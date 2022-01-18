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Кремль считает "чрезвычайно опасными" поставки Западом вооружения в Украину

Кремль считает

Планы поставки вооружения в Украину из других стран чрезвычайно опасны и не способствуют снижению напряженности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это все [идет] в русле наших беспокойств в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые сплошь и рядом не только являются оборонительными, но и наступательными", - сказал он.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения.

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"Мы решили поставить Украине легкие системы противотанкового оборонного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не угрожают России", - сказал министр.

В конце декабря США одобрили предоставление Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

Великобритания (4983) оружие (10223) Песков Дмитрий (1894) США (26853)


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Топ комментарии
+41
Це для захисту від вас людожерів
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18.01.2022 13:11
+36
Согласен. Очень для вас будет больно если сунетесь в Украину. Обещаю пленных не брать а женевскую конвенцию не применять. Так как кацапоиды не относятся к людям.
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18.01.2022 13:18
+30
Небезпечным для кого? Для касабов которые готовятся напасть на Украину?
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18.01.2022 13:16
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18.01.2022 13:11 Ответить
ну вот "пукнуло" с Кремпульки... долго думали думали шоб такое вякнуть... это же больно будет для наших танков "заблукавшихся" на просторах Украины..тому погано все.. интересно получила бы Украина ракеты с ядерным оружием ближнего действия +500-1200 км.. какой бы вой вурдалаков начался быв Рашке...
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18.01.2022 13:45 Ответить
Це для захисту від вас людожерів
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18.01.2022 13:11 Ответить
Людожери? Людожери, або канібали свій народ або плем*я не жеруть. Вони москалі. І це буде прізвисько через час означати те, що на сьогодні значить фашист, варвар, монголо-татар...
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18.01.2022 13:52 Ответить
Они дурака включают... Для своих дебилоидов внушают что Украина нападет на рф, а мы бедненькие вынужденны защищаться ((
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18.01.2022 13:13 Ответить
Я так тоже думаю. Для коекого риски растут.
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18.01.2022 13:16 Ответить
Небезпечным для кого? Для касабов которые готовятся напасть на Украину?
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18.01.2022 13:16 Ответить
КРЫМ ВЕРНИТЕ , цуки
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18.01.2022 13:16 Ответить
А что актуально?
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18.01.2022 13:38 Ответить
вот именно сейчас это суперактуально.
Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.
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18.01.2022 13:43 Ответить
Пу и Шойгу не надо. Едреные ракеты поломать. Репарации не надо, пригодятся на развитие будущих поколений РФ - наверняка более цивилизованных без едреных бомп
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18.01.2022 14:05 Ответить
Как это не надо репараций? Какие ,, следующие поколения ,, у активных вырожденцев. В современной России людей несколько десятков. Многие из них покойные - журналисты, Новодворская,Немцов , несколько депутатов Госдумы и те кто выходит сейчас на пикеты - остальные биологический мусор. Ни от теперешних россиян ни от их потомков - людей не получится , пройдена точка не возврата - они уже дикие животные. Так , что и репарации тоже и очень большие ,если бы не Раша с Голодоморами, Гулагами, геноцидом украинцев - население Украины сегодня должно бы было быть более 100млн.
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18.01.2022 16:22 Ответить
не надо рапараций, достаточно поламать едреные ракеты и бомбы, и все будут довольны
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18.01.2022 16:26 Ответить
Он(договор о размещении ЧФ РФ) закончился в 2017г.
Т.Е. ни одного военнослужащего на 01.01.2017 не должно быть на территории Украины!
Так что никаких "кроме". Или вы считаете,что РФ развязала войну в 2014 от скуки?!!!
Им корыта свои просто больше некуда деть!
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18.01.2022 15:14 Ответить
так там легитимный чего-то наподписывал в харькове, до 50 года, не помню.
так даже по тому договору не можно была напичкивать Крым таким количеством войск
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18.01.2022 15:21 Ответить
Эта писулька легитимного была анулирована в 2014 (2015?) году.
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19.01.2022 00:07 Ответить
Будет оружие вернём и Кубань
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18.01.2022 13:36 Ответить
и вишенька на торти - репарации, главное занять репоедов полезным делом
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18.01.2022 13:55 Ответить
Согласен. Очень для вас будет больно если сунетесь в Украину. Обещаю пленных не брать а женевскую конвенцию не применять. Так как кацапоиды не относятся к людям.
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18.01.2022 13:18 Ответить
присоединяюсь - Женевская Конвенция да Римский Статут тоже - табу
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18.01.2022 13:27 Ответить
Хотя я вспомнил что Женевская конвенция и так не распространяется на наемников и террористов которыми кацапы и являются. Так что точим ножи и готовим целофановые пакеты и бочки с кислотой. Устроим кацапоидам *чечню* которой они до усрачки боятся.
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18.01.2022 13:41 Ответить
Не дадим кацапским *ещенарожальщицам* получить компенсацию и закрыть кредиты. Пускай побегают кацапские мамаши годами ищущие трупаки своих отпрысков, чтобы оформить смерть по закону.
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18.01.2022 13:43 Ответить
Нє,ну ви бачили цього "задньопривідного"? Вони вже 8 рік постачають зброю і своїх орків гоблінам на дамбас,а Україні не можна захищатись? Пішов в сраку,йоршик обісраний!
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18.01.2022 13:21 Ответить
Они не гоблинам каким-то поставляют - а снабжают свою оккупационную армию!
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18.01.2022 13:50 Ответить
Я так не считаю. Украинцы со мной согласятся.
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18.01.2022 13:21 Ответить
От бач, злякався йо*баний сцікун. (с)
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18.01.2022 13:23 Ответить
Все правильно, пусть бурятский навоз не расслабляется.
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18.01.2022 13:23 Ответить
Было бы странно если бы Запад не вооружал Украину. Для чего еще она им.
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18.01.2022 13:26 Ответить
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18.01.2022 13:45 Ответить
Взагалі по хутлеру що там дикі людожери з московії вважають.... Україні своє робити.
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18.01.2022 13:26 Ответить
Лише добре озброєна Україна може гарантувати спокій європоїдам.
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18.01.2022 13:26 Ответить
Кацапи, вішайтесь

