МВД РФ планирует упростить процедуру предоставления убежища иностранцам в России
МВД РФ подготовило законопроект, которым предлагает упростить процедуру предоставления убежища в России иностранным гражданам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Значительные изменения претерпели как процедуры обращения за убежищем, так и процедуры предоставления убежища. Новела заключается в необходимости представления одного заявления о предоставлении убежища на территории РФ. В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления, как правило, будет решаться вопрос о предоставлении заявителю статуса беженца или предоставление ему временного убежища, что позволит значительно сократить срок определения правового положения обратившегося за защитой иностранного гражданина в общей сложности более чем на три месяца", - говорится в документе.
МВД предлагает сделать конфиденциальной информацию о предоставлении убежища в России.
Документом также предусматривается введение нового института "временной защиты" как одного из видов убежища. "Вводится новый институт - "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России", - говорится в документе.
Необходимость в подготовке законопроекта в МВД РФ объясняют кризисом в Украине.
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подделкипроделки.
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Мясо окопное нужно...)))