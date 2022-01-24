Загроза збройного наступу України на Донбас зараз дуже висока, - Пєсков
У Кремлі заявили про начебто підготовку Києва до наступальних дій на окуповані території Донбасу.
Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Загроза є і зараз вона дуже висока. Вона вища, ніж раніше", - сказав Пєсков.
Він також зазначив, що про підготовку до наступальних дій Києва свідчить начебто концентрація збройних сил України на кордоні із окупованими територіями Донбасу.
"І, справді, кожна окрема взята одиниця зброї, чи то оборонна чи наступальна, зайвий раз надихає гарячі голови в Києві для початку цієї операції. Нас це не може не турбувати, ми про це говоримо давно".
"І ми в даному випадку, звичайно, хотіли б, щоб у своїх численних заявах країни НАТО все-таки щоразу закликали Київ навіть не думати про можливості силового врегулювання конфлікту в Україні", - сказав Пєсков.
Водночас, він відмовився коментувати повідомлення, згідно з якими Росія має намір створити в Україні "маріонетковий уряд".
"Ні, не буде (коментаря). Це до тієї самої істерики, прикрашеної фейками", - сказав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это УКРАИНСКИЕ территории, куда хотим , туда и заходим !
Вы твари каким боком , чтоб что-то указывать ?
Вас же там нет !
что полномасштабным вторжением
они сами спровоцируют
не новый захват, а толчок для
скорейшего
освобождение ВСУ и добровольцами - захваченных
у государства Украины конституционных земель !
ЗСУ (розгружають літаки з NLAW): Нє крічі, ми інструкцію читаємо.
Россия: Шо вы там читаете, вы ж тупые неграмотные селюки!
ЗСУ: «… remove before shoot to russians…» Тю, так тут все понятно. Пацани, старшина сказав відстріляні труби не вибрасувать, з них можна приціла зняти.
Россия: Тогда мы в феврале проведем наступл… большие совместные российско-белорусские маневры «Союзная решимость - 2022».
Українці: Неймінг у вас, чесно кажучи, пи..дець.
Українські ЗМІ: Ааааа вони будуть наступати у лютому!
Российские войска, стоящие на границе: Ээээ… а можно было начать наступать ДО того, как им привезли NLAW?
Минобороны РФ (*отправляет в Беларусь свои Су-35С): Не ссать, у нас превосходство в воздухе!
Литва, Латвия и Эстония (пакуют «Стингеры» для отправки в Украину): Нееет, можно сцаааать.
Россия: ******!!!
Українці: Та шо ти волаєш постійно? Дядя Джо, чо оні орут?
США: * отправляет в Украину 90 тонн летального вооружения.
Українці: А. Поняв.
Россия (отправляет в Черное море корабли Северного флота): У нас традиционно сильна морская компонента!
Українці: Ага. «Адміралу Кузнєцову» прівєт. Шо там корвєт, вже догорів?
Испания и Канада: * отправляют свои боевые корабли в Черное море.
ЗСУ (наблюдает корабли ВМФ РФ): О, *******, нарешті бойові випробування «Нєптуна»! Пацани, старшина просив не заїбашить союзників. Нє, він серьозно. Діаспора не пойме.
Россия: Это международное нарушение ранее достигнутых договоренностей! Германия, ты нахрена дозаправляешь американские транспортники?
Германия: Дер бабки. Они платить в долларах!
Россия: Так у вас же евро!
Українці: Поки що. З такою позицією скоро будуть рублі, бггг.
Немецкий командующий ВМС: Путина нужно уважать, про Крым есть забыть, Украину в НАТО не принимать!
Россия: Дддддда! Ну наконец-то!
Українці: Ї@ать!
США: Uvereni, сhto dollari bol`she ne nuzhni? Tochno hotite rubli?
Германия (увольняет командующего ВМС): Извиннните.
Россия: *******!
Українці: Як палає, як палає! Дивилися б і дивилися!
Япония: В случае открытой агрессии в сторону Украины - будет быстрый ответ Японии.
ЗСУ: Подякували. Можете тоже шось прислать. Старшина просив справжній самурайським меч.
Россия: Вот ***! Вы то тут причем?
Япония (коротко): Старшина хочет меч.
Разведка Британии: В случае захвата Украины наместником Юго-Западного Федерального округа Россия назначит Евгения Мураева.
Українці: Ї@ать!
Мураев (собирает вещи): ******! Долбанные МИ-6!
МІ-6: Бонд. Джеймс Бонд.
Россия: Поставка вооружения в Украину крайне негативно…
США: Ok.
Россия: @лять.
ЗСУ: Подякували. Старшина просив ще «Джавелінів».
США: Kuda vi deli prediduschie?
ЗСУ (коротко): Ничка.
США: Sv`atoe delo. I escho skoro privezem vertol`oti Mi-17.
Россия: *******аа…
https://ukraine.d3.ru/kreativ-vid-martina-bresta-2247112/
Когда вы и путин проводили в Чечне две войны, применяли ракеты, стратегические бомбандировщики, запрещенные вакуумные бомбы, когда Грозный был стерт с лица земли,
погибших гражданских было сотни тысяч человек, то это вас не беспокоило. Считали нормой.
Призыв у пуйла был - "мочить чеченцев в сортире".
А теперь суете нос в дела другого государства, при этом заявляя, что вы не сторона конфликта.
Лицемеры!!!
При этом нашим приказано кацапов живыми не брать, языки вырезать, глаза выколоть, головы отправить гуманитарным конвоем под эгидой ОБСЕ.......
Ну, там еще можно использовать напалм, монтажную пену и стекломой в качестве обезбаливающего !
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 7 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 ОТКРЫТЬ В
🇷🇺📍🇺🇦Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР: данное решение, по их мнению, создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты самопровозглашенных республик от внешних угроз. Поддержку инициативе уже выразили партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР. Признание ДНР и ЛНР - последний, и, такой же нерабочий вариант ультиматума со стороны Кремля. На фоне дипломатического провала КПРФ сыграла свою системную роли и выступила инструментом для снятия ответственности за инициативу с Кремля. Не исключено, что КПРФ также могла сыграть на опережение, попытавшись возглавить безальтернативную повестку. В любом из исходов ультиматума Москвы признание ДНР и ЛНР создаст значительно больше проблем и принесет еще больше убытков, чем в условиях сохранения статуса-кво и замораживания ситуации. Безрезультатный диалог между Россией и Западом уже ухудшен и не имеет шансов перерасти в компромисс. В условиях усиливающегося кризиса это может стать фатальной ошибкой.
росія------ ймовірність нападу України на донбас дуже велика.
президент України---- не робіть паніки, жарте шашлики
охо з них обдовбаний янелох??????????????????
- забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;
- блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;
- блокує просування України до членства в НАТО;
- побудувала "Північний потік-2", розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.
Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців.
Фактично, Німеччина стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/24/7132975/