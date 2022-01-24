РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6042 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
38 924 137

Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, - Песков

Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, - Песков

В Кремле заявили о якобы подготовке Киева к наступательным действиям на оккупированные территории Донбасса.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс. 

"Угроза есть и сейчас она очень высока. Она выше, чем раньше", - сказал Песков.

Он также отметил, что о подготовке к наступательным действиям Киева свидетельствует якобы концентрация вооруженных сил Украины на границе с оккупированными территориями Донбасса.

"И, действительно, каждая отдельная взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активность НАТО у границ России не могут игнорировать вооруженные силы страны, - Песков

"И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все же призывали Киев даже не думать о возможности силового урегулирования конфликта в Украине", - сказал Песков.

В то же время он отказался комментировать сообщения, согласно которым Россия намерена создать в Украине "марионеточное правительство".

"Нет, не будет (комментария). Это к той же истерике, украшенной фейками", - сказал Песков.

Также читайте: Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков

агрессия (1705) кремль (735) Песков Дмитрий (1986) россия (96975) Донбасс (26964)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
Может быть Зеленскому пора сделать заявление? Мол, так и так, мой глава офиса президента господин Ермак, держит связь с русскими, каждый день, ежедневно передает им результаты совещаний в кабинете президента Украины и в РНБО, отчеты министра обороны и докладные СВР. Так вот, будучи на связи, господин Ермак категорически заявляет, что никакого вторжения РФ в Украину не будет. И типа не нагнетайте панику
показать весь комментарий
24.01.2022 14:27 Ответить
+29
эй кацапы, вам же 8 лет вгружали, что:
- украинская армия разбежалась
- оставшаяся украинская армия - это алкаши
- Украина сидит без света, газ, денег
а тут на те: "концентрация вооруженных сил Украины угрожает свободному нариду бамбасса"
показать весь комментарий
24.01.2022 14:32 Ответить
+21
Циничная, лживая мразь!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та то ти, чмо вусате ватоголове, переплутав. Це твою навку по всіх отворах пялять, а не ВСУ на бимбас збирається.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:56 Ответить
Вообще ахерели мрази козлорылые …
Это УКРАИНСКИЕ территории, куда хотим , туда и заходим !
Вы твари каким боком , чтоб что-то указывать ?
Вас же там нет !
показать весь комментарий
24.01.2022 14:58 Ответить
кацапы должны понять
что полномасштабным вторжением
они сами спровоцируют
не новый захват, а толчок для
скорейшего
освобождение ВСУ и добровольцами - захваченных
у государства Украины конституционных земель !
показать весь комментарий
24.01.2022 15:00 Ответить
Звільнення Землі,відсебе
показать весь комментарий
24.01.2022 15:46 Ответить
Як зараз бачу..

показать весь комментарий
24.01.2022 15:00 Ответить
Саме так сталінський режим напав на Фінляндію в 1939, подавалось ніби фіни хотіли напасти але добре получив по зубах і припинив авантюру ,те саме рашиська расея все хоче перевернути з ніг на голву ,але вам ніхто не вірить ,жаль що в нас немає Верховного Головнокомандувача який би мав би відповісти на цю провокацію.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:06 Ответить
Ага, Куріли -Японії,не хочеш?

показать весь комментарий
24.01.2022 15:11 Ответить
Россия: ******! Да что ж они творят!
ЗСУ (розгружають літаки з NLAW): Нє крічі, ми інструкцію читаємо.
Россия: Шо вы там читаете, вы ж тупые неграмотные селюки!
ЗСУ: «… remove before shoot to russians…» Тю, так тут все понятно. Пацани, старшина сказав відстріляні труби не вибрасувать, з них можна приціла зняти.

