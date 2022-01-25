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Новини Коронавірус і карантин
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Норвегія з 26 січня скасовує карантин для всіх мандрівників

Норвегія з 26 січня скасовує карантин для всіх мандрівників

Влада Норвегії ухвалила рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває в країну з 26 січня, незалежно від статусу вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дотримуючись рекомендації Національного інституту громадської охорони здоров'я, ми скасовуємо вимогу про в'їзний карантин, оскільки він більше не вважається необхідним для інфекційного контролю. Правило набуває чинності з 26 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні уряду країни.

Як зазначає влада Норвегії, насамперед зміни стосуватимуться тих мандрівників, які не щеплені або використали вакцину, що не входить до списку схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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"Для в'їзду до Норвегії буде потрібна довідка з негативним результатом ПЛР- або експрес-тесту на COVID, зробленого не раніше ніж за 24 години до в'їзду в країну. Мандрівники зобов'язані пройти після прибуття ще одне тестування або протягом 24 годин після прибуття. У разі позитивного тесту пасажир має вирушити на самоізоляцію", - пояснили у пресслужбі уряду.

Крім того, під час в'їзду до Норвегії іноземні громадяни мають заповнити реєстраційну анкету. Виняток становлять діти віком до 16 років.

В уряді наголосили, що карантин під час в'їзду може бути знову запроваджено "в разі погіршення ситуації із зараженням або появи нового варіанта вірусу, який потребуватиме суворіших заходів".

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Раніше всім іноземним громадянам, щепленим вакциною, що не входить до списку схвалених ВООЗ, необхідно було, крім тестування, дотримуватися 10-денного карантину. Його можна було скоротити після отримання негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого на третій день ізоляції.

Норвегія (778) подорож (92) туризм (1564) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Браво!!!!
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25.01.2022 18:11
+2
Незаштрикнута Зена Лельдина! Збирай манатки та їдь у Норвегію засмагати.
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25.01.2022 18:33
+1
Антипе, ти це бачиш? Боря Джонсон покусав кабмін Норвегії?))
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25.01.2022 17:45
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В чем перемога? Хоть дочитайте.
"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия .

То есть как и везде,без теста никого не пускают.
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25.01.2022 18:32 Відповісти
Незаштрикнута Зена Лельдина! Збирай манатки та їдь у Норвегію засмагати.
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25.01.2022 18:33 Відповісти
Скоро Беларусия подкинет вам путешественников
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25.01.2022 17:44 Відповісти
Антипе, ти це бачиш? Боря Джонсон покусав кабмін Норвегії?))
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25.01.2022 17:45 Відповісти
В них же 18 тисяч інфікованих щодня.Як це зрозуміти?
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25.01.2022 17:45 Відповісти
Ну наверное смертность невысокая, т.к. 72% привиты, 0,2% смертность. Чего им бояться? А проблемы индейцев (антиваксеров) шерифа не волнуют. Как по мне - очень прагматичный подход.
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25.01.2022 18:19 Відповісти
"Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники обязаны пройти по прибытии еще одно тестирование или в течение 24 часов после прибытия .

Цензор просто заголовки кликабельные делает.
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25.01.2022 18:33 Відповісти
Влада Норвегії ухвалила рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває в країну з 26 січня, незалежно від статусу вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від коронавірусу. Джерело:
Усі в Норвегію.
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25.01.2022 17:46 Відповісти
..крім москалів
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25.01.2022 18:12 Відповісти
Москалі не люди. 😊
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25.01.2022 18:16 Відповісти
Da i net, ljudjam konechno da otkrivatj mozhno a laptenogim nahren. Puschai okolo Murmanska guljajet, a chto, klimat primerno takoi zhe nu i dlja nih privchno nasronno vokrug.
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25.01.2022 17:49 Відповісти
ПЦР или экспресс-тест - gde to 200 jevrejev, jesli perevesti ot kroni na eur.
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25.01.2022 17:51 Відповісти
Браво!!!!
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25.01.2022 18:11 Відповісти
Був я в тій Норвегії (літо 2008). Країна надзвичайно красива, але нереально дорога. Ще тоді, коли 1 UAH=1 NOK.
При нинішньому курсі це взагалі майже нереально
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25.01.2022 18:19 Відповісти
Питання в тому, що процес вже пішов у Європі. А наші шмігалі договора з ВОЗ підписують
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25.01.2022 18:25 Відповісти
Зато ти вже три рази висралось)))
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25.01.2022 18:19 Відповісти
Вилізло Нарешті
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25.01.2022 18:23 Відповісти
Я принципово з антиваксерами, плоскоземельщиками та іншими психічно хворими не спілкуюсь. Навіщо дратувати хворих людей?
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25.01.2022 18:26 Відповісти
Тобі ж Цензор не подобається, ти його ботофермою називаєш, то якого дідька ти тут ходиш та гавкаєш?
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25.01.2022 18:31 Відповісти
Логічно . Немає мандрівників - немає грошив 🤠
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25.01.2022 20:11 Відповісти
 
 