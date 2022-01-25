Великобритания отменяет с 11 февраля карантин для прибывающих в страну

Власти Великобритании приняли решение отменить карантин для всех, кто прибывает в страну с 11 февраля, независимо от статуса вакцинации и препарата, которым была сделана прививка от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Иностранные граждане, полностью вакцинированные препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), с 4 утра 11 февраля не будут сдавать ПЦР-тесты по прибытии. Те, кто привит другими вакцинами или не привит вовсе, с этой даты освобождаются от карантина по прибытию в Великобританию. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране", - сообщает BBC News

Как напоминает портал, всем прибывающим по-прежнему необходимо будет заполнить PLF в течение 48 часов до вылета в Великобританию.

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По словам главы Минтранса королевства Гранта Шаппса, изменение правил въезда позволит британским семьям сэкономить около 100 фунтов при поездках за границу, а также улучшит ситуацию для туриндустрии Великобритании, пострадавшей от коронавируса.

В настоящее время непривитые путешественники и россияне, привитые отечественной вакциной "Спутник V", должны сдать ПЦР-тест на ковид не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого сдают еще два теста - на пятый и восьмой день пребывания. Все расходы несет пассажир.