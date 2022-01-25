Реестры Минюста во время недавней хакерской атаки не пострадали, - Малюська

Ресурсы, администрированные Министерством юстиции, не пострадали во время недавней хакерской атаки на сайты госорганов Украины.

Об этом глава Минюста рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы никак не пострадали. У нас не подвис ни один онлайн-сервис, ни один документооборот или реестр, ни один сайт. Ни на секунду мы свою работу не прекращали.

С одной стороны, насколько я понимаю, мы не были пользователями тех ресурсов, через которые осуществлялась атака. С другой стороны, наши ресурсы, мне кажется, гораздо более приспособлены к хакерским атакам. Потому что в отличие от других нас атакуют не раз в три года, а через день. Потому что хакеры, пытающиеся нас взламывать, преследуют не политический, а коммерческий интерес – украсть, переписать какое-то имущество. Соответственно это коммерческие заказы. Атаки происходят регулярно, и мы построили целую систему их отслеживания и реагирования на них, а также систему связей со стражами порядка, закрытие "дыр", которые мы обнаружили после хакерских атак", - заявил Малюська.

Министр рассказал, какие реестры Минюста хакеры атакуют чаще.

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Зачастую реестр прав. Иногда – ЕГР, там, где корпоративные права. Но ЕГР по юридическим соображениям менее привлекателен для атак. Те хакеры, с которыми мы имеем дело, коммерческие. Это целая команда, очевидно, мы можем наблюдать за их действиями – хакеры, юристы и коррумпированные чиновники. То есть чаще всего, как это делается? Юристы прорабатывают схему, как нужно действовать. Говорят хакеру: нужно это имущество переписать сюда. Хакеры переписывают…

Хотя уточню, взломы наших реестров сейчас не происходят. Взломы происходят программного обеспечения и компьютеров регистраторов и нотариусов. Далее хакеры входят в систему и от их имени вносят ложные данные. То есть это не прямой взлом нашей системы, а скорее проблема с защитой пользователей и их надлежащей идентификацией. У нас тысячи регистраторов и нотариусов. Многие из тех, кто забыл обновить программное обеспечение, не поставил антивирус или установил антивирус какой-то 5-летней давности. Среди тысяч-тысячей пользователей можно найти слабые звенья и через них зайти в реестр", - пояснил Малюська.

С полной версией интервью министра юстиции Дениса Малюськи Цензор.НЕТ можно ознакомиться по ссылке.