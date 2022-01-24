УКР
7 528 39

Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував у міноборони запитання, чи російські військові навчання на Балтиці є реакцією на рішення НАТО про перекидання додаткових сил до Східної Європи, але зазначив, що збройні сили країни не можуть ігнорувати активність Альянсу поблизу кордонів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це потрібно запитати в міністерстві оборони", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Водночас представник Кремля наголосив, що "такі дії НАТО та підвищена активність поблизу наших кордонів не можуть ігнорувати наші військові, які відповідають за безпеку нашої країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні, - прессекретар Путіна Пєсков

Крім того, Пєсков зауважив, що в російській армії "має місце постійний процес навчань, маневрів, військового будівництва, який ніколи не припинявся і далі триватиме".

Пєсков також стверджує, що концентрація Збройних сил України на кордоні з ОРДЛО свідчить про підготовку Києва до наступальних дій.

Водночас, він не прокоментував повідомлення ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд".

Також читайте: Кремль вважає "надзвичайно небезпечними" постачання Заходом озброєння в Україну

Пєсков також назвав продовженням "фейкової істерії" повідомлення в західних ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд", а також повідомлення про те, що голова КНР Сі Цзіньпін нібито попросив президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимової Олімпіади в Пекіні.

А эти дурни все еще думают, что кому то нужно болото, в этой параши даже жабы сбежали...
показати весь коментар
24.01.2022 14:04 Відповісти
Чи нападе на цей раз Пуйло, чи не нападе, але передана техніка буде служити багато років.
показати весь коментар
24.01.2022 14:07 Відповісти
а в чем активность нато выражается не сказал? а то все похоже на шизофрению, вижу то, чего нет.
показати весь коментар
24.01.2022 14:04 Відповісти
делают вид, что забыли, что были первопричиной нагнетания истерии
показати весь коментар
24.01.2022 14:10 Відповісти
Дед Байден 5 тысяч американских военнослужащих посылает в страны НАТО в Восточной Европе.
Делать то Деду Байдену в прямом смысле нехр*на, дай-ка, подумал Дед, "развлекусь", а то "спокойно" там все, в Восточной Европе, никаких танковых армий ни у чьих границ суверенных государств не собирают суседи Украины с востока...
показати весь коментар
24.01.2022 14:25 Відповісти
Робити ...діду-...йлу нічого крім надсилати з Сибіру та Далекого Сходу бурятські дивізії до кордонів з Україною. 100 тисяч морозять свої сраки у полі, щоб дід-...йло почував себе безпечно. Бо НАТО вже в "Україні". А в Балтії й досі немає ??? ......
показати весь коментар
24.01.2022 14:33 Відповісти
Поэтому они копят войска на границе с Украиной. Логично........
показати весь коментар
24.01.2022 14:04 Відповісти
давайте уже успокоим этих кацапов наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:05 Відповісти
Перекидають сібіряків мокшани, які при наших морозах без ватніків можуть воювати.
показати весь коментар
24.01.2022 14:05 Відповісти
до речі - питання на тему, чому через 8 років війни ми радіємо пукалкам міського бою?
показати весь коментар
24.01.2022 14:06 Відповісти
Ну в Україні десь лежатьчи то 30, чи то сорок БАЛВАНОК "САТАНИ", можно і їх пустити в працю!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:10 Відповісти
питання було не про це - що робило наше ВПК та Мін.оборони 8 років війни?
показати весь коментар
24.01.2022 14:13 Відповісти
А гроші були????? Все ці розробки які вже є мають свою ціну!!!! Що змогли при Порохі, то зробили, а ось це зелене непорозуміння все БЛОКУЄ!!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
так собі пояснення - кочівники змогли, а в України грошей не було
показати весь коментар
24.01.2022 14:26 Відповісти
Скорше за все їм дали, кочевники і конструктори, розсмішив!!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:57 Відповісти
Ракеты иранские...
показати весь коментар
24.01.2022 14:26 Відповісти
Що нову партію кокса отримали????? пєсок, що ти верзеш?????? всі знають що це БРЕХНЯ!!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:07 Відповісти
Воно без дозволу сцаря навіть до туалету не ходить...
показати весь коментар
24.01.2022 14:07 Відповісти
Почему дочерям Пескова и Лаврова можно жить в станах НАТО ,а украинцам нельзя?
показати весь коментар
24.01.2022 14:10 Відповісти
НАТЫ не резиновые!
показати весь коментар
24.01.2022 14:15 Відповісти
То запустите ракету в Подмосковье. На севере уже запустили год чи два назад. И сразу вам найдется чем заняться.
показати весь коментар
24.01.2022 14:14 Відповісти
нічого нового у гебні,
з часів створення совка:

