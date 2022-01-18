Кремль вважає "надзвичайно небезпечними" постачання Заходом озброєння в Україну

Плани постачання озброєння в Україну з інших країн є надзвичайно небезпечними і не сприяють зниженню напруженості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Це все [йде] у руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто-густо не тільки є оборонними, а й наступальними", - сказав він.

Раніше глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон поставить Києву легкі протитанкові оборонні озброєння.

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"Ми вирішили поставити Україні легкі системи протитанкового оборонного озброєння. Вони не є стратегічною зброєю і не загрожують Росії", — сказав міністр.

Наприкінці грудня США схвалили надання Україні додаткової військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.