Группа конгрессменов США отправилась в Украину
Делегация конгрессменов США, возглавляемая главой международного комитета палаты представителей Грегори Миксом, отправилась в Украину во вторник.
Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В поездке участвуют как демократы, так и республиканцы.
Визит членов Конгресса в Украину станет третьей за последние месяцы поездкой в страну законодателей из США. Ранее на прошлой неделе Украину посетила делегация Сената, а в декабре прошлого года в стране была делегация Палаты представителей, возглавляемая Рубеном Гальего.
Сам Микс в понедельник заявил, что поддерживает дипломатический путь, избранный президентом США, чтобы снизить напряжение на границе между Россией и Украиной, а также раскритиковал Россию за отсутствие признаков деэскалации.
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с десяток ихних когресменов + фрация ЕС успешно заменят Зраду
"Такі собі Іван Рибак та Микола Ященко вже працювали разом, коли відмазували Мецгера у справі Катерини Гандзюк.
Раніше Миколу Ященка підозрювали у незаконному збагаченні через пробіли в декларації.
А ось Іван Рибак був одним з тих, хто допоміг втекти командиру підрозділу «Беркуту», якого підозрювали у вбивстві 39 майданівців. Суддя протягом тижня не застосовував жодних санкцій для примусового приводу підозрюваного, навіть коли той не з'явився до суду" https://t.me/nuts_roses/494 https://t.me/nuts_roses/494
Знаєш прислів'я "горбатого могила виправить"?
Ото ж бо воно.
"https://t.me/Sharpreview/7187 Возглавляет делегацию Председатель комитета палаты по международным делам Грегори Микс. Вместе с ним отправятся семь демократов и три республиканца из Палаты представителей. Члены делегации встретятся с представителями НАТО, ЕС и стран-членов, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и размещение российских военных на украинской границе и в Белорусской области РФ.
https://t.me/Sharpreview/7187 В Украине законодатели планируют встречи с Зеленским, Кулебой и Порошенко для того, чтобы подтвердить поддержку Украине со стороны США и попытаться "помирить" МЗЧ с главным проевропейским политиком страны ".
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky