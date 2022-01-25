Реєстри Мін'юсту під час нещодавньої хакерської атаки не постраждали, - Малюська
Ресурси, які адмініструє Міністерство юстиції, не постраждали під час нещодавньої хакерської атаки на сайти держорганів України.
Про це очільник Мін'юсту розповів у інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми жодним чином не постраждали. У нас не підвис жоден онлайн-сервіс, жоден документообіг чи реєстр, жоден сайт. Ані на секунду ми свою роботу не припиняли.
З одного боку, наскільки розумію, ми не були користувачами тих ресурсів, через які здійснювалася атака. З іншого боку, наші ресурси, мені здається, набагато більш адаптовані до хакерських атак. Тому що, на відміну від інших, нас атакують не раз на три роки, а через день. Тому що хакери, які нас намагаються ламати, переслідують не політичний, а комерційний інтерес – вкрасти, переписати якесь майно. Відповідно, це комерційні замовлення. Атаки відбуваються регулярно, і ми побудували цілу систему їх відслідковування і реагування на них, а також систему зв’язків із правоохоронцями, закриття "дірок", які ми виявили після хакерських атак", - заявив Малюська.
Міністр розповів, які реєстри Мін'юсту хакери атакують найчастіше.
"Найчастіше реєстр речових прав. Іноді – ЄДР, там, де корпоративні права. Але ЄДР з юридичних міркувань менш привабливий для атак. Ті хакери, з якими ми маємо справу, комерційні. Це ціла команда очевидно, ми можемо спостерігати за їхніми діями – хакери, юристи і корумповані чиновники. Тобто найчастіше як це робиться? Юристи опрацьовують схему, як треба діяти. Кажуть хакеру: треба це майно переписати сюди. Хакери переписують…
Хоча уточню, злами наших реєстрів зараз не відбуваються. Злами відбуваються програмного забезпечення та комп’ютерів реєстраторів та нотаріусів. Далі хакери заходять у систему і від їх імені вносять неправдиві дані. Тобто, це не прямий злам нашої системи, а радше проблема із захистом користувачів та їх належною ідентифікацією. У нас тисячі реєстраторів та нотаріусів. Чимало є тих, хто забув оновити програмне забезпечення, не поставив антивірус або встановив антивірус якоїсь 5-річної давнини. Серед тисяч-тисяч користувачів можна знайти слабкі ланки і через них зайти в реєстр", - пояснив Малюська.
З повною версією інтерв'ю міністра юстиції Дениса Малюськи Цензор.НЕТ можна ознайомитись за посиланням.
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эта мисюська может спокойно падать с небоскреба - кроме перелома рук-ног ему ничего не угрожает
а я то думаю... старичек в подьезде умер и через неделю уже сменили замки и новые борзые хозяева там.. хотя у него не детей не внуков не было...
злоумышленникам все доступно без взлома.
Як тому зеДебілу пояснити що такі речі не ламають, з них беруть інформацію і якщо треба її змінюють.