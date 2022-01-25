США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно, - Bloomberg

Адміністрація США буде готова забезпечувати країни Європи альтернативними постачаннями газу, якщо в цьому буде потреба.

Про це у вівторок, 25 січня, повідомляє Bloomberg, цитуючи слова неназваного представника американського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно", - пише агентство.

Зокрема, для цього Вашингтон підтримує контакти з виробниками СПГ, розглядає можливості компаній, здатних організувати великі постачання газу. Bloomberg зазначає, що це робиться "на випадок перебоїв із російськими постачаннями".

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Представник адміністрації США також заявив, що Росії не варто використовувати галузь енергетики "як зброю", оскільки, на його думку, вона сама ж від цього постраждає.

Співрозмовник журналістів нагадав, що США продовжують роботу над санкціями проти РФ на випадок її нападу на Україну.

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