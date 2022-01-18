Кремль считает "чрезвычайно опасными" поставки Западом вооружения в Украину

Планы поставки вооружения в Украину из других стран чрезвычайно опасны и не способствуют снижению напряженности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это все [идет] в русле наших беспокойств в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые сплошь и рядом не только являются оборонительными, но и наступательными", - сказал он.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников поблагодарил Великобританию за противотанковое оружие: "Украина высоко ценит это решение"

"Мы решили поставить Украине легкие системы противотанкового оборонного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не угрожают России", - сказал министр.

В конце декабря США одобрили предоставление Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.