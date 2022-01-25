РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11305 посетителей онлайн
Новости
7 599 36

Группа конгрессменов США отправилась в Украину

Группа конгрессменов США отправилась в Украину

Делегация конгрессменов США, возглавляемая главой международного комитета палаты представителей Грегори Миксом, отправилась в Украину во вторник.

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В поездке участвуют как демократы, так и республиканцы.

Визит членов Конгресса в Украину станет третьей за последние месяцы поездкой в страну законодателей из США. Ранее на прошлой неделе Украину посетила делегация Сената, а в декабре прошлого года в стране была делегация Палаты представителей, возглавляемая Рубеном Гальего.

Читайте также: Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на дальнейшую агрессию России в отношении Украины, - Белый дом

Сам Микс в понедельник заявил, что поддерживает дипломатический путь, избранный президентом США, чтобы снизить напряжение на границе между Россией и Украиной, а также раскритиковал Россию за отсутствие признаков деэскалации.

Автор: 

Конгресс США (1240) США (27043)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
ФОПовца уговаривают купить кассовый аппарат

показать весь комментарий
25.01.2022 19:34
+18
Боже, бережи Америку! Брати навіки!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:34
+16
Едут вправлять мозги "величайшему" геостратегу? Чтобы оно наконец раскрыло свои глаза? И перестало заниматься распилом бабла, а вплотную занялось своей армией.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може скажуть нелоху ,шо він такі лох!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:33 Ответить
может нам пригласить Конгрессменов США на ПМЖ -
с десяток ихних когресменов + фрация ЕС успешно заменят Зраду
показать весь комментарий
25.01.2022 20:14 Ответить
ФОПовца уговаривают купить кассовый аппарат

показать весь комментарий
25.01.2022 19:34 Ответить
урод ментовсткий - так можна людину і до інсульта довести
показать весь комментарий
25.01.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 22:11 Ответить
28-го на суд також завітає?
показать весь комментарий
25.01.2022 19:34 Ответить
Для довідки - інформація про суддів, які розглядатимуть апеляцію.

"Такі собі Іван Рибак та Микола Ященко вже працювали разом, коли відмазували Мецгера у справі Катерини Гандзюк.

Раніше Миколу Ященка підозрювали у незаконному збагаченні через пробіли в декларації.

А ось Іван Рибак був одним з тих, хто допоміг втекти командиру підрозділу «Беркуту», якого підозрювали у вбивстві 39 майданівців. Суддя протягом тижня не застосовував жодних санкцій для примусового приводу підозрюваного, навіть коли той не з'явився до суду" https://t.me/nuts_roses/494 https://t.me/nuts_roses/494

показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
тому потрібно тримати це кривосуддя в полі зору.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:49 Ответить
Тю, допоміг беркутам. Під час революції Порошенко лічно вивозив у Крим весь беркут. Не вірите? Погугліть, фото повно. І ніяких розслідувань вбивств під час революції.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:51 Ответить
А до цього від з"їв власного брата. Не віриш - погугли.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:58 Ответить
Боже, бережи Америку! Брати навіки!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:34 Ответить
Повторюєшся.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:38 Ответить
Радість у мене! Московія здихає, кінець московії близько !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:40 Ответить
Вітаю.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:41 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:43 Ответить
Приєднуюсь. Боже, бережи Америку!
показать весь комментарий
25.01.2022 19:38 Ответить
Едут вправлять мозги "величайшему" геостратегу? Чтобы оно наконец раскрыло свои глаза? И перестало заниматься распилом бабла, а вплотную занялось своей армией.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:39 Ответить
це не допоможе.
Знаєш прислів'я "горбатого могила виправить"?
Ото ж бо воно.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:51 Ответить
Їдуть , мабуть, дивитись шаманські танці з бубнами гетьмана.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:53 Ответить
Заодно и пообщаются с настоящим президентом, которого бубенчик не пустил на парламентскую ассамблею НАТО
показать весь комментарий
25.01.2022 20:14 Ответить
До речі, діду, ти правий! Цитата:
"https://t.me/Sharpreview/7187 Возглавляет делегацию Председатель комитета палаты по международным делам Грегори Микс. Вместе с ним отправятся семь демократов и три республиканца из Палаты представителей. Члены делегации встретятся с представителями НАТО, ЕС и стран-членов, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и размещение российских военных на украинской границе и в Белорусской области РФ.
https://t.me/Sharpreview/7187 В Украине законодатели планируют встречи с Зеленским, Кулебой и Порошенко для того, чтобы подтвердить поддержку Украине со стороны США и попытаться "помирить" МЗЧ с главным проевропейским политиком страны ".
показать весь комментарий
25.01.2022 20:55 Ответить
Горбатого могила исправит
показать весь комментарий
25.01.2022 19:40 Ответить
блін, діду, очі до тебе не опустив - і виявилося, що зплагіатив... Сорі.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:54 Ответить
Голобородьку в куток на гречку поставлять...
показать весь комментарий
25.01.2022 19:50 Ответить
и попросят принести ему селедки
показать весь комментарий
25.01.2022 20:09 Ответить
Їдуть на противагу дипломатам, котрі втікають.
показать весь комментарий
25.01.2022 19:51 Ответить
Сколько же мусора пророссийского набрал в свою бригаду этот лжец . Очень беспокоит гетманцев, который уничтожает бизнес и экономику Украины, как уже говорят по указке кремля. Надо чтобы проверили этого безумца и судили...
показать весь комментарий
25.01.2022 20:19 Ответить
Правильно! И сидите здесь минимум до 29-го. И можете заглянуть в Аппеляционный суд 28-го, чтобы вставить мозги тамошним судьям.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:21 Ответить
Крысы Путлера...,вам не повезло Стингеры уже в Украине....,это вам не Джавелины....,наш журналист Роман Цимбалюк взял интевью у шенерала Залужного...понравилась фраза генерала...у нас противотанкого оружия больше чем на РАБссии танков....мочить будем честно и добросовестно... https://youtu.be/PW9ViIIYoh0 видос Романа...
показать весь комментарий
25.01.2022 21:07 Ответить
а еще Эрдоган на подходе
показать весь комментарий
25.01.2022 21:20 Ответить
вторжение супостата можно будет проследить по поведению зеленой биомассы -если в аэропортах будет много зеленых попугайчиков, значит, скоро. А если будут ходить волнами - значит уже все. Если главный здрыснет из крайневажным визитом из Украины - все, слово берут генералы. В возвращении уехавших нет необходимости и надобности. Вся основная надежда на Ткача -смотри в оба, не прозевай. Родина не забудет
показать весь комментарий
25.01.2022 21:41 Ответить
Їдуть контролювати апеляцію бенядиктовалової у сфаброкованій справі Порошенка.
показать весь комментарий
25.01.2022 21:53 Ответить
МРАЗЬ!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
показать весь комментарий
26.01.2022 00:21 Ответить
Здорово.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:41 Ответить
 
 