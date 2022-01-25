Норвегія з 26 січня скасовує карантин для всіх мандрівників

Влада Норвегії ухвалила рішення скасувати карантин для всіх, хто прибуває в країну з 26 січня, незалежно від статусу вакцинації та препарату, яким було зроблено щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дотримуючись рекомендації Національного інституту громадської охорони здоров'я, ми скасовуємо вимогу про в'їзний карантин, оскільки він більше не вважається необхідним для інфекційного контролю. Правило набуває чинності з 26 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні уряду країни.

Як зазначає влада Норвегії, насамперед зміни стосуватимуться тих мандрівників, які не щеплені або використали вакцину, що не входить до списку схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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"Для в'їзду до Норвегії буде потрібна довідка з негативним результатом ПЛР- або експрес-тесту на COVID, зробленого не раніше ніж за 24 години до в'їзду в країну. Мандрівники зобов'язані пройти після прибуття ще одне тестування або протягом 24 годин після прибуття. У разі позитивного тесту пасажир має вирушити на самоізоляцію", - пояснили у пресслужбі уряду.

Крім того, під час в'їзду до Норвегії іноземні громадяни мають заповнити реєстраційну анкету. Виняток становлять діти віком до 16 років.

В уряді наголосили, що карантин під час в'їзду може бути знову запроваджено "в разі погіршення ситуації із зараженням або появи нового варіанта вірусу, який потребуватиме суворіших заходів".

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Раніше всім іноземним громадянам, щепленим вакциною, що не входить до списку схвалених ВООЗ, необхідно було, крім тестування, дотримуватися 10-денного карантину. Його можна було скоротити після отримання негативного результату ПЛР або експрес-тесту, зробленого на третій день ізоляції.