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США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно, - Bloomberg

США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно, - Bloomberg

Адміністрація США буде готова забезпечувати країни Європи альтернативними постачаннями газу, якщо в цьому буде потреба.

Про це у вівторок, 25 січня, повідомляє Bloomberg, цитуючи слова неназваного представника американського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США забезпечать Європі альтернативні постачання газу, якщо це буде потрібно", - пише агентство.

Зокрема, для цього Вашингтон підтримує контакти з виробниками СПГ, розглядає можливості компаній, здатних організувати великі постачання газу. Bloomberg зазначає, що це робиться "на випадок перебоїв із російськими постачаннями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запаси російського газу в українських та європейських сховищах - на мінімумі, - "Газпром"

Представник адміністрації США також заявив, що Росії не варто використовувати галузь енергетики "як зброю", оскільки, на його думку, вона сама ж від цього постраждає.

Співрозмовник журналістів нагадав, що США продовжують роботу над санкціями проти РФ на випадок її нападу на Україну.

Також читайте: Єврокомісар з енергетики Сімсон про здорожчання газу в Європі: Причини геополітичні

газ (10483) Європа (1872) США (23303) Євросоюз (13625) Bloomberg (236)


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Топ коментарі
+7
Ну, звичайно. Якщо кацапи таке зроблять, то вони вже не зможуть відновити поставки в Європу - Європа знайде інші шляхи і не буде розглядати рашку, як потенційного партнера.
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25.01.2022 17:05
+6
Если Россия перекроет газ Европе, больше пострадает она сама.

РФ, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад.
Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, пишет The Economist - https://t.me/charter97_org/60321
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25.01.2022 16:58
+6
Переходьте вже на водень - закривайте цю богодєльню.
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25.01.2022 17:03
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Если Россия перекроет газ Европе, больше пострадает она сама.

РФ, в отличие от СССР, может себе позволить перекрыть все трубопроводы, по которым российский газ идет на Запад.
Если это произойдет, в краткосрочной перспективе Европа столкнется с трудностями, но в долгосрочной перспективе Россия пострадает сильнее, пишет The Economist - https://t.me/charter97_org/60321
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25.01.2022 16:58 Відповісти
кацапи знов продемонстрували що нездатні мислити стратегічно.. Більш того - зовсім нездатні мислити...
живуть по скрепам "нам все должни, куда они денутся"... угу.. з шантажом з нафтою у 2020 також так "думали".. до "трампушка, спасай, саудіти все виступающие стрючки поотривали.. угомони саудитов, на коленях просим!"(с)фуйло кремлевское
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25.01.2022 17:04 Відповісти
В итоге у РФ не будет выбора больше, как продавать в Китай по цене немного выше себестоимости, а Китай будет наращивать продажу СПГ с охеренной маржой той же Японии и ЮК. Переиграл
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25.01.2022 17:04 Відповісти
Ну, звичайно. Якщо кацапи таке зроблять, то вони вже не зможуть відновити поставки в Європу - Європа знайде інші шляхи і не буде розглядати рашку, як потенційного партнера.
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25.01.2022 17:05 Відповісти
Ну понятно что врядли кто-то будет вести бизнес с неадекватным непредсказуемым партнером
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25.01.2022 17:07 Відповісти
Переходьте вже на водень - закривайте цю богодєльню.
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25.01.2022 17:03 Відповісти
Расскажи где взять столько электричества, для его производства.
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25.01.2022 17:18 Відповісти
США молодцы, под прикрытием "мирового жандарма" они элементарно лоббируют свои экономические интересы, а насколько от этого улучшится или ухудшится жизнь в других странах - их волнует в десятую очередь.
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25.01.2022 17:10 Відповісти
Закон капитализма, а в этом они имеют толк.
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25.01.2022 17:13 Відповісти
Хєрово бути "нє жандармом", да коцап ???
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25.01.2022 17:20 Відповісти
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25.01.2022 20:43 Відповісти

Товарищ, будь бдителен, пиндосы шатают скрепы
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25.01.2022 17:13 Відповісти
К сожалению США производит СПГ как минимум вдвое меньше, чем Газпром поставляет в ЕС, но это пока.
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25.01.2022 17:14 Відповісти
У США с каждым годом падает спрос на газ, да и Катар к 2025 планирует удвоить добычу и откачку СПГ
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25.01.2022 17:20 Відповісти
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25.01.2022 17:31 Відповісти
Австралия по итогам 2021 года обогнала Катар и стала крупнейшим в мире поставщиком https://smotrim.ru/article/2530759 сжиженного природного газа (СПГ), подсчитала исследовательская компания Kpler.
Десять австралийских СПГ-кластеров отгрузили 80,23 млн тонн СПГ. Катар на втором месте - катарские заводы отгрузили 77,83 млн тонн СПГ.

США остались на третьем месте третий год подряд и занимают это место с 2019 года, когда обогнали Малайзию. Но увеличение экспорта СПГ из США в прошлом году помогло ему приблизиться к Австралии и Катару, сократив их отрыв. США готовы обойти Катар и Австралию, поскольку в этом году они введут в эксплуатацию больше всего мощностей по сжижению газа. По данным Kpler, экспорт шести проектов СПГ в США увеличился в 1,5 раза до 70,43 млн тонн.

В целом тройка лидеров обеспечила 60% мирового экспорта СПГ.
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25.01.2022 17:35 Відповісти
Ну тем более газа хватит. Тут нужно больше смотреть на возможности флота стран обеспечивать транспортировку нужных европе обьемов
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25.01.2022 17:44 Відповісти
Ну-ка, расскажи нам захватывающую историю, как у тебя в огороде таджики твой личный третий нефтеперерабатывающей завод достраивают, нищеброд ************.
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25.01.2022 17:25 Відповісти
Газ по тысяче долларов надолго если не навсегда. Золотое время для сжиженного газа.
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25.01.2022 17:31 Відповісти
Ой, якже не хотілося США поставляти Європі свій скраплений газ...а прийдеться. Так хотілося зберегти російський!. Яка сумна новина пля!...
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25.01.2022 17:34 Відповісти
Грамотное решение. Довести цену до максимума и начать поставки.
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25.01.2022 17:42 Відповісти
Сталін обісрався у Західному Берліні з вугіллям, а ...йло бажає з газом. У Європі. Так Сталін зрозумів, що потрапив у халепу, а цей чорт ще нічого не второпав. Сталін дав задній хід, а це ...йло включив останню передачу. Так можна й лоб розбити ..... ЯКЩО ....
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25.01.2022 18:09 Відповісти
Украина должна пригласить американские компании для добычи сланцев - тогда она будет не только обеспечена газом, но будет и экспортировать
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26.01.2022 02:10 Відповісти
 
 