Группа конгрессменов США отправилась в Украину

Делегация конгрессменов США, возглавляемая главой международного комитета палаты представителей Грегори Миксом, отправилась в Украину во вторник.

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В поездке участвуют как демократы, так и республиканцы.

Визит членов Конгресса в Украину станет третьей за последние месяцы поездкой в страну законодателей из США. Ранее на прошлой неделе Украину посетила делегация Сената, а в декабре прошлого года в стране была делегация Палаты представителей, возглавляемая Рубеном Гальего.

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Сам Микс в понедельник заявил, что поддерживает дипломатический путь, избранный президентом США, чтобы снизить напряжение на границе между Россией и Украиной, а также раскритиковал Россию за отсутствие признаков деэскалации.