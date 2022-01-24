УКР
38 924 137

Загроза збройного наступу України на Донбас зараз дуже висока, - Пєсков

Загроза збройного наступу України на Донбас зараз дуже висока, - Пєсков

У Кремлі заявили про начебто підготовку Києва до наступальних дій на окуповані території Донбасу.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс. 

"Загроза є і зараз вона дуже висока. Вона вища, ніж раніше", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що про підготовку до наступальних дій Києва свідчить начебто концентрація збройних сил України на кордоні із окупованими територіями Донбасу.

"І, справді, кожна окрема взята одиниця зброї, чи то оборонна чи наступальна, зайвий раз надихає гарячі голови в Києві для початку цієї операції. Нас це не може не турбувати, ми про це говоримо давно".

"І ми в даному випадку, звичайно, хотіли б, щоб у своїх численних заявах країни НАТО все-таки щоразу закликали Київ навіть не думати про можливості силового врегулювання конфлікту в Україні", - сказав Пєсков.

Водночас, він відмовився коментувати повідомлення, згідно з якими Росія має намір створити в Україні "маріонетковий уряд".

"Ні, не буде (коментаря). Це до тієї самої істерики, прикрашеної фейками", - сказав Пєсков.

+47
Может быть Зеленскому пора сделать заявление? Мол, так и так, мой глава офиса президента господин Ермак, держит связь с русскими, каждый день, ежедневно передает им результаты совещаний в кабинете президента Украины и в РНБО, отчеты министра обороны и докладные СВР. Так вот, будучи на связи, господин Ермак категорически заявляет, что никакого вторжения РФ в Украину не будет. И типа не нагнетайте панику
24.01.2022 14:27 Відповісти
+29
эй кацапы, вам же 8 лет вгружали, что:
- украинская армия разбежалась
- оставшаяся украинская армия - это алкаши
- Украина сидит без света, газ, денег
а тут на те: "концентрация вооруженных сил Украины угрожает свободному нариду бамбасса"
24.01.2022 14:32 Відповісти
+21
Циничная, лживая мразь!!!
24.01.2022 14:40 Відповісти
Та то ти, чмо вусате ватоголове, переплутав. Це твою навку по всіх отворах пялять, а не ВСУ на бимбас збирається.
24.01.2022 14:56 Відповісти
Вообще ахерели мрази козлорылые …
Это УКРАИНСКИЕ территории, куда хотим , туда и заходим !
Вы твари каким боком , чтоб что-то указывать ?
Вас же там нет !
24.01.2022 14:58 Відповісти
кацапы должны понять
что полномасштабным вторжением
они сами спровоцируют
не новый захват, а толчок для
скорейшего
освобождение ВСУ и добровольцами - захваченных
у государства Украины конституционных земель !
24.01.2022 15:00 Відповісти
Звільнення Землі,відсебе
24.01.2022 15:46 Відповісти
Як зараз бачу..

24.01.2022 15:00 Відповісти
Саме так сталінський режим напав на Фінляндію в 1939, подавалось ніби фіни хотіли напасти але добре получив по зубах і припинив авантюру ,те саме рашиська расея все хоче перевернути з ніг на голву ,але вам ніхто не вірить ,жаль що в нас немає Верховного Головнокомандувача який би мав би відповісти на цю провокацію.
24.01.2022 15:06 Відповісти
Ага, Куріли -Японії,не хочеш?

24.01.2022 15:11 Відповісти
Россия: ******! Да что ж они творят!
ЗСУ (розгружають літаки з NLAW): Нє крічі, ми інструкцію читаємо.
Россия: Шо вы там читаете, вы ж тупые неграмотные селюки!
ЗСУ: «… remove before shoot to russians…» Тю, так тут все понятно. Пацани, старшина сказав відстріляні труби не вибрасувать, з них можна приціла зняти.

Россия: Тогда мы в феврале проведем наступл… большие совместные российско-белорусские маневры «Союзная решимость - 2022».
Українці: Неймінг у вас, чесно кажучи, пи..дець.
Українські ЗМІ: Ааааа вони будуть наступати у лютому!
Российские войска, стоящие на границе: Ээээ… а можно было начать наступать ДО того, как им привезли NLAW?
Минобороны РФ (*отправляет в Беларусь свои Су-35С): Не ссать, у нас превосходство в воздухе!
Литва, Латвия и Эстония (пакуют «Стингеры» для отправки в Украину): Нееет, можно сцаааать.
Россия: ******!!!
Українці: Та шо ти волаєш постійно? Дядя Джо, чо оні орут?
США: * отправляет в Украину 90 тонн летального вооружения.
Українці: А. Поняв.
Россия (отправляет в Черное море корабли Северного флота): У нас традиционно сильна морская компонента!
Українці: Ага. «Адміралу Кузнєцову» прівєт. Шо там корвєт, вже догорів?
Испания и Канада: * отправляют свои боевые корабли в Черное море.
ЗСУ (наблюдает корабли ВМФ РФ): О, *******, нарешті бойові випробування «Нєптуна»! Пацани, старшина просив не заїбашить союзників. Нє, він серьозно. Діаспора не пойме.
Россия: Это международное нарушение ранее достигнутых договоренностей! Германия, ты нахрена дозаправляешь американские транспортники?
Германия: Дер бабки. Они платить в долларах!
Россия: Так у вас же евро!
Українці: Поки що. З такою позицією скоро будуть рублі, бггг.
Немецкий командующий ВМС: Путина нужно уважать, про Крым есть забыть, Украину в НАТО не принимать!
Россия: Дддддда! Ну наконец-то!
Українці: Ї@ать!
США: Uvereni, сhto dollari bol`she ne nuzhni? Tochno hotite rubli?
Германия (увольняет командующего ВМС): Извиннните.
Россия: *******!
Українці: Як палає, як палає! Дивилися б і дивилися!
Япония: В случае открытой агрессии в сторону Украины - будет быстрый ответ Японии.
ЗСУ: Подякували. Можете тоже шось прислать. Старшина просив справжній самурайським меч.
Россия: Вот ***! Вы то тут причем?
Япония (коротко): Старшина хочет меч.
Разведка Британии: В случае захвата Украины наместником Юго-Западного Федерального округа Россия назначит Евгения Мураева.
Українці: Ї@ать!
Мураев (собирает вещи): ******! Долбанные МИ-6!
МІ-6: Бонд. Джеймс Бонд.
Россия: Поставка вооружения в Украину крайне негативно…
США: Ok.
Россия: @лять.
ЗСУ: Подякували. Старшина просив ще «Джавелінів».
США: Kuda vi deli prediduschie?
ЗСУ (коротко): Ничка.
США: Sv`atoe delo. I escho skoro privezem vertol`oti Mi-17.
Россия: *******аа…
https://ukraine.d3.ru/kreativ-vid-martina-bresta-2247112/
24.01.2022 15:21 Відповісти
Отличный слог
24.01.2022 17:25 Відповісти
Донбасс - это территория Украины, а не россии. У тебя что, по географии в школе была двойка?
Когда вы и путин проводили в Чечне две войны, применяли ракеты, стратегические бомбандировщики, запрещенные вакуумные бомбы, когда Грозный был стерт с лица земли,
погибших гражданских было сотни тысяч человек, то это вас не беспокоило. Считали нормой.
Призыв у пуйла был - "мочить чеченцев в сортире".
А теперь суете нос в дела другого государства, при этом заявляя, что вы не сторона конфликта.
Лицемеры!!!
24.01.2022 15:22 Відповісти
Писькин, ну вот скажи какое вам дело до урегулирования конфликта внутри нашей страны? Ты вообще всегда говорил что это внутренняя ситуация и ни рашка ни её ВС ни имеют к этому никакого отношения. Это вы готовитесь через бамбас в Украину зайти? Опять суриковский проект новоотсосии? Ну давайте попробуйте! Такой тишины и благодати как в Крыму больше не будет
24.01.2022 15:24 Відповісти
Это Письков ещё не знает, что добробаты собираются десантироваться на "Донбасс Арене", используя американские вертолёты из Афгана, а морпехи начнут атаку с речки Кальмиус, с воздуха их будет поддерживать Бритиш авиация на "Eurofighter Typhoon", а турецкие беспилотники начнут утюжить кацапский металлолом !
При этом нашим приказано кацапов живыми не брать, языки вырезать, глаза выколоть, головы отправить гуманитарным конвоем под эгидой ОБСЕ.......
Ну, там еще можно использовать напалм, монтажную пену и стекломой в качестве обезбаливающего !
24.01.2022 15:28 Відповісти
піськов може не переживати, бо зекоманда весь минулий рік ефективно розвалювала українську армію, тому проводити деокупацію буде складно, а коли підключаться прямо ще й москалі (як в 2014-ому), то практично неможливо
24.01.2022 15:45 Відповісти
Есть большая угроза наступления российских войск на Воронеж.
24.01.2022 15:47 Відповісти
ось вам і казус беллі.

