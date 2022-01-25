США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно, - Bloomberg
Адміністрація США буде готова забезпечувати країни Європи альтернативними постачаннями газу, якщо в цьому буде потреба.
Про це у вівторок, 25 січня, повідомляє Bloomberg, цитуючи слова неназваного представника американського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно", - пише агентство.
Зокрема, для цього Вашингтон підтримує контакти з виробниками СПГ, розглядає можливості компаній, здатних організувати великі постачання газу. Bloomberg зазначає, що це робиться "на випадок перебоїв із російськими постачаннями".
Представник адміністрації США також заявив, що Росії не варто використовувати галузь енергетики "як зброю", оскільки, на його думку, вона сама ж від цього постраждає.
Співрозмовник журналістів нагадав, що США продовжують роботу над санкціями проти РФ на випадок її нападу на Україну.
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РФ, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад.
Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, пишет The Economist - https://t.me/charter97_org/60321
живуть по скрепам "нам все должни, куда они денутся"... угу.. з шантажом з нафтою у 2020 також так "думали".. до "трампушка, спасай, саудіти все виступающие стрючки поотривали.. угомони саудитов, на коленях просим!"(с)фуйло кремлевское
Товарищ, будь бдителен, пиндосы шатают скрепы
Десять австралийских СПГ-кластеров отгрузили 80,23 млн тонн СПГ. Катар на втором месте - катарские заводы отгрузили 77,83 млн тонн СПГ.
США остались на третьем месте третий год подряд и занимают это место с 2019 года, когда обогнали Малайзию. Но увеличение экспорта СПГ из США в прошлом году помогло ему приблизиться к Австралии и Катару, сократив их отрыв. США готовы обойти Катар и Австралию, поскольку в этом году они введут в эксплуатацию больше всего мощностей по сжижению газа. По данным Kpler, экспорт шести проектов СПГ в США увеличился в 1,5 раза до 70,43 млн тонн.
В целом тройка лидеров обеспечила 60% мирового экспорта СПГ.