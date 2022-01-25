Група конгресменів США вирушила в Україну
Делегація конгресменів США, яку очолює голова міжнародного комітету палати представників Грегорі Мікс, вирушила в Україну у вівторок.
Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У поїздці беруть участь і демократи, і республіканці.
Візит членів Конгресу в Україну стане третьою за останні місяці поїздкою до країни законодавців із США. Раніше минулого тижня Україну відвідала делегація Сенату, а у грудні 2021 року в країні була делегація Палати представників, яку очолює Рубен Гальєго.
Сам Мікс у понеділок заявив, що підтримує дипломатичний шлях, обраний президентом США, щоб знизити напругу на кордоні між Росією та Україною, а також розкритикував Росію через відсутність ознак деескалації.
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с десяток ихних когресменов + фрация ЕС успешно заменят Зраду
"Такі собі Іван Рибак та Микола Ященко вже працювали разом, коли відмазували Мецгера у справі Катерини Гандзюк.
Раніше Миколу Ященка підозрювали у незаконному збагаченні через пробіли в декларації.
А ось Іван Рибак був одним з тих, хто допоміг втекти командиру підрозділу «Беркуту», якого підозрювали у вбивстві 39 майданівців. Суддя протягом тижня не застосовував жодних санкцій для примусового приводу підозрюваного, навіть коли той не з'явився до суду" https://t.me/nuts_roses/494 https://t.me/nuts_roses/494
Знаєш прислів'я "горбатого могила виправить"?
Ото ж бо воно.
"https://t.me/Sharpreview/7187 Возглавляет делегацию Председатель комитета палаты по международным делам Грегори Микс. Вместе с ним отправятся семь демократов и три республиканца из Палаты представителей. Члены делегации встретятся с представителями НАТО, ЕС и стран-членов, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и размещение российских военных на украинской границе и в Белорусской области РФ.
https://t.me/Sharpreview/7187 В Украине законодатели планируют встречи с Зеленским, Кулебой и Порошенко для того, чтобы подтвердить поддержку Украине со стороны США и попытаться "помирить" МЗЧ с главным проевропейским политиком страны ".
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky