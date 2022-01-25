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МВД РФ планирует упростить процедуру предоставления убежища иностранцам в России

МВД РФ планирует упростить процедуру предоставления убежища иностранцам в России

МВД РФ подготовило законопроект, которым предлагает упростить процедуру предоставления убежища в России иностранным гражданам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Значительные изменения претерпели как процедуры обращения за убежищем, так и процедуры предоставления убежища. Новела заключается в необходимости представления одного заявления о предоставлении убежища на территории РФ. В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления, как правило, будет решаться вопрос о предоставлении заявителю статуса беженца или предоставление ему временного убежища, что позволит значительно сократить срок определения правового положения обратившегося за защитой иностранного гражданина в общей сложности более чем на три месяца", - говорится в документе.

МВД предлагает сделать конфиденциальной информацию о предоставлении убежища в России.

Документом также предусматривается введение нового института "временной защиты" как одного из видов убежища. "Вводится новый институт - "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России", - говорится в документе.

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Необходимость в подготовке законопроекта в МВД РФ объясняют кризисом в Украине.

беженцы (1650) россия (96038) приют (39)


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Топ комментарии
+20
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25.01.2022 17:33
+18
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25.01.2022 17:41
+15
Ага. Щас. Так и побежали украинцы на кацапские #беня. Лучше бы упростили у себя регистрацию мобильных крематориев. Понадобятся.
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25.01.2022 17:43
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25.01.2022 17:33 Ответить
разве что из Зимбабве и Венесуэлы на паРашу кто-то двинет.
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25.01.2022 17:36 Ответить
Да не, там хотябы тепло
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25.01.2022 17:37 Ответить
но жрать нечего, а паРаше сердобольные американце "ножки Буша" возят, в случае чего.
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25.01.2022 17:44 Ответить
Бери выше. Щас американцы с немцами каааак попрут в эвенкские e@еня.
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25.01.2022 19:15 Ответить
бабы не рожают?
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25.01.2022 17:38 Ответить
Они рожают китайские подделки проделки.
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25.01.2022 17:46 Ответить
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25.01.2022 17:41 Ответить
Так а для чего его искали?
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25.01.2022 17:44 Ответить
Для пыток и изнасилований.
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25.01.2022 17:47 Ответить
Гвинта на жопу.
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25.01.2022 18:38 Ответить
Ага. Щас. Так и побежали украинцы на кацапские #беня. Лучше бы упростили у себя регистрацию мобильных крематориев. Понадобятся.
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25.01.2022 17:43 Ответить
Как ни странно по статистике половина всех мигрантов именно из Украины. Это кажется абсурдом при ее нынешнем положении, но похоже весь бывший совок решил переехать в рашку, по крайней мере нелегально.
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25.01.2022 17:56 Ответить
Так кажется потому что украинцев регистрируют. Украинец нелегал нонсенс.
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25.01.2022 18:02 Ответить
ну и туда ватникам и дорога - россия пристанище террористов, сепаратистов, садистов, криминала, алкашей всех сортов и консистенций, нечести и швали! росиянин - за это скоро морду бить будут - на весь мир прославилась помойка своим дибилизмом , МИДом с говорящим конем, Машкой - немытая голова и туалетным ершиком... а также ссыкуном-недомерком-гопником....
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25.01.2022 18:10 Ответить
А неватники мигрируют в Европу. И кто останется в Украине, чиновники (пока достаточно не награбят), пенсионеры и пассивные диванные люди.
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25.01.2022 18:20 Ответить
Субъективное мнение,ни на что не влияющее.
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25.01.2022 18:22 Ответить
Тут была новость про какого-то парня который создал крутой стартап и переехал в Америку. Даже дочь Тимошенко уехала с семьей в Дубаи со своими миллионами.)
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25.01.2022 18:27 Ответить
Горе-то какое
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25.01.2022 18:29 Ответить
Это средний класс, который должен поддерживать спрос, развитие.
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25.01.2022 18:31 Ответить
а що то таке "дічь тімашонкі" то взагалі не показник, за крадене мамашою бабло нехай краще валить звідси.
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27.01.2022 07:56 Ответить
Патріоти.
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25.01.2022 18:40 Ответить
Патриот это обычно человек у которого в жизни ничего не получается, и ему остается только стать патриотом.
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25.01.2022 20:31 Ответить
Таджикам это расскажи
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25.01.2022 18:21 Ответить
Да конечно вань) Пол мацквабада выходцы из средней азии, да и те понемногу сваливают)
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25.01.2022 18:24 Ответить
Это грустно, но украинцев всегда узнаю в интернете по расистским комментариям.
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25.01.2022 18:29 Ответить
кацапа, ти тако аби перднути, всі у світі знають що гірших расистів і взагалі людиноненависників як кацапи не існує, тому відразу, як ти сказало, ідентифікують як вас, кацапів.
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27.01.2022 08:02 Ответить
Ну слава Богу, що совок шурує до Мавзолею
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25.01.2022 19:16 Ответить
Тупо організовують притулок для світових злочинців! Звичайно, щоб їх потім використовувати....
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25.01.2022 17:48 Ответить
Добра,брат лихой!) Дуракам запрещать нельзя, даже помочь и порадоваться...если бы они все выехали,думается, больше бы мына грабли не наступили... и не просрали свой шанс как в 94-ом((
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25.01.2022 18:08 Ответить
до вас навпаки на пенсію їдуть
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27.01.2022 08:04 Ответить
Ante Gotovina@antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69/status/1485872149302759425 9 ч



РБ відкрито погрожує Україні.
Клоун-Пашинян повідомив, що введе війська в Київ!!!
Кадиров заявив про напад.
Наше МЗС нічого не чує, не бачить та мовчить.
ЗЕленський відкриває півмоста з дибільною посмішкою, а Мендель заявила, що усі СН мають валізки для втечі за кордон.
Це πЗДЦ!!!
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25.01.2022 19:03 Ответить
"усі СН мають валізки для втечі за кордон." - а что, кто-то в этом сомневался? Кстати, раз уж про нее вспомнили (где-то прочитал, понравилось) - ослаблять, это не Мендель, это просто глагол.
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26.01.2022 00:51 Ответить
Та это все понятно что быстро предоставляется и т.д. Вот только одно непонятно - какой идиот и для чего в вашу гавняную рашку бежать будет? Для того чтобы сгнить где-нибудь в Чите или в Магадане или сдохнуть под забором от боярышника в деревне кукуево? А городости то сколько? Гордитесь за что идиоты - за безумца и упырякуйла или за какого нибудь еврея Ротенберга с ралдугиным, или за Миллера с сечиным, или может быть за Жириновского с идиотом валуевым???
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25.01.2022 17:52 Ответить
Ога, спешат в Йокутию и челябинск.
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25.01.2022 17:55 Ответить
Побажання ваті "чємодан-вокзал-расєя" тепер втілити буде значно простіше
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25.01.2022 17:57 Ответить
Канализация. Фекалии со всего мира соберутся в одном месте из идеологических соображений,но работать никто никогда не будет- рукожопые к рукожопым. Заводы по производству ,, боярышника,, будут работать в три смены как и похоронные бюро. Будет страна( уже есть) с усиленной самоутилизацией.
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25.01.2022 18:10 Ответить
перевожу: "если вдруг какой-то малорос надумает сдать Харьков, то для него уже подготовлена халупа в ростове"
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25.01.2022 18:16 Ответить
З бамагой з відтиском копита, шо він малорос.
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25.01.2022 19:21 Ответить
Ваньки сами не хотят жить в тех ******. С радостью на войну пруться. Им раздолбанное ОРДЛО за милую душу. Уж лучше в окоп чем в те епучие джунгли, которые начинаются уже в 100 км от мкада, в среднюю полосу и вовсе лучше не соваться.
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25.01.2022 18:21 Ответить
таджики, киргизы, туркмены на старт, внимание, марш!
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25.01.2022 18:26 Ответить
Вот куда нужно было беженцам из Сирии ехать! В самую лучшую страну!😂😂
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25.01.2022 18:26 Ответить
хохлы побегут, але українці боронять нашу Україну.
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25.01.2022 18:28 Ответить
А скільки боягузів коментує , це страшно .
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25.01.2022 18:43 Ответить
Поторопитесь! Скоро слуги урода в полном составе, все правительство, некоторые судьи и прокуроры.... и другие прихвостни Земразины во влаве с ним ломанутся к вам на *********.
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25.01.2022 18:45 Ответить
Ага щазз. Зря что ли Баканов с Зе квартиры в Лондоне покупали с деньги в оффшоры выводили.
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25.01.2022 19:21 Ответить
Так они с Запада прямой наводкой в наши тюрьмы направятся. Если, конечно, успеют туда свалить.
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25.01.2022 19:24 Ответить
Тут же ще питання в "рускогаварящєй чєлюсті",яка більше ніякими "язикамі нє владєєт".Куди їм діватись? Тільки в мордор до родичів!
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25.01.2022 18:46 Ответить
Свох дебилов не хватает.
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25.01.2022 18:47 Ответить
На фронт пошлють?? Через військову "камандіровочку" - притулок... в окопах
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25.01.2022 18:47 Ответить
повышать IQ населения жителями Дамбаса))
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25.01.2022 18:50 Ответить
Ну это понятно...
Мясо окопное нужно...)))
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25.01.2022 18:57 Ответить
хм... уроженцев средней азии будут делать чистокровными руцкими?) ну и бог с ним, хотят пусть делают, нам то что до их борьбы за статистику по демографии?
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25.01.2022 19:13 Ответить
може чемодани їм купити?
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25.01.2022 19:20 Ответить
Хай налегке валят. Их манатки сожжём.
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25.01.2022 19:26 Ответить
нахіба нам ця інфа?
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26.01.2022 02:17 Ответить
 
 