США готують "технологічні" санкції проти Росії
Крім потенційних санкцій проти Москви Сполучені Штати розглядають обмеження експорту високотехнологічної продукції для стратегічних галузей РФ, а також інтенсивно працюють над посиленням незалежності Європи від російського газу.
Про це у вівторок під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений представник адміністрації США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це (обмеження експорту високих технологій – ред.) заподіє шкоди важливим для російського керівництва сферам",- сказав чиновник.
Він уточнив, що від цього постраждають насамперед галузі "штучного інтелекту, обчислювальних технологій, а також оборонного та аерокосмічного секторів".
За його словами, в Білому домі розглядають ці експортні обмеження в якості додаткових заходів економічного стримування Росії крім фінансово-економічних санкцій – у разі вторгнення РФ в Україну.
Крім того, американський чиновник попередив, що Росія зазнає серйозних економічних наслідків, якщо спробує використати газ або нафту в якості зброї для тиску на Європу, враховуючи загострення навколо України. Він пояснив, що будь-які збої поставок енергоносіїв через територію України з російського боку можуть суттєво вплинути на ринок газу в Європі.
У цьому контексті представник адміністрації зазначив, що Сполучені Штати "взаємодіють із європейськими союзниками", щоби скоординувати відповідь на цей виклик та мінімізувати наслідки. Крім того, за його словами, Вашингтон веде регулярні переговори з міжнародними виробниками енергоресурсів щодо потенційного перенаправлення енергоносіїв у Європу, якщо виникне така необхідність у зв’язку з російською агресією в регіоні.
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Приклад перший: обмін можливості продажу власного заводу в Севастополі на трубу для Медведчука
Приклад другий: передана окупантам документація по всіх газових та нафтових вишках в Чорному морі
Приклад третій: постачання електроенергії в "Кримскій федеральньій округ РФ" (саме так значилось в наших документах)
Моніка Зєлінскі бачить себе міні-копією *****, що одноособово вирішує долю країни, проте він помиляється. Україна- це не рашка.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3740744.html НАТО в кожну хату: США решили повысить ставки за Украину, в засРашке уронился фубль)
США готовы отправить действующие войска в помощь Украине, хотя пока неизвестно, каким будет характер их применения.
План переброски войск сейчас лежит на столе у Байдена, пишет https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2022/01/24/us-preps-over-8000-troops-for-possible-deployment-to-aid-ukraine-pentagon-says/?utm_campaign=forbes&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=Gordie&sh=1bd56450496c Форбс .
8500 американских военнослужащих в настоящее время находятся в «повышенной готовности» к потенциальному развертыванию для помощи Украине по приказу президента Джо Байдена, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби, хотя он подчеркнул, что решение о том, действительно ли войска будут отправлены, еще не принято.
В.Рождаев
Российские биржи начали падение.
Рубль также падает. Евро снова выше 88 рублей, доллар приближается к 78.
Это происходит на фоне нарастания возможной вооружённой эскалации против Украины.
Т.Березовец
16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров
В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ.
и сейчас, когда ОПЕК+ увеличивает на 400 бар/сут каждый месяц добычу рашарейх не может добыть свою квоту нефти...увы и ах) нужно было меньше быковать на самите опек весной 2020 когда шейхи нагнули раху загнав нефть ниже плинтуса) так что им по чуть рубят по живому)
В декабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше показателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей.
Днями їх як допомогу Збройним Силам України надав уряд Великої Британії.
это может быть самое дешевое и надежное средство удаления яда.
пусть гадюка станет ужиком
За словами начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука, уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗСУ будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, а й зможуть самі навчати інших українських воїнів.