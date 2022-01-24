Загроза збройного наступу України на Донбас зараз дуже висока, - Пєсков

У Кремлі заявили про начебто підготовку Києва до наступальних дій на окуповані території Донбасу.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Загроза є і зараз вона дуже висока. Вона вища, ніж раніше", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що про підготовку до наступальних дій Києва свідчить начебто концентрація збройних сил України на кордоні із окупованими територіями Донбасу.

"І, справді, кожна окрема взята одиниця зброї, чи то оборонна чи наступальна, зайвий раз надихає гарячі голови в Києві для початку цієї операції. Нас це не може не турбувати, ми про це говоримо давно".

"І ми в даному випадку, звичайно, хотіли б, щоб у своїх численних заявах країни НАТО все-таки щоразу закликали Київ навіть не думати про можливості силового врегулювання конфлікту в Україні", - сказав Пєсков.

Водночас, він відмовився коментувати повідомлення, згідно з якими Росія має намір створити в Україні "маріонетковий уряд".

"Ні, не буде (коментаря). Це до тієї самої істерики, прикрашеної фейками", - сказав Пєсков.