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 7 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 ОТКРЫТЬ В

🇷🇺📍🇺🇦Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР: данное решение, по их мнению, создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты самопровозглашенных республик от внешних угроз. Поддержку инициативе уже выразили партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР. Признание ДНР и ЛНР - последний, и, такой же нерабочий вариант ультиматума со стороны Кремля. На фоне дипломатического провала КПРФ сыграла свою системную роли и выступила инструментом для снятия ответственности за инициативу с Кремля. Не исключено, что КПРФ также могла сыграть на опережение, попытавшись возглавить безальтернативную повестку. В любом из исходов ультиматума Москвы признание ДНР и ЛНР создаст значительно больше проблем и принесет еще больше убытков, чем в условиях сохранения статуса-кво и замораживания ситуации. Безрезультатный диалог между Россией и Западом уже ухудшен и не имеет шансов перерасти в компромисс. В условиях усиливающегося кризиса это может стать фатальной ошибкой.
24.01.2022 16:08 Відповісти
Писькоф, иди на х@й...
24.01.2022 16:10 Відповісти
Мразь залезь накуй откуда вылез.....
24.01.2022 16:38 Відповісти
Оно вылезло не оттуда откуда все нормальные люди, а из того места что рядом.)) Поэтому и смердит всю жизнь.
24.01.2022 18:10 Відповісти
Їх московитів немає хвилювати що робитиме Україна на своїй території!!! Лізуть мерзоти брехливі усюди!!!
24.01.2022 16:47 Відповісти
Країни з "Будапешстського меморандому" крім тієї,що порушує кордони нашої держави,самі перші починають тікати.Гаранти великі.
24.01.2022 17:02 Відповісти
кремлядский *****, так и 2014 Украина напала на парашу, а не наоборот, правда?Где это наш красноречивый осел оманский, где Кулеба с ответом на парашенские, провокационные вбросы.
24.01.2022 17:08 Відповісти
сша, англія,японія, австралія. вся европа, весь світ----- ймовірність нападу рф на Україну дуже велика
росія------ ймовірність нападу України на донбас дуже велика.
президент України---- не робіть паніки, жарте шашлики
охо з них обдовбаний янелох??????????????????
24.01.2022 17:15 Відповісти
мрозь с трипером мозга,
24.01.2022 17:26 Відповісти
А что , Донбасс это уже не Украина? Если Россия может свои войска на своей территории располагать где угодно , то почему Украина на своей территории должна спрашивать разрешения у России?
24.01.2022 17:58 Відповісти
А это уже будет агрессия! Ты что не сечешь? Украина концентрирует свои войска на границе с РФ. Пора созывать Свет безопасности ООН
24.01.2022 18:24 Відповісти
Очень похоже на то, что в кремль и в оп *********** Украины поставки дури с одной лабы.
24.01.2022 18:26 Відповісти
Любое вооруженное нападение РФ на Украину вне Лугандона будет воспринято всем мировым сообществом, как вероломное, вооруженное нападение РФ на независимую, суверенную страну, члена ООН, какие бы провокации перед нападением РФ не совершала, какие бы доказательства не приводила.Тогда для РФ путь назад будет отрезан и они станут агрессором уже для всего мирового сообщества.
24.01.2022 18:28 Відповісти
Явка з повинною? По ходу, можуть з Донбасу почати нову агресію.
24.01.2022 18:35 Відповісти
Німеччину передусім сприймають як державу, що:

- забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;

- блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;

- блокує просування України до членства в НАТО;

- побудувала "Північний потік-2", розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.

Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців.

Фактично, Німеччина стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/24/7132975/
24.01.2022 18:42 Відповісти
24.01.2022 18:43 Відповісти
Який реальний а не казковий "звіздобол"!
24.01.2022 19:07 Відповісти
Рашка збирається захищати Україну від нападу України
24.01.2022 19:17 Відповісти
Піськов, а чи не твої слова "переміщаємо війська всередині країни, як хочемо"?
24.01.2022 19:19 Відповісти
на кожну інсенуацію москалів необхідно звертатись у ООН з спростуванням. Кім того треба звернутись із заявою в ООН щодо розміщення військ з наступальним озброєнням у безпосередній близкості біля кордону України. А також заведення військ у Білорусію на тривалий термін 6 місяців після закінчення маневрів і розміщення їх біля кордону України на території Біорусії що є загрозою нападу з території РФії.
24.01.2022 20:03 Відповісти
Те ООН як "Спортлото" з пісні Висоцького - туди тільки психам звертатись.
24.01.2022 20:18 Відповісти
Кацапи, ви вже визнали ті ЛДНР? Ні? І вас же там нема? Тоді у чому проблема? Україна має усі підстави звільнити свої території, захоплені сепаратистами. Яким боком ви до цього?
24.01.2022 20:16 Відповісти
Будемо смажити бурятів...


24.01.2022 20:19 Відповісти
