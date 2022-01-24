Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував у міноборони запитання, чи російські військові навчання на Балтиці є реакцією на рішення НАТО про перекидання додаткових сил до Східної Європи, але зазначив, що збройні сили країни не можуть ігнорувати активність Альянсу поблизу кордонів Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це потрібно запитати в міністерстві оборони", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Водночас представник Кремля наголосив, що "такі дії НАТО та підвищена активність поблизу наших кордонів не можуть ігнорувати наші військові, які відповідають за безпеку нашої країни".
Крім того, Пєсков зауважив, що в російській армії "має місце постійний процес навчань, маневрів, військового будівництва, який ніколи не припинявся і далі триватиме".
Пєсков також стверджує, що концентрація Збройних сил України на кордоні з ОРДЛО свідчить про підготовку Києва до наступальних дій.
Водночас, він не прокоментував повідомлення ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд".
Пєсков також назвав продовженням "фейкової істерії" повідомлення в західних ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд", а також повідомлення про те, що голова КНР Сі Цзіньпін нібито попросив президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимової Олімпіади в Пекіні.
Делать то Деду Байдену в прямом смысле нехр*на, дай-ка, подумал Дед, "развлекусь", а то "спокойно" там все, в Восточной Европе, никаких танковых армий ни у чьих границ суверенных государств не собирают суседи Украины с востока...
з часів створення совка:
вбити та звинуватити жертву;
збрехати та сказати що то - правда;
всратися та звернути на сусіда .
вынуль хер - и застрелильса
Згідно з яким у РФ планують після захоплення України призначити нам уряд у складі Арбузова, Клюєва, Сівковича та Азарова. А гауляйтером - дурачка Мураєва.
Нам нужно просто отойти от украинской границы, что бы не было активности НАТО!
Эстония, Латвия, Литва стали членами НАТО я уже и не помню когда, но размещение ракет на территории стран Балтии никогда Кремль до трясучки не волновало.
А лишь одна мысль о появлении американских ракет в Украине у Харькова тревожит Кремль до дрожи.
От Харькова до Москвы ближе лететь ракете, чем от Таллинна до Питера?
Где логика?
А нет ее.
Однако, если посмотреть на дело под другим углом, то все становится понятно.
Украина - это АЛЬТЕРНАТИВНОЕ славянское государство, и потому его быть не должно ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Это вопрос для суседей экзистенциальный, это вопрос выживания режима.
Пойдут ли суседи войной на Украину?
Да ни вопрос, но только если 200-ми их не завалят, массу 200-х суседям не потянуть политически, очень обнищало население с 2014. Ипотому боятся суседи лишь ВСУ и тероборону.
Боятся сильно - оттого и медлят нападать.
Это единственное, что их останавливает.
И хочется, как говорится - и колется.
Кому на хер упала "ваша страна"? Она нужна и интересна только как источник углеводородов, вернее в качестве газо-нефтеколонки. Именно поэтому она ещё "жива", и трогать её никто не собирается.