Россия: Тогда мы в феврале проведем наступл… большие совместные российско-белорусские маневры «Союзная решимость - 2022».
Українці: Неймінг у вас, чесно кажучи, пи..дець.
Українські ЗМІ: Ааааа вони будуть наступати у лютому!
Российские войска, стоящие на границе: Ээээ… а можно было начать наступать ДО того, как им привезли NLAW?
Минобороны РФ (*отправляет в Беларусь свои Су-35С): Не ссать, у нас превосходство в воздухе!
Литва, Латвия и Эстония (пакуют «Стингеры» для отправки в Украину): Нееет, можно сцаааать.
Россия: ******!!!
Українці: Та шо ти волаєш постійно? Дядя Джо, чо оні орут?
США: * отправляет в Украину 90 тонн летального вооружения.
Українці: А. Поняв.
Россия (отправляет в Черное море корабли Северного флота): У нас традиционно сильна морская компонента!
Українці: Ага. «Адміралу Кузнєцову» прівєт. Шо там корвєт, вже догорів?
Испания и Канада: * отправляют свои боевые корабли в Черное море.
ЗСУ (наблюдает корабли ВМФ РФ): О, *******, нарешті бойові випробування «Нєптуна»! Пацани, старшина просив не заїбашить союзників. Нє, він серьозно. Діаспора не пойме.
Россия: Это международное нарушение ранее достигнутых договоренностей! Германия, ты нахрена дозаправляешь американские транспортники?
Германия: Дер бабки. Они платить в долларах!
Россия: Так у вас же евро!
Українці: Поки що. З такою позицією скоро будуть рублі, бггг.
Немецкий командующий ВМС: Путина нужно уважать, про Крым есть забыть, Украину в НАТО не принимать!
Россия: Дддддда! Ну наконец-то!
Українці: Ї@ать!
США: Uvereni, сhto dollari bol`she ne nuzhni? Tochno hotite rubli?
Германия (увольняет командующего ВМС): Извиннните.
Россия: *******!
Українці: Як палає, як палає! Дивилися б і дивилися!
Япония: В случае открытой агрессии в сторону Украины - будет быстрый ответ Японии.
ЗСУ: Подякували. Можете тоже шось прислать. Старшина просив справжній самурайським меч.
Россия: Вот ***! Вы то тут причем?
Япония (коротко): Старшина хочет меч.
Разведка Британии: В случае захвата Украины наместником Юго-Западного Федерального округа Россия назначит Евгения Мураева.
Українці: Ї@ать!
Мураев (собирает вещи): ******! Долбанные МИ-6!
МІ-6: Бонд. Джеймс Бонд.
Россия: Поставка вооружения в Украину крайне негативно…
США: Ok.
Россия: @лять.
ЗСУ: Подякували. Старшина просив ще «Джавелінів».
США: Kuda vi deli prediduschie?
ЗСУ (коротко): Ничка.
США: Sv`atoe delo. I escho skoro privezem vertol`oti Mi-17.
Россия: *******аа…
https://ukraine.d3.ru/kreativ-vid-martina-bresta-2247112/
показать весь комментарий
24.01.2022 15:21 Ответить
Отличный слог
показать весь комментарий
24.01.2022 17:25 Ответить
Донбасс - это территория Украины, а не россии. У тебя что, по географии в школе была двойка?
Когда вы и путин проводили в Чечне две войны, применяли ракеты, стратегические бомбандировщики, запрещенные вакуумные бомбы, когда Грозный был стерт с лица земли,
погибших гражданских было сотни тысяч человек, то это вас не беспокоило. Считали нормой.
Призыв у пуйла был - "мочить чеченцев в сортире".
А теперь суете нос в дела другого государства, при этом заявляя, что вы не сторона конфликта.
Лицемеры!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 15:22 Ответить
Писькин, ну вот скажи какое вам дело до урегулирования конфликта внутри нашей страны? Ты вообще всегда говорил что это внутренняя ситуация и ни рашка ни её ВС ни имеют к этому никакого отношения. Это вы готовитесь через бамбас в Украину зайти? Опять суриковский проект новоотсосии? Ну давайте попробуйте! Такой тишины и благодати как в Крыму больше не будет
показать весь комментарий
24.01.2022 15:24 Ответить
Это Письков ещё не знает, что добробаты собираются десантироваться на "Донбасс Арене", используя американские вертолёты из Афгана, а морпехи начнут атаку с речки Кальмиус, с воздуха их будет поддерживать Бритиш авиация на "Eurofighter Typhoon", а турецкие беспилотники начнут утюжить кацапский металлолом !
При этом нашим приказано кацапов живыми не брать, языки вырезать, глаза выколоть, головы отправить гуманитарным конвоем под эгидой ОБСЕ.......
Ну, там еще можно использовать напалм, монтажную пену и стекломой в качестве обезбаливающего !
показать весь комментарий
24.01.2022 15:28 Ответить
піськов може не переживати, бо зекоманда весь минулий рік ефективно розвалювала українську армію, тому проводити деокупацію буде складно, а коли підключаться прямо ще й москалі (як в 2014-ому), то практично неможливо
показать весь комментарий
24.01.2022 15:45 Ответить
Есть большая угроза наступления российских войск на Воронеж.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:47 Ответить
ось вам і казус беллі.

