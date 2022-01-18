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Новини
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Кремль вважає "надзвичайно небезпечними" постачання Заходом озброєння в Україну

Кремль вважає

Плани постачання озброєння в Україну з інших країн є надзвичайно небезпечними і не сприяють зниженню напруженості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Це все [йде] у руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто-густо не тільки є оборонними, а й наступальними", - сказав він.

Раніше глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон поставить Києву легкі протитанкові оборонні озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков подякував Великій Британії за протитанкову зброю: "Україна високо цінує це рішення"

"Ми вирішили поставити Україні легкі системи протитанкового оборонного озброєння. Вони не є стратегічною зброєю і не загрожують Росії", — сказав міністр.

Наприкінці грудня США схвалили надання Україні додаткової військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів. 

Велика Британія (5609) зброя (7477) Пєсков Дмитро (1645) США (23054)


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Топ коментарі
+41
Це для захисту від вас людожерів
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18.01.2022 13:11
+36
Согласен. Очень для вас будет больно если сунетесь в Украину. Обещаю пленных не брать а женевскую конвенцию не применять. Так как кацапоиды не относятся к людям.
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18.01.2022 13:18
+30
Небезпечным для кого? Для касабов которые готовятся напасть на Украину?
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18.01.2022 13:16
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18.01.2022 13:11 Відповісти
ну вот "пукнуло" с Кремпульки... долго думали думали шоб такое вякнуть... это же больно будет для наших танков "заблукавшихся" на просторах Украины..тому погано все.. интересно получила бы Украина ракеты с ядерным оружием ближнего действия +500-1200 км.. какой бы вой вурдалаков начался быв Рашке...
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18.01.2022 13:45 Відповісти
Це для захисту від вас людожерів
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18.01.2022 13:11 Відповісти
Людожери? Людожери, або канібали свій народ або плем*я не жеруть. Вони москалі. І це буде прізвисько через час означати те, що на сьогодні значить фашист, варвар, монголо-татар...
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18.01.2022 13:52 Відповісти
Они дурака включают... Для своих дебилоидов внушают что Украина нападет на рф, а мы бедненькие вынужденны защищаться ((
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18.01.2022 13:13 Відповісти
Я так тоже думаю. Для коекого риски растут.
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18.01.2022 13:16 Відповісти
Небезпечным для кого? Для касабов которые готовятся напасть на Украину?
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18.01.2022 13:16 Відповісти
КРЫМ ВЕРНИТЕ , цуки
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18.01.2022 13:16 Відповісти
А что актуально?
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18.01.2022 13:38 Відповісти
вот именно сейчас это суперактуально.
Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.
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18.01.2022 13:43 Відповісти
Пу и Шойгу не надо. Едреные ракеты поломать. Репарации не надо, пригодятся на развитие будущих поколений РФ - наверняка более цивилизованных без едреных бомп
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18.01.2022 14:05 Відповісти
Как это не надо репараций? Какие ,, следующие поколения ,, у активных вырожденцев. В современной России людей несколько десятков. Многие из них покойные - журналисты, Новодворская,Немцов , несколько депутатов Госдумы и те кто выходит сейчас на пикеты - остальные биологический мусор. Ни от теперешних россиян ни от их потомков - людей не получится , пройдена точка не возврата - они уже дикие животные. Так , что и репарации тоже и очень большие ,если бы не Раша с Голодоморами, Гулагами, геноцидом украинцев - население Украины сегодня должно бы было быть более 100млн.
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18.01.2022 16:22 Відповісти
не надо рапараций, достаточно поламать едреные ракеты и бомбы, и все будут довольны
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18.01.2022 16:26 Відповісти
Он(договор о размещении ЧФ РФ) закончился в 2017г.
Т.Е. ни одного военнослужащего на 01.01.2017 не должно быть на территории Украины!
Так что никаких "кроме". Или вы считаете,что РФ развязала войну в 2014 от скуки?!!!
Им корыта свои просто больше некуда деть!
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18.01.2022 15:14 Відповісти
так там легитимный чего-то наподписывал в харькове, до 50 года, не помню.
так даже по тому договору не можно была напичкивать Крым таким количеством войск
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18.01.2022 15:21 Відповісти
Эта писулька легитимного была анулирована в 2014 (2015?) году.
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19.01.2022 00:07 Відповісти
Будет оружие вернём и Кубань
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18.01.2022 13:36 Відповісти
и вишенька на торти - репарации, главное занять репоедов полезным делом
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18.01.2022 13:55 Відповісти
Согласен. Очень для вас будет больно если сунетесь в Украину. Обещаю пленных не брать а женевскую конвенцию не применять. Так как кацапоиды не относятся к людям.
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18.01.2022 13:18 Відповісти
присоединяюсь - Женевская Конвенция да Римский Статут тоже - табу
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18.01.2022 13:27 Відповісти
Хотя я вспомнил что Женевская конвенция и так не распространяется на наемников и террористов которыми кацапы и являются. Так что точим ножи и готовим целофановые пакеты и бочки с кислотой. Устроим кацапоидам *чечню* которой они до усрачки боятся.
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18.01.2022 13:41 Відповісти
Не дадим кацапским *ещенарожальщицам* получить компенсацию и закрыть кредиты. Пускай побегают кацапские мамаши годами ищущие трупаки своих отпрысков, чтобы оформить смерть по закону.
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18.01.2022 13:43 Відповісти
Нє,ну ви бачили цього "задньопривідного"? Вони вже 8 рік постачають зброю і своїх орків гоблінам на дамбас,а Україні не можна захищатись? Пішов в сраку,йоршик обісраний!
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18.01.2022 13:21 Відповісти
Они не гоблинам каким-то поставляют - а снабжают свою оккупационную армию!
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18.01.2022 13:50 Відповісти
Я так не считаю. Украинцы со мной согласятся.
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18.01.2022 13:21 Відповісти
От бач, злякався йо*баний сцікун. (с)
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18.01.2022 13:23 Відповісти
Все правильно, пусть бурятский навоз не расслабляется.
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18.01.2022 13:23 Відповісти
Было бы странно если бы Запад не вооружал Украину. Для чего еще она им.
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18.01.2022 13:26 Відповісти
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18.01.2022 13:45 Відповісти
Взагалі по хутлеру що там дикі людожери з московії вважають.... Україні своє робити.
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18.01.2022 13:26 Відповісти
Лише добре озброєна Україна може гарантувати спокій європоїдам.
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18.01.2022 13:26 Відповісти
Кацапи, вішайтесь