"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"
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18.01.2022 13:28 Ответить
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18.01.2022 13:28 Ответить
"и не способствуют снижению напряженности"

Зато военные учения на границе и катания войск туда-сюда сильно способствуют сниению напряжённости.
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18.01.2022 13:29 Ответить
Повторюю для дурних лапатніків-українці на своїй землі робитимуть все що вважають за потрібне...
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18.01.2022 13:34 Ответить
Всегда считал Хабаровский край востоком. И вот опять...
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18.01.2022 13:34 Ответить
А що? Правда! 😊Це справді кремль турбує. І дійсно не сприяє для кацапів зменшенню їх напруги. 😁 Вони будуть напружено очікувати здачі по зубах. Якщо щось.
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18.01.2022 13:36 Ответить
І це добре!
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18.01.2022 13:37 Ответить
От врага ето звучит как лесть, Спасибо. Мы постараемся зделать вам очень больно если сунетесь.
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18.01.2022 13:37 Ответить
Ну а вы ганяете свой хлам у границ - исключительно ради стабильности, а может "энто мирные Искандеры - у них нерест"
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18.01.2022 13:37 Ответить
не сцы!!!, вытрешь с усов остатки и все!))))
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18.01.2022 13:38 Ответить
ПНХ ваше мнение не уместно
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18.01.2022 13:42 Ответить
Философ Куев залепил умняк , оно считает опасным снабжение Западом вооружение Украине.. Когда эта Тварь стоящая на паузе взмахнула топором .. Письков ты хоть понял что сам сказал? Тварь.....
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18.01.2022 13:44 Ответить
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18.01.2022 13:47 Ответить
мнение россии, которая не является стороной конфликта, чьих войск на лугандоне и в крыму нет - не интересует... вот станете стороной конфликта - тогда и будете озабоченности свои выпячивать.. а так.. кто вы для нас? обезумевшие от пьянства и наркоты дурни с соседней квартиры? Ну сожрите коврик у квартиры, потопчитесь, попрыгайте .. камеры транслируют все на весь мир броткастом!
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18.01.2022 13:54 Ответить
Ну конечно это опасно! Проверено на бурятах
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18.01.2022 13:56 Ответить
Меркель ***** подыгрывает паРаше

Запретила пролет через германию
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18.01.2022 13:59 Ответить
паРашу озадачивают будущие потери когда сунуться в Украину типа за сепаров которым роздают кацапские ксивы?!!! Гитлер как и Путлер тоже раздавал полицаям аусвайсы... все знают итог.. легче потом будет чистить от мразей Украину!! Путин Х.уйло!
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18.01.2022 14:04 Ответить
Пока существует путинско-фашистскся Россия, опасность полномасштабной войны против Украины, а также ядерной войны против цивилизации - сохраняется. Что бы не вякали из Кремля. Они могут ударить ножом в спину в любую секунду. Это вырожденные мрази, отказавшиеся от совести, человечности и готовые мстить миру за своё моральное уродство и вырождение.
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18.01.2022 14:05 Ответить
Писькин, а слабо Украине что -нибудь из оружия поставить? Мы вам, суки, хорошо противостоять будем!!! Т.е. оправдаем ваши ожидания!
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18.01.2022 14:11 Ответить
Пусть США и бриты воюют с кем хотят, но не на нашей территории и не нашими людьми! Мерзавцы
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18.01.2022 14:14 Ответить
Постакви озброєння рф на Донбас - не опасние?
А поставки зброї в Україну - опасние?
ну клоун.
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18.01.2022 14:15 Ответить
а буки в лугандон это запросто, подумаешь, пассажирский борт закуячили...
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18.01.2022 14:17 Ответить
Никаких поставок НЕТ! Это все бредовые инсинуации националистов!
Все импортное вооружение откопано в затопленных закарпатских шахтах.
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18.01.2022 14:21 Ответить
Кремляди вважають "надзвичайно небезпечним" даже то, если Укрианцы перднут не в том месте, где они это им разрешили. Идите на х...й, свинособаки мокшанские!

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18.01.2022 14:29 Ответить
Никуда не денется рашка, ответит за все. Не зря бздят.
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18.01.2022 14:34 Ответить
Ах как касабам бы хотелось, чтобы вооружение у Украины было на уровне 2014. Бздо включил, ерш унитазный? - это правильно
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18.01.2022 14:41 Ответить
Конечно эти поставки опасные. Йоршик может неслабо обпалить.
Пусть спросит у того бурята. Вы бурят? Как я рад!
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18.01.2022 14:43 Ответить
небезпечним для московії, забезпеченням захисту для України
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18.01.2022 14:45 Ответить
Їм озброюватись можна,в альянси вступати можна(одбк) ,а нам посилювати свою армію не можна. А пішли би кацапи за урал медведів ганяти ?
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18.01.2022 14:47 Ответить
Вони звідти (з зауалу) тікають,звільнюючи простір китайцям.
Пуйло обхезався.
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18.01.2022 15:22 Ответить
Кацапська стурбованість у корні відрізняється від стурбованості Європи та США. ...йло стурбований: затримкою ПП-2, газовою "свободою" Європи, стурбованістю Європи та США газовим шантажем; й більш за все ...йло стурбований існуванням України та колишніх країн срср, та й ще ..... стурбований опором українських ЗСУ, відмовою України від "братніх обіймів". Проте ...йло не стурбований, що його стурбованість вже весь світ дістала!
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18.01.2022 15:01 Ответить
Ты песок с котячим говном,оборонительное и наступательное оружие есть у каждой страны.Почему Украина его не может иметь,потому что можно по усам получить? Рассчитывали взять Украину легко,безоружную? Хрен вам !
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18.01.2022 15:26 Ответить
Не тим він стурбований!
Їм треба сприяти якнайшвидшему прийнятю України до НАТО!
Щоб вона була обмежена натівськими угодами!
Тому що зараз заборона на ракети будьякого радіусу(а вони є!) і на ядерну зброю Шредінгера (як у Ізраеля) не розповсюджується на Україну.
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18.01.2022 15:30 Ответить
В ОРДЛО 8 років ешалонами доставляють різне озброєння та військову техніку. Російське зброя, "гуманітарна допомога", не становить загрози. Британська, навпаки, - надзвичайно небезпечна, - і це добре. Є над чим подумати, при плануванні нападу.


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18.01.2022 15:33 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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18.01.2022 15:50 Ответить
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18.01.2022 15:55 Ответить
Та да.
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18.01.2022 16:50 Ответить
 
 