарищ, будь бдителен, пиндосы шатают скрепы
Десять австралийских СПГ-кластеров отгрузили 80,23 млн тонн СПГ. Катар на втором месте - катарские заводы отгрузили 77,83 млн тонн СПГ.
США остались на третьем месте третий год подряд и занимают это место с 2019 года, когда обогнали Малайзию. Но увеличение экспорта СПГ из США в прошлом году помогло ему приблизиться к Австралии и Катару, сократив их отрыв. США готовы обойти Катар и Австралию, поскольку в этом году они введут в эксплуатацию больше всего мощностей по сжижению газа. По данным Kpler, экспорт шести проектов СПГ в США увеличился в 1,5 раза до 70,43 млн тонн.
В целом тройка лидеров обеспечила 60% мирового экспорта СПГ.