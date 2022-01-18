Кремль считает "чрезвычайно опасными" поставки Западом вооружения в Украину
Планы поставки вооружения в Украину из других стран чрезвычайно опасны и не способствуют снижению напряженности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это все [идет] в русле наших беспокойств в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые сплошь и рядом не только являются оборонительными, но и наступательными", - сказал он.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения.
"Мы решили поставить Украине легкие системы противотанкового оборонного вооружения. Они не являются стратегическим оружием и не угрожают России", - сказал министр.
В конце декабря США одобрили предоставление Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.
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Кулебе следует задать вопрос Лаврову, какие сроки возврата оккупированного Крыма.
Кроме того, нас беспокоит московское наступательное вооружение на территории Украины.
Предлагаем определиться с графиком вывода всех вооружений и личного состава, кроме разрешенного в двустороннем договоре о ЧМ флоте.
Т.Е. ни одного военнослужащего на 01.01.2017 не должно быть на территории Украины!
Так что никаких "кроме". Или вы считаете,что РФ развязала войну в 2014 от скуки?!!!
Им корыта свои просто больше некуда деть!
так даже по тому договору не можно была напичкивать Крым таким количеством войск
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"
Зато военные учения на границе и катания войск туда-сюда сильно способствуют сниению напряжённости.
Запретила пролет через германию
А поставки зброї в Україну - опасние?
ну клоун.
Все импортное вооружение откопано в затопленных закарпатских шахтах.
Пусть спросит у того бурята. Вы бурят? Как я рад!
Пуйло обхезався.
Їм треба сприяти якнайшвидшему прийнятю України до НАТО!
Щоб вона була обмежена натівськими угодами!
Тому що зараз заборона на ракети будьякого радіусу(а вони є!) і на ядерну зброю Шредінгера (як у Ізраеля) не розповсюджується на Україну.
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