МВС РФ планує спростити процедуру надання притулку іноземцям в Росії

МВС РФ підготувало законопроєкт, яким пропонує спростити процедуру надання притулку в Росії іноземним громадянам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Значні зміни зазнала як процедури звернення за притулком, так і процедури надання притулку. Новела полягає в необхідності подання однієї заяви про надання притулку на території РФ. У рамках єдиної процедури розгляду такої заяви, як правило, вирішуватиметься питання про надання заявнику статусу біженця або про надання йому тимчасового притулку, що дозволить значно скоротити термін визначення правового становища іноземного громадянина, який звернувся за захистом, загалом більш як на три місяці", - йдеться у документі.

МВС пропонує зробити конфіденційною інформацію щодо надання притулку в Росії.

Документом також передбачається запровадження нового інституту "тимчасового захисту" як одного із видів притулку. "Вводиться новий інститут - "тимчасовий захист" як один із видів притулку, під яким розуміється екстрений попередній засіб забезпечення безпеки іноземних громадян, які масово прибули на територію Росії", - йдеться в документі.

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Необхідність у підготовці законопроєкту в МВС РФ пояснюють кризою в Україні.