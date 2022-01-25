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МВС РФ планує спростити процедуру надання притулку іноземцям в Росії

МВС РФ планує спростити процедуру надання притулку іноземцям в Росії

МВС РФ підготувало законопроєкт, яким пропонує спростити процедуру надання притулку в Росії іноземним громадянам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Значні зміни зазнала як процедури звернення за притулком, так і процедури надання притулку. Новела полягає в необхідності подання однієї заяви про надання притулку на території РФ. У рамках єдиної процедури розгляду такої заяви, як правило, вирішуватиметься питання про надання заявнику статусу біженця або про надання йому тимчасового притулку, що дозволить значно скоротити термін визначення правового становища іноземного громадянина, який звернувся за захистом, загалом більш як на три місяці", - йдеться у документі.

МВС пропонує зробити конфіденційною інформацію щодо надання притулку в Росії.

Документом також передбачається запровадження нового інституту "тимчасового захисту" як одного із видів притулку. "Вводиться новий інститут - "тимчасовий захист" як один із видів притулку, під яким розуміється екстрений попередній засіб забезпечення безпеки іноземних громадян, які масово прибули на територію Росії", - йдеться в документі.

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Необхідність у підготовці законопроєкту в МВС РФ пояснюють кризою в Україні.

Автор: 

біженці (1887) росія (65829) притулок (53)


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Топ коментарі
+20
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25.01.2022 17:33
+18
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25.01.2022 17:41
+15
Ага. Щас. Так и побежали украинцы на кацапские #беня. Лучше бы упростили у себя регистрацию мобильных крематориев. Понадобятся.
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25.01.2022 17:43
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25.01.2022 17:33 Відповісти
разве что из Зимбабве и Венесуэлы на паРашу кто-то двинет.
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25.01.2022 17:36 Відповісти
Да не, там хотябы тепло
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25.01.2022 17:37 Відповісти
но жрать нечего, а паРаше сердобольные американце "ножки Буша" возят, в случае чего.
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25.01.2022 17:44 Відповісти
Бери выше. Щас американцы с немцами каааак попрут в эвенкские e@еня.
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25.01.2022 19:15 Відповісти
бабы не рожают?
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25.01.2022 17:38 Відповісти
Они рожают китайские подделки проделки.
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25.01.2022 17:46 Відповісти
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25.01.2022 17:41 Відповісти
Так а для чего его искали?
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25.01.2022 17:44 Відповісти
Для пыток и изнасилований.
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25.01.2022 17:47 Відповісти
Гвинта на жопу.
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25.01.2022 18:38 Відповісти
Ага. Щас. Так и побежали украинцы на кацапские #беня. Лучше бы упростили у себя регистрацию мобильных крематориев. Понадобятся.
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25.01.2022 17:43 Відповісти
Как ни странно по статистике половина всех мигрантов именно из Украины. Это кажется абсурдом при ее нынешнем положении, но похоже весь бывший совок решил переехать в рашку, по крайней мере нелегально.
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25.01.2022 17:56 Відповісти
Так кажется потому что украинцев регистрируют. Украинец нелегал нонсенс.
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25.01.2022 18:02 Відповісти
ну и туда ватникам и дорога - россия пристанище террористов, сепаратистов, садистов, криминала, алкашей всех сортов и консистенций, нечести и швали! росиянин - за это скоро морду бить будут - на весь мир прославилась помойка своим дибилизмом , МИДом с говорящим конем, Машкой - немытая голова и туалетным ершиком... а также ссыкуном-недомерком-гопником....
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25.01.2022 18:10 Відповісти
А неватники мигрируют в Европу. И кто останется в Украине, чиновники (пока достаточно не награбят), пенсионеры и пассивные диванные люди.
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25.01.2022 18:20 Відповісти
Субъективное мнение,ни на что не влияющее.
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25.01.2022 18:22 Відповісти
Тут была новость про какого-то парня который создал крутой стартап и переехал в Америку. Даже дочь Тимошенко уехала с семьей в Дубаи со своими миллионами.)
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25.01.2022 18:27 Відповісти
Горе-то какое
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25.01.2022 18:29 Відповісти
Это средний класс, который должен поддерживать спрос, развитие.
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25.01.2022 18:31 Відповісти
а що то таке "дічь тімашонкі" то взагалі не показник, за крадене мамашою бабло нехай краще валить звідси.
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27.01.2022 07:56 Відповісти
Патріоти.
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25.01.2022 18:40 Відповісти
Патриот это обычно человек у которого в жизни ничего не получается, и ему остается только стать патриотом.
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25.01.2022 20:31 Відповісти
Таджикам это расскажи
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25.01.2022 18:21 Відповісти
Да конечно вань) Пол мацквабада выходцы из средней азии, да и те понемногу сваливают)
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25.01.2022 18:24 Відповісти
Это грустно, но украинцев всегда узнаю в интернете по расистским комментариям.
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25.01.2022 18:29 Відповісти
кацапа, ти тако аби перднути, всі у світі знають що гірших расистів і взагалі людиноненависників як кацапи не існує, тому відразу, як ти сказало, ідентифікують як вас, кацапів.
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27.01.2022 08:02 Відповісти
Ну слава Богу, що совок шурує до Мавзолею
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25.01.2022 19:16 Відповісти
Тупо організовують притулок для світових злочинців! Звичайно, щоб їх потім використовувати....
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25.01.2022 17:48 Відповісти
Добра,брат лихой!) Дуракам запрещать нельзя, даже помочь и порадоваться...если бы они все выехали,думается, больше бы мына грабли не наступили... и не просрали свой шанс как в 94-ом((
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25.01.2022 18:08 Відповісти
до вас навпаки на пенсію їдуть
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27.01.2022 08:04 Відповісти
Ante Gotovina@antegotovina69

https://twitter.com/antegotovina69/status/1485872149302759425 9 ч



РБ відкрито погрожує Україні.
Клоун-Пашинян повідомив, що введе війська в Київ!!!
Кадиров заявив про напад.
Наше МЗС нічого не чує, не бачить та мовчить.
ЗЕленський відкриває півмоста з дибільною посмішкою, а Мендель заявила, що усі СН мають валізки для втечі за кордон.
Це πЗДЦ!!!
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25.01.2022 19:03 Відповісти
"усі СН мають валізки для втечі за кордон." - а что, кто-то в этом сомневался? Кстати, раз уж про нее вспомнили (где-то прочитал, понравилось) - ослаблять, это не Мендель, это просто глагол.
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26.01.2022 00:51 Відповісти
Та это все понятно что быстро предоставляется и т.д. Вот только одно непонятно - какой идиот и для чего в вашу гавняную рашку бежать будет? Для того чтобы сгнить где-нибудь в Чите или в Магадане или сдохнуть под забором от боярышника в деревне кукуево? А городости то сколько? Гордитесь за что идиоты - за безумца и упырякуйла или за какого нибудь еврея Ротенберга с ралдугиным, или за Миллера с сечиным, или может быть за Жириновского с идиотом валуевым???
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25.01.2022 17:52 Відповісти
Ога, спешат в Йокутию и челябинск.
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25.01.2022 17:55 Відповісти
Побажання ваті "чємодан-вокзал-расєя" тепер втілити буде значно простіше
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25.01.2022 17:57 Відповісти
Канализация. Фекалии со всего мира соберутся в одном месте из идеологических соображений,но работать никто никогда не будет- рукожопые к рукожопым. Заводы по производству ,, боярышника,, будут работать в три смены как и похоронные бюро. Будет страна( уже есть) с усиленной самоутилизацией.
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25.01.2022 18:10 Відповісти
перевожу: "если вдруг какой-то малорос надумает сдать Харьков, то для него уже подготовлена халупа в ростове"
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25.01.2022 18:16 Відповісти
З бамагой з відтиском копита, шо він малорос.
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25.01.2022 19:21 Відповісти
Ваньки сами не хотят жить в тех ******. С радостью на войну пруться. Им раздолбанное ОРДЛО за милую душу. Уж лучше в окоп чем в те епучие джунгли, которые начинаются уже в 100 км от мкада, в среднюю полосу и вовсе лучше не соваться.
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25.01.2022 18:21 Відповісти
таджики, киргизы, туркмены на старт, внимание, марш!
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25.01.2022 18:26 Відповісти
Вот куда нужно было беженцам из Сирии ехать! В самую лучшую страну!😂😂
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25.01.2022 18:26 Відповісти
хохлы побегут, але українці боронять нашу Україну.
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25.01.2022 18:28 Відповісти
А скільки боягузів коментує , це страшно .
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25.01.2022 18:43 Відповісти
Поторопитесь! Скоро слуги урода в полном составе, все правительство, некоторые судьи и прокуроры.... и другие прихвостни Земразины во влаве с ним ломанутся к вам на *********.
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25.01.2022 18:45 Відповісти
Ага щазз. Зря что ли Баканов с Зе квартиры в Лондоне покупали с деньги в оффшоры выводили.
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25.01.2022 19:21 Відповісти
Так они с Запада прямой наводкой в наши тюрьмы направятся. Если, конечно, успеют туда свалить.
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25.01.2022 19:24 Відповісти
Тут же ще питання в "рускогаварящєй чєлюсті",яка більше ніякими "язикамі нє владєєт".Куди їм діватись? Тільки в мордор до родичів!
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25.01.2022 18:46 Відповісти
Свох дебилов не хватает.
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25.01.2022 18:47 Відповісти
На фронт пошлють?? Через військову "камандіровочку" - притулок... в окопах
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25.01.2022 18:47 Відповісти
повышать IQ населения жителями Дамбаса))
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25.01.2022 18:50 Відповісти
Ну это понятно...
Мясо окопное нужно...)))
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25.01.2022 18:57 Відповісти
хм... уроженцев средней азии будут делать чистокровными руцкими?) ну и бог с ним, хотят пусть делают, нам то что до их борьбы за статистику по демографии?
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25.01.2022 19:13 Відповісти
може чемодани їм купити?
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25.01.2022 19:20 Відповісти
Хай налегке валят. Их манатки сожжём.
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25.01.2022 19:26 Відповісти
нахіба нам ця інфа?
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26.01.2022 02:17 Відповісти
 
 