"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"
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18.01.2022 13:28 Відповісти
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18.01.2022 13:28 Відповісти
"и не способствуют снижению напряженности"

Зато военные учения на границе и катания войск туда-сюда сильно способствуют сниению напряжённости.
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18.01.2022 13:29 Відповісти
Повторюю для дурних лапатніків-українці на своїй землі робитимуть все що вважають за потрібне...
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18.01.2022 13:34 Відповісти
Всегда считал Хабаровский край востоком. И вот опять...
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18.01.2022 13:34 Відповісти
А що? Правда! 😊Це справді кремль турбує. І дійсно не сприяє для кацапів зменшенню їх напруги. 😁 Вони будуть напружено очікувати здачі по зубах. Якщо щось.
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18.01.2022 13:36 Відповісти
І це добре!
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18.01.2022 13:37 Відповісти
От врага ето звучит как лесть, Спасибо. Мы постараемся зделать вам очень больно если сунетесь.
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18.01.2022 13:37 Відповісти
Ну а вы ганяете свой хлам у границ - исключительно ради стабильности, а может "энто мирные Искандеры - у них нерест"
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18.01.2022 13:37 Відповісти
не сцы!!!, вытрешь с усов остатки и все!))))
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18.01.2022 13:38 Відповісти
ПНХ ваше мнение не уместно
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18.01.2022 13:42 Відповісти
Философ Куев залепил умняк , оно считает опасным снабжение Западом вооружение Украине.. Когда эта Тварь стоящая на паузе взмахнула топором .. Письков ты хоть понял что сам сказал? Тварь.....
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18.01.2022 13:44 Відповісти
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18.01.2022 13:47 Відповісти
мнение россии, которая не является стороной конфликта, чьих войск на лугандоне и в крыму нет - не интересует... вот станете стороной конфликта - тогда и будете озабоченности свои выпячивать.. а так.. кто вы для нас? обезумевшие от пьянства и наркоты дурни с соседней квартиры? Ну сожрите коврик у квартиры, потопчитесь, попрыгайте .. камеры транслируют все на весь мир броткастом!
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18.01.2022 13:54 Відповісти
Ну конечно это опасно! Проверено на бурятах
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18.01.2022 13:56 Відповісти
Меркель ***** подыгрывает паРаше