вбити та звинуватити жертву;
збрехати та сказати що то - правда;
всратися та звернути на сусіда .
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
Сначала принял меры чтобы обеспечить напряжённость, а теперь примет меры для обеспечения безопасности, от созданной им же напряжённости. Я правильно всё понял?
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
дык ягель заканчивается. нужно чем-то собственный нарид отвлечь от пустого холодильника.
показати весь коментар
24.01.2022 14:27 Відповісти
вооружьонний силь смотрель, крепильса,
вынуль хер - и застрелильса
показати весь коментар
24.01.2022 14:23 Відповісти
"Єршик"... для *****
показати весь коментар
24.01.2022 14:25 Відповісти
_Фашисткая расия ведёт себя агрессивно, напористо и самоуверенно, а руководимый ничтожествами и предателями Запад пятится и поджимает хвост. И путлер знал что реакция будет именно такой после того, как проверил их на вшивость нападением на Польшу в 2010. И вот уже каннибалы требуют от НАТО убираться из Восточной Европы... Фактически - это требование к НАТО самоликвидироваться. Запад слишком долго пребывал в беспечной уверенности, что этот пожар его не касается, но катастрофически ошибся.
показати весь коментар
24.01.2022 14:25 Відповісти
Ага-ага, але основні сили у москалів біля України, де немає жодної бригади чи навіть батальйону НАТО...
показати весь коментар
24.01.2022 14:27 Відповісти
Опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства Великої Британії секретний план Кремля.
Згідно з яким у РФ планують після захоплення України призначити нам уряд у складі Арбузова, Клюєва, Сівковича та Азарова. А гауляйтером - дурачка Мураєва.
показати весь коментар
24.01.2022 14:28 Відповісти
Но почему-то кацапская тусовка у границ Украины. В Киев наверное штаб-квартиру НАТО перенесли.
показати весь коментар
24.01.2022 14:28 Відповісти
А активність сімей дипломатів з країн НАТО та Європи про що свідчать? Про "мирних колорадов" вздовж кордонів з Україною? Чи про Брехню ...йла з бункера? Ракета не сокира, б'є на відстані і в бункер.
показати весь коментар
24.01.2022 14:28 Відповісти

Нам нужно просто отойти от украинской границы, что бы не было активности НАТО!
показати весь коментар
24.01.2022 14:29 Відповісти
Следите за логикой суседей.
Эстония, Латвия, Литва стали членами НАТО я уже и не помню когда, но размещение ракет на территории стран Балтии никогда Кремль до трясучки не волновало.
А лишь одна мысль о появлении американских ракет в Украине у Харькова тревожит Кремль до дрожи.
От Харькова до Москвы ближе лететь ракете, чем от Таллинна до Питера?
Где логика?

А нет ее.
Однако, если посмотреть на дело под другим углом, то все становится понятно.
Украина - это АЛЬТЕРНАТИВНОЕ славянское государство, и потому его быть не должно ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Это вопрос для суседей экзистенциальный, это вопрос выживания режима.

Пойдут ли суседи войной на Украину?
Да ни вопрос, но только если 200-ми их не завалят, массу 200-х суседям не потянуть политически, очень обнищало население с 2014. Ипотому боятся суседи лишь ВСУ и тероборону.
Боятся сильно - оттого и медлят нападать.
Это единственное, что их останавливает.
И хочется, как говорится - и колется.
показати весь коментар
24.01.2022 14:32 Відповісти
Пані, бійка починається з ..... розвідки. Образи, провокаційні жести, матюки. Перевірка на міцність нервів. Дипломати матюкатись не будуть. Вони будуть заявляти ЗАЯВИ. А війська тягти ближче до противника. Чиї нерви міцніші? Той переміг вже на 50%.
показати весь коментар
24.01.2022 14:37 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:40 Відповісти
"Подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".
Кому на хер упала "ваша страна"? Она нужна и интересна только как источник углеводородов, вернее в качестве газо-нефтеколонки. Именно поэтому она ещё "жива", и трогать её никто не собирается.
показати весь коментар
24.01.2022 14:44 Відповісти
Держи вора, крикнуло письков, ********* про активность расейской военной группировки расскажи лучше.
показати весь коментар
24.01.2022 15:14 Відповісти
Любое вооруженное нападение РФ на Украину вне Лугандона будет воспринято всем мировым сообществом, как вероломное, вооруженное нападение РФ на независимую, суверенную страну, члена ООН, какие бы провокации перед нападением РФ не совершала, какие бы доказательства не приводила. Тогда путь назад для РФ будет отрезан. Наступление же РФ и их марионеток в ОРДЛО будет восприниматься по другому. В Кремле это понимают и пока не знают ,что делать.
показати весь коментар
24.01.2022 15:34 Відповісти
Пєсков також стверджує, що концентрація Збройних сил України на кордоні з ОРДЛО свідчить про підготовку Києва до наступальних дій. Весь світ стверджує, що концентрація військ рашистського окупанта України біля її кордонів, свідчить про про підготовку московського рашиста ,до наступальних дій
показати весь коментар
24.01.2022 16:12 Відповісти
 
 