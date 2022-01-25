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Новости Коронавирус и карантин
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Норвегия c 26 января отменяет карантин для всех путешественников

Норвегия c 26 января отменяет карантин для всех путешественников

Власти Норвегии приняли решение отменить карантин для всех прибывающих в страну с 26 января, независимо от статуса вакцинации и препарата, которым были сделаны прививки от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следуя рекомендации Национального института общественного здравоохранения, мы отменяем требование о въездном карантине, поскольку он больше не считается необходимым для инфекционного контроля. Правило вступает в силу с 26 января 2022 года", - говорится в сообщении правительства страны.

Как отмечают власти Норвегии, в первую очередь изменения коснутся тех путешественников, кто не привит или использовал вакцину, не входящую в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия. В случае положительного теста пассажиру нужно отправиться на самоизоляцию", - пояснили в пресс-службе правительства.

Кроме того, при въезде в Норвегию иностранные граждане должны заполнить регистрационную анкету. Исключение составляют дети младше 16 лет.

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В правительстве подчеркнули, что карантин при въезде может быть вновь введен "в случае ухудшения ситуации с заражением или появления нового варианта вируса, требующего более строгих мер".

Ранее всем иностранным гражданам, привитым вакциной, не входящей в список одобренных ВОЗ, необходимо было, помимо тестирования, соблюдать 10-дневный карантин. Его можно было сократить после получения отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста, сделанного на третий день изоляции.

Автор: 

Норвегия (709) путешествие (98) туризм (1543) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Браво!!!!
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25.01.2022 18:11
+2
Незаштрикнута Зена Лельдина! Збирай манатки та їдь у Норвегію засмагати.
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25.01.2022 18:33
+1
Антипе, ти це бачиш? Боря Джонсон покусав кабмін Норвегії?))
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25.01.2022 17:45
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В чем перемога? Хоть дочитайте.
"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия .

То есть как и везде,без теста никого не пускают.
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25.01.2022 18:32 Ответить
Незаштрикнута Зена Лельдина! Збирай манатки та їдь у Норвегію засмагати.
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25.01.2022 18:33 Ответить
Скоро Беларусия подкинет вам путешественников
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25.01.2022 17:44 Ответить
Антипе, ти це бачиш? Боря Джонсон покусав кабмін Норвегії?))
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25.01.2022 17:45 Ответить
В них же 18 тисяч інфікованих щодня.Як це зрозуміти?
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25.01.2022 17:45 Ответить
Ну наверное смертность невысокая, т.к. 72% привиты, 0,2% смертность. Чего им бояться? А проблемы индейцев (антиваксеров) шерифа не волнуют. Как по мне - очень прагматичный подход.
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25.01.2022 18:19 Ответить
"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия .

Цензор просто заголовки кликабельные делает.
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25.01.2022 18:33 Ответить
Влада Норвегії ухвалила рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває в країну з 26 січня, незалежно від статусу вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від коронавірусу. Джерело:
Усі в Норвегію.
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25.01.2022 17:46 Ответить
..крім москалів
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25.01.2022 18:12 Ответить
Москалі не люди. 😊
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25.01.2022 18:16 Ответить
Da i net, ljudjam konechno da otkrivatj mozhno a laptenogim nahren. Puschai okolo Murmanska guljajet, a chto, klimat primerno takoi zhe nu i dlja nih privchno nasronno vokrug.
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25.01.2022 17:49 Ответить
ПЦР или экспресс-тест - gde to 200 jevrejev, jesli perevesti ot kroni na eur.
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25.01.2022 17:51 Ответить
Браво!!!!
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25.01.2022 18:11 Ответить
Був я в тій Норвегії (літо 2008). Країна надзвичайно красива, але нереально дорога. Ще тоді, коли 1 UAH=1 NOK.
При нинішньому курсі це взагалі майже нереально
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25.01.2022 18:19 Ответить
Питання в тому, що процес вже пішов у Європі. А наші шмігалі договора з ВОЗ підписують
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25.01.2022 18:25 Ответить
Зато ти вже три рази висралось)))
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25.01.2022 18:19 Ответить
Вилізло Нарешті
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25.01.2022 18:23 Ответить
Я принципово з антиваксерами, плоскоземельщиками та іншими психічно хворими не спілкуюсь. Навіщо дратувати хворих людей?
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25.01.2022 18:26 Ответить
Тобі ж Цензор не подобається, ти його ботофермою називаєш, то якого дідька ти тут ходиш та гавкаєш?
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25.01.2022 18:31 Ответить
Логічно . Немає мандрівників - немає грошив 🤠
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25.01.2022 20:11 Ответить
 
 