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 7 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19364 ОТКРЫТЬ В

🇷🇺📍🇺🇦Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР: данное решение, по их мнению, создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты самопровозглашенных республик от внешних угроз. Поддержку инициативе уже выразили партии «Справедливая Россия - За правду» и ЛДПР. Признание ДНР и ЛНР - последний, и, такой же нерабочий вариант ультиматума со стороны Кремля. На фоне дипломатического провала КПРФ сыграла свою системную роли и выступила инструментом для снятия ответственности за инициативу с Кремля. Не исключено, что КПРФ также могла сыграть на опережение, попытавшись возглавить безальтернативную повестку. В любом из исходов ультиматума Москвы признание ДНР и ЛНР создаст значительно больше проблем и принесет еще больше убытков, чем в условиях сохранения статуса-кво и замораживания ситуации. Безрезультатный диалог между Россией и Западом уже ухудшен и не имеет шансов перерасти в компромисс. В условиях усиливающегося кризиса это может стать фатальной ошибкой.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:08 Ответить
Писькоф, иди на х@й...
показать весь комментарий
24.01.2022 16:10 Ответить
Мразь залезь накуй откуда вылез.....
показать весь комментарий
24.01.2022 16:38 Ответить
Оно вылезло не оттуда откуда все нормальные люди, а из того места что рядом.)) Поэтому и смердит всю жизнь.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:10 Ответить
Їх московитів немає хвилювати що робитиме Україна на своїй території!!! Лізуть мерзоти брехливі усюди!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 16:47 Ответить
Країни з "Будапешстського меморандому" крім тієї,що порушує кордони нашої держави,самі перші починають тікати.Гаранти великі.
показать весь комментарий
24.01.2022 17:02 Ответить
кремлядский *****, так и 2014 Украина напала на парашу, а не наоборот, правда?Где это наш красноречивый осел оманский, где Кулеба с ответом на парашенские, провокационные вбросы.
показать весь комментарий
24.01.2022 17:08 Ответить
сша, англія,японія, австралія. вся европа, весь світ----- ймовірність нападу рф на Україну дуже велика
росія------ ймовірність нападу України на донбас дуже велика.
президент України---- не робіть паніки, жарте шашлики
охо з них обдовбаний янелох??????????????????
показать весь комментарий
24.01.2022 17:15 Ответить
мрозь с трипером мозга,
показать весь комментарий
24.01.2022 17:26 Ответить
А что , Донбасс это уже не Украина? Если Россия может свои войска на своей территории располагать где угодно , то почему Украина на своей территории должна спрашивать разрешения у России?
показать весь комментарий
24.01.2022 17:58 Ответить
А это уже будет агрессия! Ты что не сечешь? Украина концентрирует свои войска на границе с РФ. Пора созывать Свет безопасности ООН
показать весь комментарий
24.01.2022 18:24 Ответить
Очень похоже на то, что в кремль и в оп *********** Украины поставки дури с одной лабы.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:26 Ответить
Любое вооруженное нападение РФ на Украину вне Лугандона будет воспринято всем мировым сообществом, как вероломное, вооруженное нападение РФ на независимую, суверенную страну, члена ООН, какие бы провокации перед нападением РФ не совершала, какие бы доказательства не приводила.Тогда для РФ путь назад будет отрезан и они станут агрессором уже для всего мирового сообщества.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:28 Ответить
Явка з повинною? По ходу, можуть з Донбасу почати нову агресію.
показать весь комментарий
24.01.2022 18:35 Ответить
Німеччину передусім сприймають як державу, що:

- забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;

- блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;

- блокує просування України до членства в НАТО;

- побудувала "Північний потік-2", розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.

Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців.

Фактично, Німеччина стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/01/24/7132975/
показать весь комментарий
24.01.2022 18:42 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 18:43 Ответить
Який реальний а не казковий "звіздобол"!
показать весь комментарий
24.01.2022 19:07 Ответить
Рашка збирається захищати Україну від нападу України
показать весь комментарий
24.01.2022 19:17 Ответить
Піськов, а чи не твої слова "переміщаємо війська всередині країни, як хочемо"?
показать весь комментарий
24.01.2022 19:19 Ответить
на кожну інсенуацію москалів необхідно звертатись у ООН з спростуванням. Кім того треба звернутись із заявою в ООН щодо розміщення військ з наступальним озброєнням у безпосередній близкості біля кордону України. А також заведення військ у Білорусію на тривалий термін 6 місяців після закінчення маневрів і розміщення їх біля кордону України на території Біорусії що є загрозою нападу з території РФії.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:03 Ответить
Те ООН як "Спортлото" з пісні Висоцького - туди тільки психам звертатись.
показать весь комментарий
24.01.2022 20:18 Ответить
Кацапи, ви вже визнали ті ЛДНР? Ні? І вас же там нема? Тоді у чому проблема? Україна має усі підстави звільнити свої території, захоплені сепаратистами. Яким боком ви до цього?
показать весь комментарий
24.01.2022 20:16 Ответить
Будемо смажити бурятів...


показать весь комментарий
24.01.2022 20:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 