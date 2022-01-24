Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, - Песков

В Кремле заявили о якобы подготовке Киева к наступательным действиям на оккупированные территории Донбасса.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Угроза есть и сейчас она очень высока. Она выше, чем раньше", - сказал Песков.

Он также отметил, что о подготовке к наступательным действиям Киева свидетельствует якобы концентрация вооруженных сил Украины на границе с оккупированными территориями Донбасса.

"И, действительно, каждая отдельная взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активность НАТО у границ России не могут игнорировать вооруженные силы страны, - Песков

"И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все же призывали Киев даже не думать о возможности силового урегулирования конфликта в Украине", - сказал Песков.

В то же время он отказался комментировать сообщения, согласно которым Россия намерена создать в Украине "марионеточное правительство".

"Нет, не будет (комментария). Это к той же истерике, украшенной фейками", - сказал Песков.

Также читайте: Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков