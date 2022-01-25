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Група конгресменів США вирушила в Україну

Група конгресменів США вирушила в Україну

Делегація конгресменів США, яку очолює голова міжнародного комітету палати представників Грегорі Мікс, вирушила в Україну у вівторок.

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У поїздці беруть участь і демократи, і республіканці.

Візит членів Конгресу в Україну стане третьою за останні місяці поїздкою до країни законодавців із США. Раніше минулого тижня Україну відвідала делегація Сенату, а у грудні 2021 року в країні була делегація Палати представників, яку очолює Рубен Гальєго.

Сам Мікс у понеділок заявив, що підтримує дипломатичний шлях, обраний президентом США, щоб знизити напругу на кордоні між Росією та Україною, а також розкритикував Росію через відсутність ознак деескалації.

Також читайте: США готують "технологічні" санкції проти Росії

Автор: 

Конгрес США (1234) США (23290)


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Топ коментарі
+28
ФОПовца уговаривают купить кассовый аппарат

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25.01.2022 19:34
+18
Боже, бережи Америку! Брати навіки!
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25.01.2022 19:34
+16
Едут вправлять мозги "величайшему" геостратегу? Чтобы оно наконец раскрыло свои глаза? И перестало заниматься распилом бабла, а вплотную занялось своей армией.
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25.01.2022 19:39
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Може скажуть нелоху ,шо він такі лох!
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25.01.2022 19:33 Відповісти
может нам пригласить Конгрессменов США на ПМЖ -
с десяток ихних когресменов + фрация ЕС успешно заменят Зраду
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25.01.2022 20:14 Відповісти
ФОПовца уговаривают купить кассовый аппарат

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25.01.2022 19:34 Відповісти
урод ментовсткий - так можна людину і до інсульта довести
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25.01.2022 20:16 Відповісти
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25.01.2022 22:11 Відповісти
28-го на суд також завітає?
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25.01.2022 19:34 Відповісти
Для довідки - інформація про суддів, які розглядатимуть апеляцію.

"Такі собі Іван Рибак та Микола Ященко вже працювали разом, коли відмазували Мецгера у справі Катерини Гандзюк.

Раніше Миколу Ященка підозрювали у незаконному збагаченні через пробіли в декларації.

А ось Іван Рибак був одним з тих, хто допоміг втекти командиру підрозділу «Беркуту», якого підозрювали у вбивстві 39 майданівців. Суддя протягом тижня не застосовував жодних санкцій для примусового приводу підозрюваного, навіть коли той не з'явився до суду" https://t.me/nuts_roses/494 https://t.me/nuts_roses/494

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25.01.2022 19:39 Відповісти
тому потрібно тримати це кривосуддя в полі зору.
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25.01.2022 19:49 Відповісти
Тю, допоміг беркутам. Під час революції Порошенко лічно вивозив у Крим весь беркут. Не вірите? Погугліть, фото повно. І ніяких розслідувань вбивств під час революції.
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25.01.2022 19:51 Відповісти
А до цього від з"їв власного брата. Не віриш - погугли.
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25.01.2022 19:58 Відповісти
Боже, бережи Америку! Брати навіки!
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25.01.2022 19:34 Відповісти
Повторюєшся.
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25.01.2022 19:38 Відповісти
Радість у мене! Московія здихає, кінець московії близько !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.01.2022 19:40 Відповісти
Вітаю.
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25.01.2022 19:41 Відповісти
Дякую!
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25.01.2022 19:43 Відповісти
Приєднуюсь. Боже, бережи Америку!
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25.01.2022 19:38 Відповісти
Едут вправлять мозги "величайшему" геостратегу? Чтобы оно наконец раскрыло свои глаза? И перестало заниматься распилом бабла, а вплотную занялось своей армией.
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25.01.2022 19:39 Відповісти
це не допоможе.
Знаєш прислів'я "горбатого могила виправить"?
Ото ж бо воно.
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25.01.2022 19:51 Відповісти
Їдуть , мабуть, дивитись шаманські танці з бубнами гетьмана.
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25.01.2022 19:53 Відповісти
Заодно и пообщаются с настоящим президентом, которого бубенчик не пустил на парламентскую ассамблею НАТО
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25.01.2022 20:14 Відповісти
До речі, діду, ти правий! Цитата:
"https://t.me/Sharpreview/7187 Возглавляет делегацию Председатель комитета палаты по международным делам Грегори Микс. Вместе с ним отправятся семь демократов и три республиканца из Палаты представителей. Члены делегации встретятся с представителями НАТО, ЕС и стран-членов, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и размещение российских военных на украинской границе и в Белорусской области РФ.
https://t.me/Sharpreview/7187 В Украине законодатели планируют встречи с Зеленским, Кулебой и Порошенко для того, чтобы подтвердить поддержку Украине со стороны США и попытаться "помирить" МЗЧ с главным проевропейским политиком страны ".
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25.01.2022 20:55 Відповісти
Горбатого могила исправит
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25.01.2022 19:40 Відповісти
блін, діду, очі до тебе не опустив - і виявилося, що зплагіатив... Сорі.
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25.01.2022 19:54 Відповісти
Голобородьку в куток на гречку поставлять...
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25.01.2022 19:50 Відповісти
и попросят принести ему селедки
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25.01.2022 20:09 Відповісти
Їдуть на противагу дипломатам, котрі втікають.
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25.01.2022 19:51 Відповісти
Сколько же мусора пророссийского набрал в свою бригаду этот лжец . Очень беспокоит гетманцев, который уничтожает бизнес и экономику Украины, как уже говорят по указке кремля. Надо чтобы проверили этого безумца и судили...
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25.01.2022 20:19 Відповісти
Правильно! И сидите здесь минимум до 29-го. И можете заглянуть в Аппеляционный суд 28-го, чтобы вставить мозги тамошним судьям.
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25.01.2022 20:21 Відповісти
Крысы Путлера...,вам не повезло Стингеры уже в Украине....,это вам не Джавелины....,наш журналист Роман Цимбалюк взял интевью у шенерала Залужного...понравилась фраза генерала...у нас противотанкого оружия больше чем на РАБссии танков....мочить будем честно и добросовестно... https://youtu.be/PW9ViIIYoh0 видос Романа...
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25.01.2022 21:07 Відповісти
а еще Эрдоган на подходе
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25.01.2022 21:20 Відповісти
вторжение супостата можно будет проследить по поведению зеленой биомассы -если в аэропортах будет много зеленых попугайчиков, значит, скоро. А если будут ходить волнами - значит уже все. Если главный здрыснет из крайневажным визитом из Украины - все, слово берут генералы. В возвращении уехавших нет необходимости и надобности. Вся основная надежда на Ткача -смотри в оба, не прозевай. Родина не забудет
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25.01.2022 21:41 Відповісти
Їдуть контролювати апеляцію бенядиктовалової у сфаброкованій справі Порошенка.
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25.01.2022 21:53 Відповісти
МРАЗЬ!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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26.01.2022 00:21 Відповісти
Здорово.
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26.01.2022 00:41 Відповісти
 
 