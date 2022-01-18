Кремль вважає "надзвичайно небезпечними" постачання Заходом озброєння в Україну
Плани постачання озброєння в Україну з інших країн є надзвичайно небезпечними і не сприяють зниженню напруженості.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.
"Це все [йде] у руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто-густо не тільки є оборонними, а й наступальними", - сказав він.
Раніше глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон поставить Києву легкі протитанкові оборонні озброєння.
"Ми вирішили поставити Україні легкі системи протитанкового оборонного озброєння. Вони не є стратегічною зброєю і не загрожують Росії", — сказав міністр.
Наприкінці грудня США схвалили надання Україні додаткової військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.
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Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.
Т.Е. ни одного военнослужащего на 01.01.2017 не должно быть на территории Украины!
Так что никаких "кроме". Или вы считаете,что РФ развязала войну в 2014 от скуки?!!!
Им корыта свои просто больше некуда деть!
так даже по тому договору не можно была напичкивать Крым таким количеством войск
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"
Зато военные учения на границе и катания войск туда-сюда сильно способствуют сниению напряжённости.
Запретила пролет через германию
А поставки зброї в Україну - опасние?
ну клоун.
Все импортное вооружение откопано в затопленных закарпатских шахтах.
Пусть спросит у того бурята. Вы бурят? Как я рад!
Пуйло обхезався.
Їм треба сприяти якнайшвидшему прийнятю України до НАТО!
Щоб вона була обмежена натівськими угодами!
Тому що зараз заборона на ракети будьякого радіусу(а вони є!) і на ядерну зброю Шредінгера (як у Ізраеля) не розповсюджується на Україну.
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