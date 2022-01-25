США готують "технологічні" санкції проти Росії

Крім потенційних санкцій проти Москви Сполучені Штати розглядають обмеження експорту високотехнологічної продукції для стратегічних галузей РФ, а також інтенсивно працюють над посиленням незалежності Європи від російського газу.

Про це у вівторок під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений представник адміністрації США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це (обмеження експорту високих технологій – ред.) заподіє шкоди важливим для російського керівництва сферам",- сказав чиновник.

Він уточнив, що від цього постраждають насамперед галузі "штучного інтелекту, обчислювальних технологій, а також оборонного та аерокосмічного секторів".

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За його словами, в Білому домі розглядають ці експортні обмеження в якості додаткових заходів економічного стримування Росії крім фінансово-економічних санкцій – у разі вторгнення РФ в Україну.

Крім того, американський чиновник попередив, що Росія зазнає серйозних економічних наслідків, якщо спробує використати газ або нафту в якості зброї для тиску на Європу, враховуючи загострення навколо України. Він пояснив, що будь-які збої поставок енергоносіїв через територію України з російського боку можуть суттєво вплинути на ринок газу в Європі.

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У цьому контексті представник адміністрації зазначив, що Сполучені Штати "взаємодіють із європейськими союзниками", щоби скоординувати відповідь на цей виклик та мінімізувати наслідки. Крім того, за його словами, Вашингтон веде регулярні переговори з міжнародними виробниками енергоресурсів щодо потенційного перенаправлення енергоносіїв у Європу, якщо виникне така необхідність у зв’язку з російською агресією в регіоні.