Запретила пролет через германию
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18.01.2022 13:59 Відповісти
паРашу озадачивают будущие потери когда сунуться в Украину типа за сепаров которым роздают кацапские ксивы?!!! Гитлер как и Путлер тоже раздавал полицаям аусвайсы... все знают итог.. легче потом будет чистить от мразей Украину!! Путин Х.уйло!
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18.01.2022 14:04 Відповісти
Пока существует путинско-фашистскся Россия, опасность полномасштабной войны против Украины, а также ядерной войны против цивилизации - сохраняется. Что бы не вякали из Кремля. Они могут ударить ножом в спину в любую секунду. Это вырожденные мрази, отказавшиеся от совести, человечности и готовые мстить миру за своё моральное уродство и вырождение.
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18.01.2022 14:05 Відповісти
Писькин, а слабо Украине что -нибудь из оружия поставить? Мы вам, суки, хорошо противостоять будем!!! Т.е. оправдаем ваши ожидания!
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18.01.2022 14:11 Відповісти
Пусть США и бриты воюют с кем хотят, но не на нашей территории и не нашими людьми! Мерзавцы
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18.01.2022 14:14 Відповісти
Постакви озброєння рф на Донбас - не опасние?
А поставки зброї в Україну - опасние?
ну клоун.
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18.01.2022 14:15 Відповісти
а буки в лугандон это запросто, подумаешь, пассажирский борт закуячили...
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18.01.2022 14:17 Відповісти
Никаких поставок НЕТ! Это все бредовые инсинуации националистов!
Все импортное вооружение откопано в затопленных закарпатских шахтах.
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18.01.2022 14:21 Відповісти
Кремляди вважають "надзвичайно небезпечним" даже то, если Укрианцы перднут не в том месте, где они это им разрешили. Идите на х...й, свинособаки мокшанские!

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18.01.2022 14:29 Відповісти
Никуда не денется рашка, ответит за все. Не зря бздят.
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18.01.2022 14:34 Відповісти
Ах как касабам бы хотелось, чтобы вооружение у Украины было на уровне 2014. Бздо включил, ерш унитазный? - это правильно
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18.01.2022 14:41 Відповісти
Конечно эти поставки опасные. Йоршик может неслабо обпалить.
Пусть спросит у того бурята. Вы бурят? Как я рад!
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18.01.2022 14:43 Відповісти
небезпечним для московії, забезпеченням захисту для України
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18.01.2022 14:45 Відповісти
Їм озброюватись можна,в альянси вступати можна(одбк) ,а нам посилювати свою армію не можна. А пішли би кацапи за урал медведів ганяти ?
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18.01.2022 14:47 Відповісти
Вони звідти (з зауалу) тікають,звільнюючи простір китайцям.
Пуйло обхезався.
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18.01.2022 15:22 Відповісти
Кацапська стурбованість у корні відрізняється від стурбованості Європи та США. ...йло стурбований: затримкою ПП-2, газовою "свободою" Європи, стурбованістю Європи та США газовим шантажем; й більш за все ...йло стурбований існуванням України та колишніх країн срср, та й ще ..... стурбований опором українських ЗСУ, відмовою України від "братніх обіймів". Проте ...йло не стурбований, що його стурбованість вже весь світ дістала!
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18.01.2022 15:01 Відповісти
Ты песок с котячим говном,оборонительное и наступательное оружие есть у каждой страны.Почему Украина его не может иметь,потому что можно по усам получить? Рассчитывали взять Украину легко,безоружную? Хрен вам !
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18.01.2022 15:26 Відповісти
Не тим він стурбований!
Їм треба сприяти якнайшвидшему прийнятю України до НАТО!
Щоб вона була обмежена натівськими угодами!
Тому що зараз заборона на ракети будьякого радіусу(а вони є!) і на ядерну зброю Шредінгера (як у Ізраеля) не розповсюджується на Україну.
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18.01.2022 15:30 Відповісти
В ОРДЛО 8 років ешалонами доставляють різне озброєння та військову техніку. Російське зброя, "гуманітарна допомога", не становить загрози. Британська, навпаки, - надзвичайно небезпечна, - і це добре. Є над чим подумати, при плануванні нападу.


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18.01.2022 15:33 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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18.01.2022 15:50 Відповісти
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18.01.2022 15:55 Відповісти
Та да.
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18.01.2022 16:50 Відповісти
 
 